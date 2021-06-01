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Борьба за первое место в группе: Словакия бьется с Чехией. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Словакия — Чехия. ОНЛАЙН

Сборная Словакии играет против команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Словаки еще могут потеснить сборную России с первого места в группе А. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
01 июня 16:15   |  Не начался
Словакия
Словакия
Чехия
Чехия
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи:
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Трансляция
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15:50

Матч начнется в 16:15 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Словакия — Чехия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею.