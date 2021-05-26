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Трансляция
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15:50
Стартовое вбрасывание состоится не ранее 16.15 мск.
15:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового раунда чемпионата мира между сборными России и Дании.