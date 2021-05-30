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Уйти с последнего места: Белоруссия уступает Швейцарии. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Белоруссия — Швейцария. ОНЛАЙН

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Сборная Белоруссии в матче с Великобританией на Чемпионате мира по хоккею в Латвии, 26 мая 2021 года Сборная Белоруссии в матче с Великобританией на Чемпионате мира по хоккею в Латвии, 26 мая 2021 года
Сборная Белоруссии в матче с Великобританией на Чемпионате мира по хоккею в Латвии, 26 мая 2021 года

Сборная Белоруссии в матче с Великобританией на Чемпионате мира по хоккею в Латвии, 26 мая 2021 года

Roman Koksarov/AP
Видео по теме
Сборная Белоруссии играет с командой Швейцарии в матче группы А на чемпионате мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
30 мая 16:15   |  перерыв
Беларусь
Беларусь
0:2
Швейцария
Швейцария
0:2
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи: Тобиас Бьёрк  (Боден, Швеция), Микаэль Норд  (Арбога, Швеция)
Антонов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Берчи
Зигенталер2'
0:2Вермин
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'20
Перерыв! 2:0 в пользу сборной Швейцарии после 20 минут. В первом периоде отличились Берчи и Вермин. У белорусов было несколько моментов, но не хватило реализации.
'19
ГОЛ! Андригетто не забил в упор, но продолжилась атака швейцарцев. Мейер щёлкнул с левого края — Шостак среагировал, а Вермин оказался самым расторопным на добивании!
'18
Затяжная атака швейцарцев — долго возили шайбу по зоне, но не довели до броска.
'17
Шостак справился с броском от синей линии. Беларусь в полном составе.
'16
Хишир опасно бросил в нижний угол! Шостак щитком среагировал, но Корви помешали добить с пятака.
'15
Удаление у Беларуси. Антонов за задержку клюшкой получил малый штраф.
'14
Лопачук набрал скорость и бросил низом! Дженони отразил шайбу в сторону.
'13
Белорусы постепенно выровняли игру, перешла игра в зону швейцарцев. Прибавилось работы у Дженони.
'11
Стефанович получил пас на ход, прорвался по флангу и бросил! Дженони щитком отразил шайбу.
'10
Беларусь провела позиционную атаку, Комаров ушёл за ворота, но швейцарцы накрыли и отобрали у него шайбу.
'9
Швейцарцы в полном составе.
'8
Здорово разыграли белорусы! Дженони щитком отразил шайбу после броска Стеафановича с пятака.
'8
Активно прессингуют швейцарцы в средней зоне. Не удаётся белорусам подобраться к воротам Дженони — нет бросков.
'7
Удаление у Швейцарии. Зигенталер в борьбе за воротами прихватил клюшкой Протаса.
'6
Корви набрал скорость, проехал через всю площадку и прострелил вдоль ворот! Швейцарцы не успели к шайбе.
'5
Комаров в контратаке ворвался в зону и бросил по центру! Дженони намертво забрал шайбу.
'4
Майер вылез из-за ворот и бросил с острого угла! Шостак всё контролировал.
'3
Хенкель получил повреждение, захромал и в сопровождении медиков отправился в раздевалку.
'2
Хишир с правого края сместился к центру и с кистей бросил в угол! Шостак уверенно забрал шайбу.
'1
ГОЛ! Швейцарцы выиграли борьбу в чужой зоне, Шерве ушёл за ворота и отдал на пятак! Шостак потащил бросок Херцога в упор, но Берчи подкараулил отскок и добил шайбу в сетку!
'1
Матч начался! Беларусь выиграла стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Константин Шостак — Леонардо Дженони.
'0
Бэйлен и ещё три легионера не попали в состав сборной Беларуси на матч со Швейцарией
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Беларусь — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.