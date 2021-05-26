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За новой победой: Белоруссия бьется с аутсайдером ЧМ. LIVE

ЧМ-2021. Группа А. Белоруссия — Великобритания. ОНЛАЙН

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Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор
Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор

Вратарь сборной Белоруссии Дэнни Тейлор

Global Look Press
Видео по теме
Сборная Белоруссии встречается с командой Великобритании в матче группового раунда чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26 мая 20:15   |  2 период
Беларусь
Беларусь
0:1
Великобритания
Великобритания
0:1, 0:0
Стадион «Олимпийский спортивный центр», Рига | Судьи: Робин Шир  (Доброславице, Чехия), Петер Стано  (Трнава, Словакия)
Соловьёв2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кирк
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'26
Не получилось у британцев поймать соперника на смене — не прошла передача под дальнюю синюю линию.
'25
Принс довёл атаку сборной Беларуси до броска по воротам — Боунс на месте!
'24
Стефанович спрятал свой бросок за защитника, но с его попыткой с ползоны голкипер справился!
'23
Поспешили белорусы со входом в зону соперника — положение вне игры.
'22
Стараются британцы отвечать сопернику атакой на атаку. Это мы видели и в первом периоде.
'21
Стартовал второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде мы увидели всего одну заброшенную шайбу, которую организовали британцы — Кирк заставил Тейлора капитулировать, 0:1. Ждём после перерыва голов исключительно от сборной Беларуси!
'19
Прошёл у белорусов острый пас на пятак, но полевые здорово помогли своему вратарю!
'18
Бэйлен подготовил бросок с кистей, но его попытку с ползоны британцы заблокировали.
'17
8:8 — статистика по броскам в створ. Британцы в бросковой активности не уступают сопернику.
'16
Хенкель щёлкнул от синей линии — Боунс забрал шайбу в ловушку.
'15
Белорусы продолжают кружить в зоне соперника, но иногда задерживаются в углах.
'14
ГОЛ! Кирк подхватил шайбу в средней зоне, продвинулся вперёд, сместился чуть левее и броском с кистей поразил цель!
'14
Не реализовали британцы численное преимущество, хотя создали несколько хороших моментов.
'13
И вновь было жарко перед воротами сборной Беларуси, но Тейлор выдержал нагрузку, прижав шайбу!
'13
Перлини успел к добиванию с пятака, но не поднял шайбу над щитком Тейлора!
'12
Время первого удаления. Соловьёв наказан малым штрафом за подножку.
'12
Здорово Боунс сыграл на щитках, ликвидировав несколько дальних бросков.
'11
И ещё одна проверка для Тейлора! Коннолли щёлкнул от синей линии — шайба застряла под щитками вратаря.
'10
Эрхардт потревожил Тейлора! Справился голкипер сборной Беларуси с броском со входа в зону.
'9
Прошло у белорусов опасное подправление с пятака — чуть выше перекладины!
'8
Прекрасный шанс был у Дрозда, но его бросок в упор цели не достиг!
'7
Боунс разглядел шайбу после броска от синей линии, среагировав с помощью блина!
'6
Хенкель кистями бросил от левого борта, но шайба застряла на пятаке.
'5
Белорусы предсказуемо больше владеют шайбой, но британцы не забывают заглядывать в зону соперника.
'4
Боунс уверенно сыграл щитком, среагировав на наброс от синей линии.
'3
Паре на скорости получил шайбу на правом краю и мощно бросил — выше ближней девятки!
'2
Пытались белорусы быстро выйти из обороны в атаку, но забрались в положение вне игры.
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Дэнни Тейлор против Бена Боунса — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Беларусь — Великобритания. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.