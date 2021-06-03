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Хоккейная классика: Россия сражается с Канадой за полуфинал ЧМ. LIVE

Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинал. Россия — Канада. ОНЛАЙН

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Эмиль Галимов (Россия) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021 Эмиль Галимов (Россия) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021
Эмиль Галимов (Россия) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021

Эмиль Галимов (Россия) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021

РИА Новости
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Сборная России играет против Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
03 июня 20:15   |  Не начался
Россия
Россия
Канада
Канада
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи:
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19:55

Матч начнется в 20.15 мск.

19:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Россия — Канада в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею.