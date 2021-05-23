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Североамериканское дерби: Канада проигрывает США на ЧМ.LIVE

Хоккей. ЧМ-2021. Группа В. Канада — США. ОНЛАЙН

В матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Риге встречаются сборные Канады и США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
23 мая 20:15   |  2 период
Канада
Канада
0:3
США
США
0:1, 0:2
Стадион «Арена-Рига», Рига | Судьи: Андре Шрадер  (Германия), Кристоф Штернат  (Филлах, Австрия)
Перфетти2'
Пол2'
Виларди2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Робертсон
Теннисон2'
0:2Кленденинг
0:3Мур
Гарланд2'
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'31
Гарланд удалён за подножку. Шанс у канадцев вернуться в игру.
'31
На четвёртую шайбу заходили американцы, но не прошла передача на дальнюю штангу.
'30
15:13 — небольшой перевес сборной Канады по броскам в створ.
'29
Не получилось у американцев выйти в атаку через длинную передачу — проброс.
'27
Уокер от левого борта совершил наброс, но американцы внимательно сыграли у своих ворот.
'26
Шнайдер взял инициативу на себя, прорвавшись по центру к воротам, но Эттингер справился с броском, отразив шайбу щитком!
'25
0:3 — самое время начинать канадцам проявлять характер! Перешла игра в зону сборной США.
'24
ГОЛ! Реализовали американцы большинство с третьей попытки! Мур переправил шайбу в ворота после прострела на пятак!
'23
Виларди получил малый штраф, задержав клюшкой соперника. Третье большинство сборной США!
'22
ГОЛ! Кленденинг подготовил бросок от синей линии и исполнил с кистей — Кемпер не выручил!
'21
Стартовал второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде сборная США использовала ошибку канадского голкипера, открыв счёт — Робертсон не простил Кемперу неоправданный выход за ворота, 0:1! Атака «кленовых листьев» молчит уже 80 минут — если учитывать стартовый матч с Латвией!
'20
Теннисон появился на льду — игра «5 на 5»! В концовке большинства Комтуа нанёс неплохой бросок — Эттингер на месте!
'19
Канадцы также не могут закрепиться в зоне атаки.
'18
Ещё одно удаление! Теннисон подарил канадцам первое большинство!
'17
И второе большинство сборная США не смогла реализовать, хотя шайба остаётся в канадской зоне.
'16
Первый американский бросок в створ в большинстве — Донато потревожил Кемпера.
'15
Второе удаление в составе сборной Канады. Пол отправлен на лавку штрафников.
'14
Привезли канадцы игру в зону соперника, но ушли в угол, где и потеряли шайбу.
'13
Не реализовала сборная США численное преимущество. Кемпер так и не вступил в игру за последние две минуты.
'12
Пока ничего у американцев не получается в большинстве — не держится шайба в канадской зоне.
'11
Первое удаление в матче. Перфетти оставил канадцев в меньшинстве, задержав клюшкой соперника.
'11
6:4 — небольшое преимущество сборной Канады по броскам в створ.
'10
Хорошие скорости! Практически нет игры в средней зоне, да и возни у бортов не так и много.
'8
ГОЛ! Привоз Кемпера! Завозился канадский голкипер с шайбой за воротами, позволив себя обокрасть, что помогло Робертсону поразить пустой створ!
'8
Миллер здорово поддержал канадскую атаку и бросил кистями с ползоны — мимо!
'7
Томпсон прорывался к канадским воротам, но забыл нанести бросок.
'6
Всё серьёзно! Эттингер занял место в воротах сборной США!
'6
Столарз получил повреждение в игровом моменте. Нужна помощь голкиперу сборной США!
'5
Неплохо американцы вышли в атаку с ходу, но бросок из центра зоны цели не достиг!
'4
Канадцы ответили своей позиционной атакой с броском от синей линии — мимо цели!
'3
Кемпер щитком уверенно отразил шайбу, пущенную от синей линии!
'2
Аккуратно команды провели первый круг смен — без опасных моментов у ворот.
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Дарси Кемпер против Энтони Столарза — североамериканская дуэль вратарей!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.