'20

Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде мы увидели всего одну заброшенную шайбу, которую организовали британцы — Кирк заставил Тейлора капитулировать, 0:1. Ждём после перерыва голов исключительно от сборной Беларуси!