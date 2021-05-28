- 449014 просмотров Опубликовано видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Софией Сапегой
- 153676 просмотров «Босс мафии» обвинил в преступлениях турецких политиков
- 74588 просмотров Путин подписал закон о материальной поддержке семей с детьми
- 73177 просмотров В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины
- 57250 просмотров Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
- 37572 просмотра Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами
- 36837 просмотров Представитель ТПП Грузии: забастовка не приведет дефициту «Боржоми» в России
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'40
Перерыв! 2:1 в пользу Канады после 40 минут.
'40
Вновь не удалось реализовать канадцам большинство — вернулся на лёд Старченко.
'39
Пауэр набросил от синей линии, но казахи выиграли борьбу перед воротами и отбросили шайбу.
'38
'38
Опасно! Канадцы здорово разыграли, Дэнфорт получил пас на ход, выкатился один на один и бросил низом — Шутов выручил!
'38
Бантинг опасно приложился сразу после выигранного вбрасывания! Шутов сложился и забрал шайбу.
'37
Вернулся на лёд Сведберг — казахи в полном составе.
'36
У Канады хороший контроль над шайбой, но нет остроты. Казахи не дают бросать по воротам.
'35
'33
Шевченко получил пас на ход, ворвался в зону и бросил с кистей! Шайба пролетела над перекладиной.
'32
Казахстан в полном составе.
'31
Канадцы держат шайбу в чужой зоне, но нет бросков. Казахи всё накрывают.
'30
'29
Момент! Дэнфорт на пятаке подставил клюшку под наброс от борта, Шутов переместился и забрал шайбу.
'28
Без моментов прошло это большинство для Казахстана. Уверенно «Кленовые листья» провели две минуты.
'26
'25
'24
Отбились казахи. Вернулся на лёд Сведберг.
'24
Пауэр подключился к атаке и с правого края прострелил на пятак! Канадцы не смогли затолкать шайбу в сетку.
'23
Пауэр резко сместился к центру и набросил от синей линии! Казахи заблокировали.
'22
'22
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Канады после 20 минут. «Кленовые листья» довольно бодро начали встречу и вышли вперёд после шайбы Манджапане. Канадцы не использовали ещё несколько хороших моментов, а под ближе к перерыву игра выровнялась.
'19
Старченко набросил от синей линии, Валк выиграл борьбу перед воротами и послал шайбу рядом со штангой!
'18
По броскам в створ преимущество у Канады — 13:7. Много работы у Шутова.
'17
Казахи выиграли борьбу у борта, Сведберг от синей линии пальнул в нижний угол — Кемпер прижал шайбу ко льду.
'16
Блэкер получил пас на синей линии и набросил на пятак, шайба после рикошета ушла в сторону.
'15
Канадцы в быстрой атаке выкатились три в два! Манджапане по центру вылез на ворота, но казахи накрыли его бросок.
'13
Хороший контроль шайбы у канадцев. «Кленовые листья» подолгу разыгрывают шайбу по чужой зоне.
'12
Хагель подключился к атаке и с ползоны зарядил с кистей! Шайба пролетела рядом с девяткой.
'11
Позиционная атака Казахстана, Орехов получил пас на синей линии и зарядил верхом — Кемпер выловил шайбу!
'10
Асетов здорово поборолся и сделал перевод на Панюкова, который подстроился и бросил в ближний угол! Кемпер переместился и забрал шайбу.
'9
Казахи ответили быстрой атакой, Старченко под углом выкатился на ворота, но не сумел переиграть Кемпера.
'8
Опасно! Канадцы выкатились два в два, Бернард-Докер на пятаке в упор замыкал прострел Перфетти — Шутов в эффектном броске спас команду!
'7
Канадцы продолжают идти вперёд! Шутов отразил шайбу щитком после дальнего броска Ферраро.
'7
'6
Канадцы забрали шайбу и заперли соперника в зоне. Виларди с левого края прострелил вдоль ворот — Дэнфорт не успел к шайбе.
'5
'4
Ферраро! От синей линии пальнул по центру ворот — Шутов намертво забрал шайбу.
'3
Стечер получил пас на синей линии и набросил на ворота, но шайба после рикошета ушла в сторону.
'2
Вязкая борьба идёт в средней зоне. Без ворот идёт игра на стартовых минутах.
'1
Матч начался! Казахи выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Андрей Шутов — Дарси Кемпер.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.