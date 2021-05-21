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Трансляция
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'22
Кемпер успел присесть на щитки, среагировав на опасный бросок низом!
'21
Стартовал второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде канадцы перебросали соперника (13:4), но в итоге за секунду до сирены отличились латвийцы — Индрашис отметился шайбой в большинстве, 0:1. Продолжение следует!
'20
'20
Бросают латвийцы, но шайба до чужих ворот не доходит! Вышла игра в среднюю зону.
'19
'18
Не смогли канадцы реализовать игру в одного лишнего, хотя под занавес большинства Пирри упустил отличный шанс!
'17
Кивлениекс среагировал на бросок от правого борта, не позволив Комтуа добавить с пятака.
'16
'15
Бернард-Докер выехал из-за чужих ворот и с кистей выцеливал ближний угол — мимо!
'13
Зиле в касание бросил из центра зоны — Кемпер не без труда прижал шайбу под щитками!
'12
Кемпер пригодился — справился канадский голкипер с броском в ближний нижний угол ворот.
'11
8:1 — серьёзное преимущество сборной Канады по броскам в створ.
'10
Пирри резко бросил в ближний угол ворот — Кивлениекс среагировал, отразив шайбу к борту.
'9
Неплохо у латвийцев ходила шайба в зоне атаки, но реализовать большинство всё же не удалось.
'8
Дарзиньщ бросил с ходу после перевода на круг вбрасывания — безрезультатно!
'7
'6
Наведались канадцы в зону соперника, но острый пас на пятак не прошёл.
'5
У Ферраро вместо прострела получился бросок в ближний угол ворот — там щиток латвийского голкипера!
'4
Вышла сборная Канады из обороны в атаку, но заброс в чужую зону завершился на вратаре, прижавший шайбу ловушкой.
'3
Потеряли канадцы шайбу в своей зоне, позволив Аболсу нанести бросок — мимо цели!
'2
Провели канадцы хорошую атаку на скорости, которую Хагель завершил броском — Кивлениекс на месте!
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Дарси Кемпер против Матиса Кивлениекса — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.