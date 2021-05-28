'20

Перерыв! 1:0 в пользу сборной Канады после 20 минут. «Кленовые листья» довольно бодро начали встречу и вышли вперёд после шайбы Манджапане. Канадцы не использовали ещё несколько хороших моментов, а под ближе к перерыву игра выровнялась.