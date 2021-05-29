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Трансляция
С конца
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15:50
Матч начнется в 16.15 мск.
15:45
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею встречаются лидирующие в подгруппе А Швейцария и Россиия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.