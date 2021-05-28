Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Хоккей
ЧМ-2021 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Казахстан Канада

Битва за плей-офф: Канада ведет у Казахстана. LIVE

ЧМ-2021. Группа B. Казахстан — Канада. ОНЛАЙН

close
Сборная Канады на ЧМ-2021 Сборная Канады на ЧМ-2021
Сборная Канады на ЧМ-2021

Сборная Канады на ЧМ-2021

Reuters
Видео по теме
Сборная Казахстана встречается с командой Канады в матче группового раунда чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28 мая 16:15   |  перерыв
Казахстан
Казахстан
1:2
Канада
Канада
0:1, 1:1
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи: Евгений Ромасько  (Тверь, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
Шевченко2'
Сведберг2'
1:2Михайлис
Маклюков2'
Сведберг2'
Шутов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Манджапане
0:2Пауэр
Комтуа2'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'40
Перерыв! 2:1 в пользу Канады после 40 минут.
'40
Вновь не удалось реализовать канадцам большинство — вернулся на лёд Старченко.
'39
Пауэр набросил от синей линии, но казахи выиграли борьбу перед воротами и отбросили шайбу.
'38
Удаление у Казахстана. Старченко в борьбе перед воротами сфолил против Дэнфорта.
'38
Опасно! Канадцы здорово разыграли, Дэнфорт получил пас на ход, выкатился один на один и бросил низом — Шутов выручил!
'38
Бантинг опасно приложился сразу после выигранного вбрасывания! Шутов сложился и забрал шайбу.
'37
Вернулся на лёд Сведберг — казахи в полном составе.
'36
У Канады хороший контроль над шайбой, но нет остроты. Казахи не дают бросать по воротам.
'35
Удаление у Казахстана. Сведберг за грубость получил малый штраф.
'33
Шевченко получил пас на ход, ворвался в зону и бросил с кистей! Шайба пролетела над перекладиной.
'32
Казахстан в полном составе.
'31
Канадцы держат шайбу в чужой зоне, но нет бросков. Казахи всё накрывают.
'30
Удаление у Казахстана. Маклюков прихватил соперника клюшкой и получил малый штраф.
'29
Момент! Дэнфорт на пятаке подставил клюшку под наброс от борта, Шутов переместился и забрал шайбу.
'28
Без моментов прошло это большинство для Казахстана. Уверенно «Кленовые листья» провели две минуты.
'26
Удаление у Канады. Асетов прорвался по правому флангу, вылез на пятак и вынудил Комтуа нарушить правила.
'25
ГОЛ! Казахи перехватили шайбу и убежали в быструю атаку! Михайлис прорвался по левому флангу и с кистей резко бросил в ближний угол — Кемпер не успел среагировать!
'24
Отбились казахи. Вернулся на лёд Сведберг.
'24
Пауэр подключился к атаке и с правого края прострелил на пятак! Канадцы не смогли затолкать шайбу в сетку.
'23
Пауэр резко сместился к центру и набросил от синей линии! Казахи заблокировали.
'22
Удаление у Казахстана. Сведберг за подножку получил малый штраф.
'22
ГОЛ! Канадцы перешли в позиционную атаку, Пауэр приложился от синей линии, Хенрик на пятаке удачно подставил клюшку и переправил шайбу в ворота!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Канады после 20 минут. «Кленовые листья» довольно бодро начали встречу и вышли вперёд после шайбы Манджапане. Канадцы не использовали ещё несколько хороших моментов, а под ближе к перерыву игра выровнялась.
'19
Старченко набросил от синей линии, Валк выиграл борьбу перед воротами и послал шайбу рядом со штангой!
'18
По броскам в створ преимущество у Канады — 13:7. Много работы у Шутова.
'17
Казахи выиграли борьбу у борта, Сведберг от синей линии пальнул в нижний угол — Кемпер прижал шайбу ко льду.
'16
Блэкер получил пас на синей линии и набросил на пятак, шайба после рикошета ушла в сторону.
'15
Канадцы в быстрой атаке выкатились три в два! Манджапане по центру вылез на ворота, но казахи накрыли его бросок.
'13
Хороший контроль шайбы у канадцев. «Кленовые листья» подолгу разыгрывают шайбу по чужой зоне.
'12
Хагель подключился к атаке и с ползоны зарядил с кистей! Шайба пролетела рядом с девяткой.
'11
Позиционная атака Казахстана, Орехов получил пас на синей линии и зарядил верхом — Кемпер выловил шайбу!
'10
Асетов здорово поборолся и сделал перевод на Панюкова, который подстроился и бросил в ближний угол! Кемпер переместился и забрал шайбу.
'9
Казахи ответили быстрой атакой, Старченко под углом выкатился на ворота, но не сумел переиграть Кемпера.
'8
Опасно! Канадцы выкатились два в два, Бернард-Докер на пятаке в упор замыкал прострел Перфетти — Шутов в эффектном броске спас команду!
'7
Канадцы продолжают идти вперёд! Шутов отразил шайбу щитком после дальнего броска Ферраро.
'7
ГОЛ! Шутов не удержал шайбу после выстрела Брауна от синей линии. Канадцы выиграли борьбу на пятаке, Манджапане подобрал отскок и добил шайбу в сетку!
'6
Канадцы забрали шайбу и заперли соперника в зоне. Виларди с левого края прострелил вдоль ворот — Дэнфорт не успел к шайбе.
'5
Удаление у Казахстана. Шевченко проиграл позицию и прихватил клюшкой Ферраро.
'4
Ферраро! От синей линии пальнул по центру ворот — Шутов намертво забрал шайбу.
'3
Стечер получил пас на синей линии и набросил на ворота, но шайба после рикошета ушла в сторону.
'2
Вязкая борьба идёт в средней зоне. Без ворот идёт игра на стартовых минутах.
'1
Матч начался! Казахи выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Андрей Шутов — Дарси Кемпер.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.