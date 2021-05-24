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Трансляция
С конца
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'40
Прозвучала сирена на перерыв! Во втором периоде мы дождались заброшенных шайб: на гол Егора Шаранговича чехи ответили двумя прицельными выстрелами — Ян Коварж и Филип Задина отличились, 2:1. Минимальное отставание белорусов в счёте оставляет нам интригу на третий период!
'40
Шарангович набрал ход, по центру забрался в чешскую зону, но уже бросок пришёлся в клюшку защитника!
'39
Не разобрались белорусы на входе в зону соперника — положение вне игры.
'38
Едва чехи не подкараулили ошибку соперника у ворот, но успели белорусы исправиться.
'37
Чехи стараются каждую атаку завершать броском по воротам. Колосову некогда отдыхать.
'36
Вышли чехи в быструю контратаку, Флек получил передачу у синей линии, укатил «один в ноль», но бросил прямолинейно — в грудь голкиперу!
'35
Шулак закрыл чужую синюю линию и выстрелил в касание — в сторону от ворот.
'34
'33
Кубалик пытался добавить с дальнего пятака, но не попал по скачущей шайбе!
'33
'32
Хенкель заблокировал мощный бросок! На этот раз белорусам не удалось организовать опасный контрвыпад.
'31
Пытаются чехи взвинтить темп, но белорусы поддерживают стремление соперника.
'30
'29
Клок накрыл перспективную контратаку сборной Беларуси, оттеснив соперника от шайбы.
'28
Паре на дальней штанге неплохо открылся, но шайбы не дождался!
'27
Сборная Беларуси, забросив шайбу, по-прежнему старается активно действовать в зоне атаки.
'26
'26
Активный Скленичка зарядил от синей линии — на этот раз мимо створа!
'25
Колосову пришлось непросто, но он справился с броском Скленички!
'24
Не использовала сборная Беларуси численное преимущество. Шулак выскочил на лёд.
'23
Клок поймал шайбу на себя, блокировав бросок из левого круга вбрасывания!
'22
'21
Возобновилась встреча! Второй период.
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Стартовый период прошёл без заброшенных шайб. Белорусы активно начали встречу, заставив Грубеца потрудиться, но уже во второй половине двадцатиминутки чехи забрали инициативу, прилично нагрузив Колосова. Это период вратари могут занести себе в актив. Продолжение следует!
'20
Четыре броска исполнили чехи, но Колосов не пустил шайбу в ворота! Есть и блокированные попытки!
'19
'18
Давит чешская сборная! Смейкал выцеливал дальний угол ворот — Колосов зацепил шайбу!
'17
Упустили белорусы Секача на пятаке, но тот не сумел переиграть Колосова — бросок пришёлся прямо во вратаря!
'16
Ганзл правым бортом проскочил в зону атаки и бросил с острого угла — Колосов и тут хорош!
'15
Кубалик с ползоны пытался бросить, но шайба не легла на клюшку! Больше пошло игры в зоне сборной Беларуси!
'14
Шпачека вывели на бросок в касание — Колосов щитком отразил шайбу!
'13
Задина на хорошей скорости сместился в центр зоны и резко бросил кистями — Колосов начеку!
'12
Хитил не стал искать партнёров, бросив по воротам — шайба мимо голкипера не проскочила!
'11
Хитил вычертил передачу на дальнюю штангу, куда катил Секач, но шайба до Иржи не дошла!
'10
Скленичка выехал из-за чужих ворот и бросил верхом с кистей — Колосов среагировал!
'9
Клок зарядил в касание от синей линии — чуть неточно!
'8
Справился Грубец с дальним броском — надёжно вратарь парировал шайбу в сторону от ворот.
'7
Гронек набросил от синей линии, но чехи на пятаке не подсуетились — шайба досталась голкиперу.
'6
Кубалик по центру заехал в зону соперника и бросил из-под защитника — Колосов блином отразил шайбу!
'5
Неплохой стартовый отрезок в исполнении сборной Беларуси. Грубец постоянно находится в напряжении.
'4
Перехватили белорусы шайбу в зоне атаки, после чего Принс бросил в ближний угол ворот — Грубец надёжен!
'3
Ерёменко завершил позиционную атаку броском от синей линии — Грубец на месте.
'2
Знахаренко пытался прорваться к чешским воротам, но остался без шайбы на подступах к цели.
'1
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Шимон Грубец против Алексея Колосова.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Чехия — Беларусь. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.