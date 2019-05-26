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И у игры заметно спадает темп. Игра остановлена: сразу семь хоккеистов попадали у чешских владений после удара с острого угла Плотникова. Обошлось без драки.
Поджалась Россия к собственным воротам. Кубалик после недолгой распасовки рискнул, но слишком слабым вышел удар.
Половина матча позади. Этот период пока смело можно занести в актив нашей сборной, вот только Василевскому сейчас опять приходится страховать защитников...
Шашки наголо летят в атаку Овечкин и компания. Но и чехи не отсиживаются в обороне, пытаясь улучить возможность для быстрой контратаки.
Снова говорим мы о нашей реализации: много бросков в активе россиян, вот только гола нет. Хорошая поддержка с трибун сейчас идет — достойный матч за третье место! Очень достойный!
Небольшая заварушка у ворот Василевского: вратарь с трудом зафиксировал шайбу на линии, а чехи попытались-таки ее затолкать за линию. Защитники вмешались.
Окрыленные успехов россияне бросаются забивать еще одну шайбу: сильный отрезок сейчас Малкин провел, но везет Чехии.
Чехи какие хитрецы! По той же схеме хотели огорчить Василевского, что и наши в первом голе — но подставленная клюшка не смутила нашего вратаря.
Оживилась игра: Григоренко, Малкин, Ковальчук — все выцеливают угол ворот Грубеца чтобы выйти вперед. Как же так наши не удержали преимущество и буквально за полторы минуты вновь равным счет стална табло?
Орлов и Гусев шикарно раскатали защиту — жаль, что удар приходится точно в стража ворот. Интересная встреча: много борьбы несмотря на сутки отдыха после 1/2 финала.
Наши зажались на своей половине. У бортов много борьбы сейчас: чехи очень напоминаю финнов образца вчерашнего полуфинала.
Все больше инициатива переходит к Чехии: Атакой на атаку отвечают команды, но как-то поопаснее выглядят сейчас соперники России.
Кучеров ближний угол выцеливал! На месте голкипер. Подошло к концу меньшинство: есть преимущество у сборной России! Вот только получше бы реализацию.
Ковальчук подобрал шайбу на выходе из зоны — давят наши, но чехи очень хорошо выстроились в обороне, и даже не дают бросить сейчас чешские игроки. Медленно шайба пока ходит у россиян.
Атака России: Анисимов, Кучеров и Гусев повозили защиту оппонентов, но до удара дело так и не довели.
Начинается встреча! За чехами остается старт — первое вбрасывание у ворот Василевского.
Немного времени осталось до старта встречи. Вот уже и хоккеисты появляются на льду.
Теперь о Чехии. Итак, состав наших соперников: Грубец (Бартошак); Скленичка — Рутта, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Ржепик; Коларж — Гудас, Кубалик — Коварж — Гулаш; Мусил — Гронек, Фролик — Симон — Ворачек; Заморски, Палат — Факса — Яшкин, Врана.
А вот и состав сборной России: Василевский (Георгиев); Орлов – Зайцев, Григоренко – Малкин – Дадонов; Хафизуллин – Сергачев, Овечкин – Кузнецов – Капризов; Гавриков – Задоров, Гусев – Анисимов – Кучеров; Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.
Напомним, что наша команда уступила в полуфинале Финляндии (1:0), тогда как чехи не смогли ничего противопоставить Канаде — 1:5. Сегодняшний матч — это прекрасная возможность для команд если не реабилитироваться за произошедшее накануне, то хотя бы скрасить для себя неудачный турнир. Стоит ли говорить, как все ждали подопечных Ильи Воробьева в финале турнира?
Начало игры запланировано на 16.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за третье место на чемпионате мира, в котором встречаются сборные России и Чехии.