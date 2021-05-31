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Трансляция
С конца
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19:50
Матч начнется в 20.15 мск.
19:45
На чемпионате мира по хоккею в Латвии сборная России встречается с командой Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.