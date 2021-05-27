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Трансляция
С конца
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'40
'40
'40
'40
Перерыв! Второй период прошёл в равной борьбе, в котором, пожалуй, не хватало конкретики в атаке, но шведы свою задачу выполнили — сохранили ворота в неприкосновенности. У чехов остаётся ещё третий период!
'39
Мог чехам помочь рикошет от клюшки Вингерли, но шайба попала в штангу!
'38
Добавили чехи в движении, но пока это мало помогает в создании моментов у ворот Рейдеборна.
'37
Шустр закрыл чужую синюю линию, но уже бросок опасным не вышел — шайба до ворот не долетела.
'36
Врана взял игру на себя, но всё-таки потерял шайбу на подходе к шведским воротам.
'35
И в равных составах шведы здорово контролируют шайбу в зоне соперника.
'34
Не использовала сборная Швеции численное преимущество.
'33
Ракелль задумал мощный бросок в касание, но подвела клюшка, сломавшаяся в неподходящий момент!
'32
'31
Пилут кистями бросил от синей линии — лёгкая шайба для Грубеца.
'30
12:12 — равенство по броскам в створ. Зовущий прострел прошёл вдоль шведских ворот, но на дальней штанге никого не оказалось.
'29
Не реализовали шведы численное преимущество. Грубеца не удалось напрячь.
'28
Флек в контратаку устремился, пересёк синюю линию и бросил — выше ворот.
'27
'27
Странски принял шайбу у ворот, развернулся и бросил — голкипер надёжен! Далее Врана добавил — рядом со штангой!
'26
Кубалика вывели на бросок из центра зоны — Рейдеборн прижал шайбу под рукой!
'25
'25
Пудас бросил с дальней дистанции — Грубец заморозил шайбу в ловушке.
'24
Рейдеборн успел положить щитки на лёд, отразив шайбу после опасного подправления с пятака!
'23
Ганзл вылез в центр зоны атаки, но бросок с кистей шведский защитник успел заблокировать!
'22
Рейдеборн среагировал на броски от бортов — помогли щитки шведскому голкиперу.
'21
Начался второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде атака сборной Швеции выглядела более убедительно, что и привело к двум шайбам в чешские ворота — Вингерли и Ракелль отличились, 2:0. Продолжение следует!
'19
Рейдеборн среагировал на наброс от синей линии, хотя чехи создали нужный трафик у ворот!
'18
Мусил неплохо выстрелил от синей линии — рядом со штангой!
'17
Перспективно смотрелась чешская контратака, но притормозили на чужой синей линии, позволив сопернику вернуться в оборону.
'16
'15
Справился Грубец с двумя бросками — из левого круга вбрасывания и от синей линии!
'14
'13
'12
5:3 — скромная статистика по броскам в створ. Много борьбы на каждом участке площадки.
'11
И ещё разок шведы пытались продавить чужой пятак, но Грубец нашёл шайбу, прижав её ловушкой!
'10
Жарко было у чешских ворот! Расмуссен броском с пятака не сумел пробить Грубеца!
'9
Не смогла сборная Швеции выйти в атаку через длинную передачу — проброс.
'8
Организовали чехи позиционную атаку, но шведы грамотно увели шайбу в углы.
'6
Тёммернес заблокировал мощный бросок! Вышла шайба в среднюю зону.
'5
Хорошо шведы всё разыграли в касание, но не хватило броска с пятака!
'4
Выстояли шведы в меньшинстве, хотя чехи почти все две минуты провели в зоне соперника.
'3
Задина кистями бросал из левого круга вбрасывания — прямо в голкипера!
'2
'2
Секач бросал уже на вытянутых руках, что и помешало направить шайбу в открытый угол шведских ворот!
'1
Прошла у чехов атака с ходу, которую Кубалик завершил броском от левого борта — Рейдеборн справился!
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Адам Рейдеборн против Шимона Грубеца — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.