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Чехия Германия

Разминка перед полуфиналом: чехи разнесли Германию

Чехия обыграла Германию в четвертьфинале ЧМ-2019

Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встреча завершилась со счетом 5:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
23 мая 21:15   |  закончен
Чехия
Чехия
5:1
Германия
Германия
0:0, 1:1, 4:0
Стадион «имени Ондрея Непелы», Братислава | Судьи: Линус Элунд  (Швеция), Джереми Тафтс  (США)
Палат2'
Гудас2'
1:0Коварж
2:1Ворачек
3:1Кубалик
4:1Палат
Яшкин2'
5:1Коварж
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Новак2'
Хагер2'
Хагер2'
1:1Мауэр
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'60
Матч окончен! Сборная Чехии уверенно обыграла Германию — 5:1. Команда Милоша Ржиги в третьем периоде склонила чашу весов в свою пользу, забросив четыре шайбы подряд. В полуфинале сборная Чехии сыграет с Канадой. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
'60
ГОЛ! Моравчик здорово сыграл в отборе, вошёл в зону и сделал перевод в центр, а Коварж поразил пустые ворота! Дубль оформил Ян.
'59
Чехи выкатились два в два, у Яшкина не прошла передача на пятак.
'59
Без моментов прошло большинство для Германии. В полных составах команды.
'58
Не удаётся немцам закрепиться в чужой зоне — грамотно обороняются чехи.
'57
Ушёл с ворот Грубауэр, немцы вшестером.
'57
Удаление у Чехии. Яшкин за подножку получил малый штраф.
'55
Чехи откатились в оборону и спокойно сдерживают атаки соперника.
'54
ГОЛ! Грубауэр неудачно отразил шайбу перед собой после отскока от борта, Палат оказался первым на добивании и поразил ворота немцев!
'52
ГОЛ! Быстрый переход из обороны в атаку! Кубалик получил передачу на ход, на скорости влетел в зону и щёлкнул в дальнюю девятку — Грубауэр не дотянулся.
'51
Контратака Чехии! Гронек с правого края сделал перевод в центр, Яшкин пальнул в нижний угол — Грубауэр щитком среагировал.
'50
Момент! Хагер вошёл в зону и зарядил низом — Бартошак отбил шайбу перед собой, а Элхиз после добивания не сумел перебросить шайбу через вратаря.
'49
Зайденберг! От синей линии бросил верхом — промах!
'48
Чехи подолгу владеют шайбой в зоне атаки. Не удаётся немцам перехватить инициативу.
'47
Драйзайтль блеснул индивидуальным мастерством! Красиво убрал соперника и бросил со входа в зону — Бартошак выручил.
'46
Айзеншмид неудачно врезался в борт и схватился за руку. Нужна помощь врачей.
'45
ГОЛ! Быстрая атака прошла у чехов, Ворачек выкатился с правого края, бросил по воротам и сам же добил шайбу в сетку!
'43
По-прежнему много борьбы на льду, не раскрываются команды, ждут ошибки соперника.
'42
Обменялись команды быстрыми атаками, Кагун и Ворачек не реализовали свои моменты.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! Ничья 1:1 после 40 минут. Отличились Коварж и Мауэр. Второй период прошёл в равной борьбе, команды действовали осторожно и свели риск к минимуму..
'40
Чехи выкатились два в два! Фролик прострелил на дальнюю штангу, Ворачек с нескольких метров не попал в створ!
'39
Момент! Немцы разыграли комбинацию в чужой зоне, у Айзеншмид не получился бросок с правого края.
'38
ГОЛ! Тиффельс перехватил шайбу за воротами и сделал передачу в центр, а Мауэр с кистей бросил в верхний угол — Бартошак не дотянулся!
'37
Фролику досталось в борьбе с Зайдером — нужна помощь медиков.
'35
Немцы провели атаку левым флангом. Лойбль прострелил с левого края, но партнёры не успели к шайбе.
'34
ГОЛ! Чехи совершили перехват и провели быструю атаку. Коварж ворвался в зону, качнул соперника и нанёс точный бросок в дальнюю девятку!
'33
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 6:6.
'32
Момент у Чехии! Палат вылез на пятак и бросил в угол — Грубауэр блином среагировал.
'30
Ворачек с правого края вошёл в зону и вырезал диагональ на дальнюю штангу — Симон не успел к шайбе.
'29
Гудас опасно бросил низом, шайба выскочила на пятак, но Грубауэр прижал её ко льду.
'28
Чехи выиграли вбрасывание. Моравчик приложился от синей линии, Грубауэр отразил шайбу перед собой, но Хитил после добивания не сумел пробить вратаря!
'26
Контратака Германии! Кагун ворвался в зону, выдержал паузу и сделал передачу в центр — Эхлиз в касание не попал по воротам!
'25
Уверенно чехи провели меньшинство. Вернулся на лёд Гудас.
'24
Чехи не позволяют сопернику войти в зону. Не идёт большинство у Германии.
'23
Удаление у Чехии. Гудас за подножку против Айзеншмида получил малый штраф.
'23
Кагун вошёл в зону, на паузе убрал соперника и бросил низом! Бартошак среагировал.
'22
Отбились немцы. В полных составах команды.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Чехи владели территорией, но голевых моментов было немного. А лучший шанс отличиться упустил Драйзайтль, который не реализовал выход один на один.
'20
Руута щёлкнул от синей линии! Грубауэо выставил ловушку и забрал шайбу.
'20
Удаление у Германии. Хагер в средней зоне сделал подножку Ворачеку.
'19
Фролик поставил корпус, выкатился с правого края и бросил с острого угла — Грубауэр прижал шайбу ко льду.
'18
Драйзайтль вырезал диагональ на левый край, Эхлиз промчался по левому флангу и послал шайбу в грудь Бартошаку.
'17
Не получился бросок у Фролика с левого края. В полных составах команды.
'17
Вернулся на лёд Палат. Чехи проведут 40 секунд в большинстве.
'16
Немцы провели быструю атаку, Нёбельс с правого края не попал в ближний угол.
'15
Удаление у Германии, Хагер нарушил правила в зоне атаки.
'15
Удаление у Чехии. Палат за удар клюшкой получил малый штраф.
'14
Хагер развернулся и из круга вбрасывания зарядил в дальний угол — шайба улетела в сторону.
'13
Палат со входа в зону целил в дальнюю девятку — шайба ушла выше створа.
'12
Момент у Германии! Провалилась оборона чехов, Драйзайтль подхватил шайбу, по центру выкатился один на один и бросил низом — Бартошак выручил!
'11
Хитил на скорости убежал по левому флангу и бросил с острого угла — Грубауэр щитком среагировал.
'9
Немцы провели позиционную атаку, Бартошак справился с дальним броском Хольцера.
'8
Активное начало от команды Милоша Ржиги. 7:0 по броскам в створ в пользу чехов.
'7
Ворачек сместился на левый край и сделал перевод в центр, Хитил бросил в касание — промах!
'6
Момент! Коварж с левого края целил в дальний нижний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'5
Сборная Германии в полном составе.
'4
Ржепик дважды опасно бросал от синей линии! Сперва спас Грубауэр, а затем шайба прошла рядом со штангой.
'4
Чехи кружат с шайбой по чужой зоне, но нет бросков по воротам. Всё перекрывают немцы.
'3
Удаление у Германии. Новак ударил соперника клюшкой по лицу и получил малый штраф.
'2
Момент! Чехи в контратаке выкатились три в два, Коварж сделал перевод в центр, но Гулаш из убойной позиции не попал в створ, а Кубалику не повезло на добивании.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли немцы.
'0
Стартовые вратари: Патрик Бартошак — Филипп Грубауэр.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Чехия — Германия. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.