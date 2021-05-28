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Трансляция
С конца
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'15
Якобсен выкатился с левого края и зарядил с кистей под перекладину! Колосов намертво забрал шайбу.
'14
Совсем нет моментов у датчан в большинстве. Здорово действуют белорусы в меньшинстве — не доходит шайба до Колосова.
'13
Датчане держат шайбу в зоне, но белорусы грамотно всё перекрывают и не дают бросать по воротам.
'12
Лауридсен! От синей линии с кистей целил в угол — Колосов ловушкой зацепил шайбу.
'11
'10
Сборная Дании в полном составе.
'10
Шанс у Дании в меньшинстве! Йеспер Йенсен выиграл забег на скорость у защитника, выкатился на ворота, качнул Колосова, но не сумел перебросить шайбу через щиток голкипера!
'9
Момент! Бэйлен вырезал перевод на левый край, Паре в касание не попал по полупустым воротам!
'8
'7
Мейер после скидки партнёра приложился с левого края! Колосов сложился и накрыл шайбу.
'6
'5
'3
'2
Позиционная атака Беларуси, Коробов набросил от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Себастьян Дам — Алексей Колосов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Дания — Беларусь. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.