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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — Словакия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.