Финны также хороши на турнире: у них на счету всего два поражения в восьми встречах, одно из которых — в овертайме от США (2:3). Второй же проигрыш пришелся на последний тур группового этапа в матче с Германией (2:4). Зато были победы над Канадой (3:1), Словакией (4:2), Данией (3:1), Великобританией (5:0), Францией (3:0) и шикарная концовка в овертайме принципиального поединка с чемпионом мира 2018 года — Швецией (5:4).