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Утешительная бронза: Россия бьется с Чехией. LIVE

Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 Россия - Чехия

Сборная России по хоккею встречается с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26 мая 16:45   |  2 период
Россия
Россия
2:2
Чехия
Чехия
1:2, 1:0
Стадион «имени Ондрея Непелы», Братислава | Судьи: Оливье Гуен  (Канада), Микко Каукокари  (Финляндия)
1:0Григоренко
2:2Анисимов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Зогорна2'
1:1Ржепик
1:2Кубалик
Подробная статистика матча
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`35

И у игры заметно спадает темп. Игра остановлена: сразу семь хоккеистов попадали у чешских владений после удара с острого угла Плотникова. Обошлось без драки.

`34

Поджалась Россия к собственным воротам. Кубалик после недолгой распасовки рискнул, но слишком слабым вышел удар.

`32

Мусил!!! Опасно вывалился чех сейчас почти «один на один» — Василевский уверенно вступил в игру.

`31

У наших ворот второй раз за пятиминутку слетает стойка — приходится судьям вмешаться и поправить заветную для Чехии цель. Шайба в игре.

`30

Половина матча позади. Этот период пока смело можно занести в актив нашей сборной, вот только Василевскому сейчас опять приходится страховать защитников...

`28

Шашки наголо летят в атаку Овечкин и компания. Но и чехи не отсиживаются в обороне, пытаясь улучить возможность для быстрой контратаки.

`27

Обложили подопечные Ильи Воробьева сборную Чехии. Зайцев, Овечкин, Ковальчук пытались пробить вратаря, а вот после броска Гусева шайба даже перекладину задела.

`25

Снова говорим мы о нашей реализации: много бросков в активе россиян, вот только гола нет. Хорошая поддержка с трибун сейчас идет — достойный матч за третье место! Очень достойный!

`24

Небольшая заварушка у ворот Василевского: вратарь с трудом зафиксировал шайбу на линии, а чехи попытались-таки ее затолкать за линию. Защитники вмешались.

`23

Окрыленные успехов россияне бросаются забивать еще одну шайбу: сильный отрезок сейчас Малкин провел, но везет Чехии.

`21

Возобновляется встреча! Наши снова живо начинают... СРАЗУ ГООООЛ!!! Анисимов прошил ближний угол после небольшого рикошета. Отличное начало! 2:2 на табло.

`Перерыв

И на этом все! Вот так, выигрывая по ходу первого периода, сборная России заканчивает 20-минутку со счетом 1:2. Но есть еще время все исправить.

`19

ГОООООЛ!!! 1:2! Ну как же так! Кубалик после проигранного россиянами вбрасывания вывобит свою команду вперед. Наши уже в роли догоняющей стороны.

`18

Чехи какие хитрецы! По той же схеме хотели огорчить Василевского, что и наши в первом голе — но подставленная клюшка не смутила нашего вратаря.

`16

Оживилась игра: Григоренко, Малкин, Ковальчук — все выцеливают угол ворот Грубеца чтобы выйти вперед. Как же так наши не удержали преимущество и буквально за полторы минуты вновь равным счет стална табло?

`15

И сразу ответ Чехии — ГОООЛ! 1:1! Наши ошиблись на смене звеньями, и Михал Ржепик не простил.

`13

ГОООООООЛ!!!! 1:0! Есть первая шайба: это Сергачев с синей линии бил, а Григоренко подправляет шайбу в ворота.

`12

Орлов и Гусев шикарно раскатали защиту — жаль, что удар приходится точно в стража ворот. Интересная встреча: много борьбы несмотря на сутки отдыха после 1/2 финала.

`11

Наши зажались на своей половине. У бортов много борьбы сейчас: чехи очень напоминаю финнов образца вчерашнего полуфинала.

`10

Все больше инициатива переходит к Чехии: Атакой на атаку отвечают команды, но как-то поопаснее выглядят сейчас соперники России.

`8

Два убойнейших броска сейчас были в исполнении чехов! Тревожно за Россию — Василевский с трудом справился с угрозой. Огрызнулись наши соперники.

`7

Кучеров ближний угол выцеливал! На месте голкипер. Подошло к концу меньшинство: есть преимущество у сборной России! Вот только получше бы реализацию.

`5

Ковальчук подобрал шайбу на выходе из зоны — давят наши, но чехи очень хорошо выстроились в обороне, и даже не дают бросить сейчас чешские игроки. Медленно шайба пока ходит у россиян.

`4

Вновь на льду звено Анисимова — Кучеров бил из убойной позиции! Но рядом со штангой. Первое удаление: Зогорна на 2 минуты оставляет в меньшинстве свою команду. Высоко поднял клюшку хоккеист.

`2

Атака России: Анисимов, Кучеров и Гусев повозили защиту оппонентов, но до удара дело так и не довели.

`1

Начинается встреча! За чехами остается старт — первое вбрасывание у ворот Василевского.

16:42

Немного времени осталось до старта встречи. Вот уже и хоккеисты появляются на льду.

16:41

Теперь о Чехии. Итак, состав наших соперников: Грубец (Бартошак); Скленичка — Рутта, Г. Зогорна — Т. Зогорна — Ржепик; Коларж — Гудас, Кубалик — Коварж — Гулаш; Мусил — Гронек, Фролик — Симон — Ворачек; Заморски, Палат — Факса — Яшкин, Врана.

16:36

А вот и состав сборной России: Василевский (Георгиев); Орлов – Зайцев, Григоренко – Малкин – Дадонов; Хафизуллин – Сергачев, Овечкин – Кузнецов – Капризов; Гавриков – Задоров, Гусев – Анисимов – Кучеров; Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.

16:30

Напомним, что наша команда уступила в полуфинале Финляндии (1:0), тогда как чехи не смогли ничего противопоставить Канаде — 1:5. Сегодняшний матч — это прекрасная возможность для команд если не реабилитироваться за произошедшее накануне, то хотя бы скрасить для себя неудачный турнир. Стоит ли говорить, как все ждали подопечных Ильи Воробьева в финале турнира?

16:20

Начало игры запланировано на 16.45 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за третье место на чемпионате мира, в котором встречаются сборные России и Чехии.