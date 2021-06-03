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Пробиться в полуфинал ЧМ: США сражаются со Словакией. LIVE

Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинал. США — Словакия. ОНЛАЙН

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Вратарь Кэлвин Питерсен (США) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021 Вратарь Кэлвин Питерсен (США) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021
Вратарь Кэлвин Питерсен (США) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021

Вратарь Кэлвин Питерсен (США) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021

РИА Новости
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Сборная США играет против команды Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
03 июня 16:15   |  Не начался
США
США
Словакия
Словакия
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи:
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15:50

Матч начнется в 16.15 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча США — Словакия в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею.