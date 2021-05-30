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Зацепиться за плей-офф: Швеция сражается со Словакией. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Швеция — Словакия. ОНЛАЙН

Сборные Швеции и Словакии сыграют в матче группового этапа чемпионата мира-2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
30 мая 20:15   |  Не начался
Швеция
Швеция
Словакия
Словакия
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи: Андре Шрадер  (Германия), Михаэль Черриг  (Швейцария)
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — Словакия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.