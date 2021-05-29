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Матч за лидерство: Россия бьется со Швейцарией. LIVE

Хоккей. ЧМ-2021. Группа А. Швейцария — Россия. ОНЛАЙН

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Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею

Global Look Press
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В очередном матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею встречаются занимающие первые два места в подгруппе А национальные команды России и Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
29 мая 16:15   |  Не начался
Швейцария
Швейцария
Россия
Россия
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи:
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15:50

Матч начнется в 16.15 мск.

15:45

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею встречаются лидирующие в подгруппе А Швейцария и Россиия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.