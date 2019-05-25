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Выстоять против фаворита: Канада забила Чехии. LIVE

Онлайн полуфинала чемпионата мира по хоккею Канада — Чехия

Сборная Канады по хоккею встречается с командой Чехии в матче полуфинала чемпионата мира — 2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
25 мая 20:15   |  перерыв
Канада
Канада
1:0
Чехия
Чехия
1:0
Стадион «имени Ондрея Непелы», Братислава | Судьи: Микко Каукокари  (Финляндия), Джереми Тафтс  (США)
1:0Стоун
Маршессо2'
Туррис2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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20

Закончился первый период! Счет 1:0 в пользу Канады, но игра равная. Дважды у канадцев были удаления, но воспользоваться этим их соперники не смогли.

19

Преимущество во владении шайбой у Чехии, но пока распорядиться этим они не могут. Кубалик резко отправил шайбу в полет, но неточно.

18

И вновь Мюррей демонстрирует свое мастерство! Симон с кистей верхом в ближний угол ворот бросил, но голкипер заблокировал удар.

17

Сборная Канады вновь в полном составе, а игра пока продолжается на канадской половине площадки.

16

Нурс перехватил передачу и выбросил шайбу за синюю линию. Чехи наседают на ворота Канады, но те не дают им сделать что-то серьезное.

15

Второе удаление у Канады! Туррис отправлен на скамейку штрафников за задержку соперника. Рукой придержал он чеха.

14

Чехи действуют на отложенном штрафе. Бартошак уже сменился на полевого игрока.

13

Мюррей поставил игру на паузу, когда отразил бросок Рутты от правого круга вбрасывания.

12

Теодор бросил с синей линии, проверял Бартошака. Тот легко щитком среагировал.

11

И вновь могло быть опасно у сборной Чехии, но пас Яшкина, который был рассчитан на Факса, не прошел.

10

Хорош канадский голкипер! Справился с очень опасной атакой Фролика.

9

Сборная Канады в полном составе. Ничего не удалось Чехии создать в большинстве, хотя и пытались атаковать. Голкипер Мюррей со всеми ударами справился.

8

Фролик пробил с пятака, но шайба ушла за ворота.

7

И почти сразу же удаление у Канады. Маршессо наказан малым штрафом за удар клюшкой.

6

ГООООЛ! Канада открывает счет в этом матче! Марк Стоун поймал чешского вратаря на противоходе и поразил ворота.

5

Хорошим пасом Жозефа нашли в средней зоне, проход по правому краю завершился кистевым броском — Бартошак на месте.

4

Канадский защитник Сиверсон провел силовой прием на капитане сборной Чехии Ворачеке.

4

Еще одна чешская атака была остановлена из-за положения «вне игры».

3

Моравчик не выполнил точную передачу под чужую синюю линию, а так был Палат укатил «один в ноль»! Могло бы быть опасно, но увы.

2

Выигрывают чехи вбрасывание в своей зоне, но выход в атаку у них не очень удался.

1

Начался матч! Поехали!

20:10

Через пять минут уже должен раздаться стартовый свисток. Команды выходят на площадку.

20:05

В десяти последних очных встречах на чемпионатах мира Канада одержала семь побед, Чехия – три. В последний раз команды встречались в 2017 году. Канадцы выиграли со счетом 4:1.

20:00

На стадии четвертьфинала Канада в овертайме победила Швейцарию, а Чехия разгромила Германию.

19:55

Первый финалист чемпионата мира уже определен — сборная Финляндии в упорной борьбе обыграла российскую команду и сразится за золото с победителем пары Канада — Чехия.

19:50

Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

19:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата мира между Канадой и Чехии.