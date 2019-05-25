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Преимущество во владении шайбой у Чехии, но пока распорядиться этим они не могут. Кубалик резко отправил шайбу в полет, но неточно.
И вновь Мюррей демонстрирует свое мастерство! Симон с кистей верхом в ближний угол ворот бросил, но голкипер заблокировал удар.
Сборная Канады вновь в полном составе, а игра пока продолжается на канадской половине площадки.
Нурс перехватил передачу и выбросил шайбу за синюю линию. Чехи наседают на ворота Канады, но те не дают им сделать что-то серьезное.
Чехи действуют на отложенном штрафе. Бартошак уже сменился на полевого игрока.
Мюррей поставил игру на паузу, когда отразил бросок Рутты от правого круга вбрасывания.
Теодор бросил с синей линии, проверял Бартошака. Тот легко щитком среагировал.
И вновь могло быть опасно у сборной Чехии, но пас Яшкина, который был рассчитан на Факса, не прошел.
Хорош канадский голкипер! Справился с очень опасной атакой Фролика.
Сборная Канады в полном составе. Ничего не удалось Чехии создать в большинстве, хотя и пытались атаковать. Голкипер Мюррей со всеми ударами справился.
Фролик пробил с пятака, но шайба ушла за ворота.
Хорошим пасом Жозефа нашли в средней зоне, проход по правому краю завершился кистевым броском — Бартошак на месте.
Канадский защитник Сиверсон провел силовой прием на капитане сборной Чехии Ворачеке.
Еще одна чешская атака была остановлена из-за положения «вне игры».
Моравчик не выполнил точную передачу под чужую синюю линию, а так был Палат укатил «один в ноль»! Могло бы быть опасно, но увы.
Выигрывают чехи вбрасывание в своей зоне, но выход в атаку у них не очень удался.
Начался матч! Поехали!
Через пять минут уже должен раздаться стартовый свисток. Команды выходят на площадку.
В десяти последних очных встречах на чемпионатах мира Канада одержала семь побед, Чехия – три. В последний раз команды встречались в 2017 году. Канадцы выиграли со счетом 4:1.
На стадии четвертьфинала Канада в овертайме победила Швейцарию, а Чехия разгромила Германию.
Первый финалист чемпионата мира уже определен — сборная Финляндии в упорной борьбе обыграла российскую команду и сразится за золото с победителем пары Канада — Чехия.
Игра начнется в 20.15 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата мира между Канадой и Чехии.