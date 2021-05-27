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Трансляция
С конца
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде сборная США дважды выходила вперёд, но Латвия быстро догоняла, 2:2. Теннисон и Бойл — авторы американских шайб, Индрашис и Крастенбергс — исполнители латвийских голов. Продолжение следует!
'19
Обменялись команды позиционными атаками, но без серьёзных угроз воротам.
'18
Сборная США покружила по зоне соперника, но преимущество с контролем шайбы по периметру.
'17
'16
Индрашис заходил на дубль, но с его броском с неудобной руки Питерсен справился.
'15
'14
Робертсон рванул на чужой пятак, но не поймал шайбу на клюшку!
'13
Не удалось Кениньшу подправить шайбу в ворота, которая после рикошета выскочила на американский пятак!
'12
Чуть засуетились латвийцы перед входом в зону соперника, забравшись в положение вне игры.
'11
Воланин завершил свою смену броском по воротам, но Кивлениекс без проблем поймал шайбу.
'10
Выстояли латвийцы в меньшинстве. Смотрим на игру «5 на 5».
'9
Пошли броски по воротам Кивлениекса, но без помех на пятаке — шайба не проскочила мимо вратаря.
'8
Неплохо американцы контролировали шайбу в зоне соперника, но так и не бросили по воротам.
'7
'7
В полном составе уже играют американцы, но одну шайбу в большинстве латвийцы всё же забросили — в формате «3 на 5»!
'6
'5
'4
'4
Букартс сместился к левому борту и бросил в направлении ближнего угла ворот — Питерсен начеку!
'3
Цибульскис кистями бросил от синей линии — Питерсен прижал шайбу под щитками!
'2
'1
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Кэлвин Питерсен против Матиса Кивлениекса — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.