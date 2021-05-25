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За новой сенсацией: Казахстан проигрывает США на ЧМ. LIVE

ЧМ-2021. Группа B. США — Казахстан. ОНЛАЙН

Сборная Казахстана встречается с командой США на матче группового раунда чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25 мая 16:15   |  перерыв
США
США
2:0
Казахстан
Казахстан
1:0, 1:0
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи: Антонин Ержабек  (Брно, Чехия), Робин Шир  (Доброславице, Чехия)
1:0Кленденинг
2:0Мур
Теннисон2'
Хмелевски2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Диц2'
Сагадеев2'
Шалапов2'
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'40
Прозвучала сирена на перерыв! Сборная США на старте второго периода удвоила преимущество, отличившись на отложенном штрафе, а уже в дальнейшем команды засушили счёт на табло — 2:0. Сборная Казахстана дважды играла в большинстве, но ничего интересного не придумала. Ждём третью двадцатиминутку!
'40
Абделкейдер принял шайбу на пятаке, но спиной к воротам, а развернуться для броска не позволили.
'39
Шалапову выписали малый штраф за задержку соперника. Очередь сборной США поиграть в одного лишнего.
'38
Гарланд прострелил на дальнюю штангу, но Робертсон не подстроился под шайбу!
'37
Заблокировали американцы бросок Дица от синей линии! И второе большинство не реализовали казахстанцы.
'36
Робинсон в одиночку улетел в контратаку, обыграл двоих и бросил с пятака — Бояркин прижал шайбу у «ленточки»!
'35
Хмелевски оставил сборную США в меньшинстве, совершив подножку.
'35
Теннисон от правого борта мощно щёлкнул в касание — Бояркин контролировал ближний угол ворот.
'34
Савицкий в контратаке «два в одного» решил бросить сам — в сторону от ворот.
'33
Не использовали казахстанцы численное преимущество. Игра «5 на 5»!
'32
Питерсен справился с броском в ближний угол ворот, а уже добивание не выглядело опасно. Вышла шайба из зоны сборной США.
'31
Теннисон удалён за подножку. Первое большинство сборной Казахстана в матче!
'30
И ещё одну смену в атаке провели казахстанцы, заставив Питерсена вступить в игру после броска от борта.
'29
Провела сборная Казахстана редкую позиционную атаку, но без бросков по воротам.
'28
Выстояли казахстанцы в меньшинстве, хотя Бояркину пришлось потрудиться в створе.
'27
Вновь передача на пятак, рассчитанная под подправление — Бояркин щитком парировал шайбу!
'26
На третью шайбу было всё очень похоже, но Бояркин среагировал на бросок с пятака!
'25
Очередное удаление в составе сборной Казахастана. Сагадееву открыта калитка штрафного бокса.
'25
Хороший темп американцы предложили, с которым казахстанцы не всегда справляются.
'24
Робинсон совершил подправление после броска от синей линии — Бояркин на месте.
'23
И второй период американцы начинают агрессивно, контролируя шайбу в зоне атаки.
'22
ГОЛ! На отложенном штрафе отличилась сборная США! После броска от синей линии шайба от щитка вратаря выскочила на пятак, откуда Мур с неудобной руки добавил в цель!
'21
Возобновилась встреча! Второй период.
'20
Прозвучала сирена! С заметным игровым преимуществом сборная США провела первый период, значительно перебросав Казахстан (25:9), но пробить Бояркина удалось лишь раз — Кленденинг использовал свободу в центре чужой зоны, направив шайбу в ворота, 1:0. Продолжение следует!
'19
Старченко за счёт скорости вылез на чужой пятак, но там нарвался на хит от Теннисона!
'18
Бояркин разглядел бросок от синей линии, отразив шайбу щитком! Не успели американцы к добиванию!
'17
Михайлис перехватил шайбу в средней зоне, левым краем разогнал контратаку и бросил в ближний угол ворот — Питерсен справился!
'16
Диц выскочил из штрафного бокса, получил шайбу и бросил от левого борта — прямо во вратаря!
'15
Здорово американцы двигали шайбу по зоне соперника, но реализовать большинство не сумели.
'14
Бояркин не видел шайбу, но бросок Джонса пришёлся рядом со штангой!
'13
Первое удаление в матче. Диц наказан малым штрафом за толчок соперника клюшкой.
'12
Блэквелл взял игру на себя, пытался пролезть на чужой пятак, но упёрся в защитника.
'11
Питерсен своевременно вышел из ворот, помешав Старченко первым быть на шайбе.
'10
Диц слишком долго готовил бросок с ползоны — шайба после рикошета пролетела мимо створа!
'9
Американцы и не думают сбавлять обороны — по-прежнему больше игры в зоне сборной Казахстана.
'8
Сборная США смогла из своего стартового игрового преимущества извлечь пользу, открыв счёт. Чем ответит Казахстан?
'7
ГОЛ! Зевнули казахстанцы Кленденинга в центре зоны, который принял шайбу, прицелился и кистями бросил точно под перекладину!
'7
Выскочила шайба неожиданно на американский пятак, но Панюков в ближнем бою не переиграл Питерсена!
'6
Робинсон передачей из-за ворот вывел Хмелевски на бросок в упор — Бояркин потащил!
'6
Теперь уже Робертсон угрожал воротам Казахстана — Бояркин среагировал!
'5
Активно сборная США начала встречу. Бояркин уже успел совершить несколько спасений.
'4
Джонс здорово подключился в атаку и мощно зарядил — над перекладиной!
'3
Робинсон нанёс первый опасный бросок — шайба едва не заползла в ворота!
'2
Вышла сборная Казахстана в перспективную атаку «три в три», но потеряла шайбу на чужой синей линии.
'1
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Кэлвин Питерсен против Никиты Бояркина — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.