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Трансляция
С конца
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'28
'26
Продолжается вязкая борьба. Команды совсем не угрожают воротам, нет бросков.
'25
Лунделль ускорился по флангу и сделал перевод в центр зоны, но партнёры проскочили мимо шайбы.
'23
Много борьбы в средней зоне. Команды действуют осторожно и не раскрываются.
'22
Позиционная атака финнов, Покка набросил от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Финляндии после 20 минут. Единственную шайбу забросил Лунделль. Немцы много владели шайбой, но ничего опасного в атаке не создали. Отдохнём!
'18
Ридер взял инициативу на себя, сместился в сторону и бросил! Олкинуора уверенно забрал шайбу.
'17
По броскам в створ преимущество у Финляндии — 8:3.
'16
Айзеншмид выкатился и с левого края бросил низом! Шайба после рикошета улетела в сторону.
'15
Лунделль выбрался на свободное пространство и бросил с острого угла! Нидербергер всё перекрыл щитками.
'14
Зайдер! Выкатился с правого края и бросил с острого угла — шайба пролетела рядом со штангой!
'12
Немцы много времени проводят в позиционных атаках, хорошо держат шайбу, но не удаётся создать остроту у ворот Олкинуоры.
'11
Немцы перевели игру в чужую зону, Олкинуора забрал шайбу после наброса от синей линии.
'10
Кюнхакль с левого края зарядил низом! Шайба попала в конёк защитнику и отскочила в сторону.
'8
Охтамаа опасно приложился сразу после выигранного вбрасывания! Нидербергер щитком среагировал.
'7
'7
'6
Финны перешли в позиционную атаку, Линдбом от синей линии не попал в дальний угол.
'4
Лунделль прорвался по правому флангу и резко бросил с кистей! Нидербергер прикрыл ближний угол.
'3
Затяжная атака сборной Германии, Олкинуора прижал шайбу после наброса от синей линии.
'2
Атака немцев правым флангом, Креммер бросил с кистей — Олкинуора шлемом парировал шайбу в сторону.
'1
Матч стартовал!
'0
Стартовые вратари: Матиас Нидербергер — Юхо Олкинуора.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Финляндия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.