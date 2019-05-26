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Решающая битва: Канада против Финляндии. LIVE

Онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 Канада — Финляндия

Сборная Канады по хоккею встречается с командой Финляндии в финальном матче чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26 мая 21:15   |  Матч не начался
Канада
Канада
Финляндия
Финляндия
Стадион «имени Ондрея Непелы», Братислава | Судьи: Тобиас Бьёрк  (Швеция), Джереми Тафтс  (США)
Подробная статистика матча
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Трансляция
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20:55

В матче за третье место сборная России в серии буллитов обыграла Чехию и завоевала бронзовые награды ЧМ.

20:50

Начало игры запланировано на 21.15 мск.

20:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии.