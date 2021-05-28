Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Хоккей
ЧМ-2021 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Дания Беларусь

Забыть о провале с Британией: Белоруссия бьется с Данией. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Дания — Белоруссия. ОНЛАЙН

close
Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор
Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор

Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор

Global Look Press
Видео по теме
Сборная Белоруссии встречается с командой Дании в матче группового раунда чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28 мая 20:15   |  1 период
Дания
Дания
1:1
Беларусь
Беларусь
1:1
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи: Андре Шрадер  (Германия), Кристоф Штернат  (Филлах, Австрия)
1:1Мейер
Лассен2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Демков
Бэйлен2'
Дрозд5+GM'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'15
Якобсен выкатился с левого края и зарядил с кистей под перекладину! Колосов намертво забрал шайбу.
'14
Совсем нет моментов у датчан в большинстве. Здорово действуют белорусы в меньшинстве — не доходит шайба до Колосова.
'13
Датчане держат шайбу в зоне, но белорусы грамотно всё перекрывают и не дают бросать по воротам.
'12
Лауридсен! От синей линии с кистей целил в угол — Колосов ловушкой зацепил шайбу.
'11
Дрозд получил 5+20! Сергей в средней зоне атаковал в голову Якобсена.
'10
Сборная Дании в полном составе.
'10
Шанс у Дании в меньшинстве! Йеспер Йенсен выиграл забег на скорость у защитника, выкатился на ворота, качнул Колосова, но не сумел перебросить шайбу через щиток голкипера!
'9
Момент! Бэйлен вырезал перевод на левый край, Паре в касание не попал по полупустым воротам!
'8
Удаление у Дании. Лассен прихватил Принца клюшкой и получил малый штраф.
'7
Мейер после скидки партнёра приложился с левого края! Колосов сложился и накрыл шайбу.
'6
ГОЛ! Датчане закрепились в зоне, Мейер получил пас на правом фланге, качнул защитника и с кистей уложил шайбу в дальний угол!
'5
Удаление у Беларуси. Бэйлен заехал по рукам Фрому, помешав датчанину под углом вылезти на ворота.
'3
ГОЛ! Демков получил пас на ход, на скорости ворвался в зону, красивым финтом обыграл защитника и с близкого расстояния пробил Дама!
'2
Позиционная атака Беларуси, Коробов набросил от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Себастьян Дам — Алексей Колосов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Дания — Беларусь. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.