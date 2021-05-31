Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Хоккей
ЧМ-2021 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Россия Швеция

Кто останется без плей-офф: Россия против Швеции. LIVE

Хоккей. ЧМ-2021. Группа А. Россия — Швеция. ОНЛАЙН

close
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею

Global Look Press
Видео по теме
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в подгруппе А встречаются сборные России и Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
31 мая 20:15   |  Не начался
Россия
Россия
Швеция
Швеция
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи:
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:50

Матч начнется в 20.15 мск.

19:45

На чемпионате мира по хоккею в Латвии сборная России встречается с командой Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.