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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 2:0 в пользу сборной Швейцарии после 20 минут. В первом периоде отличились Берчи и Вермин. У белорусов было несколько моментов, но не хватило реализации.
'19
'18
Затяжная атака швейцарцев — долго возили шайбу по зоне, но не довели до броска.
'17
Шостак справился с броском от синей линии. Беларусь в полном составе.
'16
Хишир опасно бросил в нижний угол! Шостак щитком среагировал, но Корви помешали добить с пятака.
'15
'14
Лопачук набрал скорость и бросил низом! Дженони отразил шайбу в сторону.
'13
Белорусы постепенно выровняли игру, перешла игра в зону швейцарцев. Прибавилось работы у Дженони.
'11
Стефанович получил пас на ход, прорвался по флангу и бросил! Дженони щитком отразил шайбу.
'10
Беларусь провела позиционную атаку, Комаров ушёл за ворота, но швейцарцы накрыли и отобрали у него шайбу.
'9
Швейцарцы в полном составе.
'8
Здорово разыграли белорусы! Дженони щитком отразил шайбу после броска Стеафановича с пятака.
'8
Активно прессингуют швейцарцы в средней зоне. Не удаётся белорусам подобраться к воротам Дженони — нет бросков.
'7
'6
Корви набрал скорость, проехал через всю площадку и прострелил вдоль ворот! Швейцарцы не успели к шайбе.
'5
Комаров в контратаке ворвался в зону и бросил по центру! Дженони намертво забрал шайбу.
'4
Майер вылез из-за ворот и бросил с острого угла! Шостак всё контролировал.
'3
Хенкель получил повреждение, захромал и в сопровождении медиков отправился в раздевалку.
'2
Хишир с правого края сместился к центру и с кистей бросил в угол! Шостак уверенно забрал шайбу.
'1
'1
Матч начался! Беларусь выиграла стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Константин Шостак — Леонардо Дженони.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Беларусь — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.