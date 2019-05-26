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Трансляция
С конца
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20:55
В матче за третье место сборная России в серии буллитов обыграла Чехию и завоевала бронзовые награды ЧМ.
20:50
Начало игры запланировано на 21.15 мск.
20:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии.