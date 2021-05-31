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Обеспечить четвертьфинал: Казахстан играет с Норвегией. LIVE

Хоккей. ЧМ-2021. Группа В. Норвегия — Казахстан. ОНЛАЙН

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Хоккеист сборной Казахстана Виктор Сведберг Хоккеист сборной Казахстана Виктор Сведберг
Хоккеист сборной Казахстана Виктор Сведберг

Хоккеист сборной Казахстана Виктор Сведберг

Global Look Press
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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в группе В встречаются сборные Норвегии и Казахстана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
31 мая 20:15   |  1 период
Норвегия
Норвегия
0:0
Казахстан
Казахстан
0:0
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи: Мартин Франё  (Чехия), Робин Шир  (Доброславице, Чехия)
1 период
2 период
3 период
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'13
Диц принял шайбу на чужой синей линии и мощно зарядил — выше ворот!
'12
6:4 — небольшое преимущество сборной Норвегии по броскам в створ.
'11
Холёс в касание щёлкнул с ползоны — рядом со штангой!
'10
Провели казахстанцы позиционную атаку, но в борьбе у бортов.
'9
Пока чуть активнее норвежцы. Больше игры в зоне сборной Казахстана.
'8
Блэкер забрался в зону соперника, но там быстро с шайбой расстался.
'7
Сагадеев на скорости проскочил в зону соперника, сместился в центр и бросил низом — в сторону от ворот.
'6
Норвежцы завершили атаку с ходу броском с ползоны — в щитки Бояркина угодила шайба.
'5
Старченко с острого угла нанёс неплохой бросок — чуть выше перекладины!
'4
Хёукеллана проверили броском из центра зоны! Акользин заставил норвежского голкипера вступить в игру.
'3
Не разобрались норвежцы на входе в зону соперника — положение вне игры зафиксировано.
'2
Бояркин справился с броском с пятака — Линдстрём угрожал воротам сборной Казахстана!
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Хенрик Хёукеланн против Никиты Бояркина — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Норвегия — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.