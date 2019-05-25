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Год спустя «Красная машина» взяла своеобразный реванш у финнов, одержав победу в матче за третье место со счетом 5:3. Но сейчас не об этом. Сейчас все мысли о финале и золоте.
Три года назад Россия встречалась с Финляндией именно в полуфинале чемпионата мира. Тогда россияне уступили со счетом 1:3, а по итогам турнира довольствовались бронзовой медалью. Финны же в результате заняли второе место, проиграв сборной Канады в финале.
Ворота сборной Финляндии с первых минут будет защищать Кевин Ланкинен.
Ланкинен (Олкинуора); Лехтонен — Охтамаа, Оямяки — Тюрвяйнен — Раяла; Йокихарью — Линдбом, Какко — Маннинен — Песонен; Каски — Миккола, Савинайнен — Куусела — Саллинен; Койвисте — Хаканпяя, Анттила — Кивиранта — Ламмикко.
Итак, состав сборной России на сегодняшний матч. Место в воротах ожидаемо занял Андрей Василевский.
Василевский (Георгиев); Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов; Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов; Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров; Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Финны также хороши на турнире: у них на счету всего два поражения в восьми встречах, одно из которых — в овертайме от США (2:3). Второй же проигрыш пришелся на последний тур группового этапа в матче с Германией (2:4). Зато были победы над Канадой (3:1), Словакией (4:2), Данией (3:1), Великобританией (5:0), Францией (3:0) и шикарная концовка в овертайме принципиального поединка с чемпионом мира 2018 года — Швецией (5:4).
Напомним, что подопечные Ильи Воробьева безупречно прошли всю предыдущую дистанцию ЧМ-2019: семь побед на групповой стадии (над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4), триумф в четвертьфинале против США со счетом 4:3
Встреча начнется в 16.15 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сборная России бьется за финал чемпионата мира в матче против Финляндии. Следим за событиями игры в режиме онлайн.