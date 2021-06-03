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Четвертьфинал чемпионата мира: Швейцария против Германии. LIVE

Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинал. Швейцария — Германия. ОНЛАЙН

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Вратарь Матиас Нидербергер (Германия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 Вратарь Матиас Нидербергер (Германия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021
Вратарь Матиас Нидербергер (Германия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021

Вратарь Матиас Нидербергер (Германия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021

РИА Новости
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Сборная Швейцарии играет против Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
03 июня 16:15   |  Не начался
Швейцария
Швейцария
Германия
Германия
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи:
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16:05

Матч начнется в 16.15 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Швейцария — Германия в рамках четвертьфинала чемпионата мира.