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США Латвия

Борьба за место в плей-офф: США и Латвия обменялись голами. LIVE

ЧМ-2021. Группа B. США — Лавтия. ОНЛАЙН

Сборная США встречается с командой Латвии в матче группового раунда чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
27 мая 16:15   |  перерыв
США
США
2:2
Латвия
Латвия
2:2
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Кристиан Викман  (Тампере, Финляндия)
1:0Теннисон
Мур2'
Робинсон2'
2:1Бойл
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Индрашис
Балинскис2'
2:2Крастенбергс
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде сборная США дважды выходила вперёд, но Латвия быстро догоняла, 2:2. Теннисон и Бойл — авторы американских шайб, Индрашис и Крастенбергс — исполнители латвийских голов. Продолжение следует!
'19
Обменялись команды позиционными атаками, но без серьёзных угроз воротам.
'18
Сборная США покружила по зоне соперника, но преимущество с контролем шайбы по периметру.
'17
ГОЛ! Батня здорово поборолся в углу, заставив соперника потерять шайбу, далее вылез на пятак, но бросок пришёлся в щиток голкипера! Крастенбергс тут же подхватил шайбу и с острого угла добавил в цель!
'16
Индрашис заходил на дубль, но с его броском с неудобной руки Питерсен справился.
'15
ГОЛ! Бойл получил передачу в центре зоны и бросил в касание — шайба после рикошета прошла в ближний верхний угол ворот!
'14
Робертсон рванул на чужой пятак, но не поймал шайбу на клюшку!
'13
Не удалось Кениньшу подправить шайбу в ворота, которая после рикошета выскочила на американский пятак!
'12
Чуть засуетились латвийцы перед входом в зону соперника, забравшись в положение вне игры.
'11
Воланин завершил свою смену броском по воротам, но Кивлениекс без проблем поймал шайбу.
'10
Выстояли латвийцы в меньшинстве. Смотрим на игру «5 на 5».
'9
Пошли броски по воротам Кивлениекса, но без помех на пятаке — шайба не проскочила мимо вратаря.
'8
Неплохо американцы контролировали шайбу в зоне соперника, но так и не бросили по воротам.
'7
Балинскиса усадили на лавку штрафников. Очередь сборной США поиграть с численным преимуществом.
'7
В полном составе уже играют американцы, но одну шайбу в большинстве латвийцы всё же забросили — в формате «3 на 5»!
'6
ГОЛ! Индрашис нашёл хорошую линию для броска, прицелился и исполнил с ползоны — шайба залетела в верхний угол ворот!
'5
И спустя семь секунд — ещё одно удаление! Вновь в составе сборной США! Робинсон наказан малым штрафом. «3 на 5»!
'4
Мур нарвался на малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Большинство заработала сборная Латвии.
'4
Букартс сместился к левому борту и бросил в направлении ближнего угла ворот — Питерсен начеку!
'3
Цибульскис кистями бросил от синей линии — Питерсен прижал шайбу под щитками!
'2
ГОЛ! Теннисон в касание щёлкнул от синей линии — шайба проскочила между щитков вратаря, потерявшего ещё и клюшку!
'1
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Кэлвин Питерсен против Матиса Кивлениекса — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.