Борьба за первое место в группе: Словакия бьется с Чехией. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Словакия — Чехия. ОНЛАЙН

01.06.2021, 16:15

close Сборная Словакии празднует гол в матче с Россией Сборная Словакии празднует гол в матче с Россией Global Look Press

Сборная Словакии играет против команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Словаки еще могут потеснить сборную России с первого места в группе А. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.