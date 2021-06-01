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Трансляция
С конца
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15:50
Матч начнется в 16:15 мск.
15:45
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Словакия — Чехия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею.