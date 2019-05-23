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Финляндия Швеция

Новый камбэк: Финляндия вышла в полуфинал

Финляндия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2019

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
23 мая 21:15   |  закончен
Финляндия
Финляндия
5:4 (ОТ)
Швеция
Швеция
1:2, 2:2, 1:0, 1:0(ОТ)
Стадион «Стил-Арена», Кошице | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Бретт Айверсон  (Канада)
1:0Миккола
командный штраф2'
Маннинен2'
2:3Линдбом
3:3Хаканпяя
4:4Анттила
5:4Маннинен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Клингберг
1:2Хёрнквист
1:3Петтерссон
3:4Густафссон
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'62
Сборная Финляндии спаслась в концовке третьего периода, а в овертайме Маннинен своим точным броском отправил шведов домой! Команда Ялонена выходит в полуфинал чемпионата мира, где встретится с российской сборной! На этом трансляцию завершаем. Увидимся на хоккее!
'62
ГОЛ! Маннинен левым краем забрался в шведскую зону и убийственным кистевым броском снял дальнюю девятку!
'62
Нюландер с кистей из-под игрока бросил — в угол площадки полетела шайба.
'61
Продолжим! Овертайм покатил!
'60
Сирена! Финны не отпустили эту игру, забросив шайбу в концовке третьего периода — 4:4. Овертайм впереди!
'59
ГОЛ! Лундквист справился с броском с ползоны, затем и с добиванием, но уже с пятака Анттила всё-таки протолкнул шайбу за линию ворот!
'59
Пусты финские ворота!
'58
Тайм-аут взяла сборная Финляндии за 2:05 до сирены.
'58
«Тре крунур» откровенно в откат играет.
'57
Классно вывели Каски на бросок по центру зоны — шайба в шведский створ отказалась лететь!
'56
Ошиблась сборная Финляндии на входе в зону соперника — положение вне игры.
'55
Редкая «позиционка» от шведов. Элиас Петтерссон с кистей бросил — мимо!
'54
Нюландер в контратаке прорвался к финским воротам, но бросил выше цели!
'53
Старается сборная Швеции переводить игру к бортам.
'52
Финны в позиционных атаках, а шведы терпят в обороне — таков рисунок третьего периода.
'51
Вновь арбитры не реагируют на падение финского игрока. Начинает уже Ялонен высказывать свои претензии по поводу судейства.
'50
С большим удовольствием финны бомбардируют от синей линии! Шайба свистит над шведским створом!
'49
Шведский вратарь не прижал сразу шайбу под щитками, едва Какко не успел на добивание!
'48
Лундквист ближний угол ворот закрыл щитком после броска Песонена!
'47
Не решились арбитры на удаление у шведов, хотя было пару пограничных падений финских игроков на лёд.
'46
Линдхольм проверил Ланкинена броском со средней дистанции — справился финский страж.
'45
Песонен сходу выстрелил от синей линии — выше цели!
'44
Раяла от левого борта мощно пальнул — Лундквист не заметил помех на пятаке и шайбу зафиксировал в ловушке.
'43
Кемпе по правому краю закатил в зону соперника и бросил без смещения в центр — Ланкинен на месте.
'42
Клингберг через все зоны отправил шайбу — шведский проброс.
'41
Битва за путёвку в полуфинал мирового турнира возобновилась! Нас ждут события из третьего периода.
'40
Сирена на перерыв! Финны провели второй период с позиции силы, но по счёту он остался ничейным! Вся борьба ещё впереди! С нетерпением ждём третьей двадцатиминутки этого упорного четвертьфинала!
'40
ГОЛ! Густафссон от синей линии бросил, а Ланкинен не в силах оказался выручить! Шайба так быстро вылетела из ворот, что судьи сначала не засчитали гол, но после просмотра всё тайное стало явным!
'40
Братт показал в чём сила шведов! Бросок со входа в зону — выше ворот!
'39
Лехтонен из угла площадки выбрался и по центру зоны бросил — Лундквист оставил ничью на табло.
'38
Не пострадали серьёзно судейские кадры. Возобновилась встреча.
'38
Линейному арбитру прилетело шайбой в ухо — неприятный момент.
'38
Шведы отбились от атаки соперника лишь ценой проброса.
'37
Миккола от синей линии в очередной раз приложился — Лундквист щитками шайбу отбил!
'36
Ланкинена проверили щелчком из средней зоны — шайба в ловушке финского голкипера.
'35
На удивление финны легко проникают в зону соперника. Лундквист справился с прямым броском от синей линии, а затем и с добиванием с пятака.
'34
Лундквист отразил шайбу в угол площадки после хлёсткого броска Йокихарью.
'33
Финны интереснее стали смотреться в атаке. Шведы выпали из игры сейчас.
'32
Оямяки опасно подправлял с пятака — рядом с голом!
'31
Ламмикко в падении старался сыграть на добивании, но шайба пошла вдоль шведских ворот.
'30
ГОЛ! Маннинен на синюю линию передачу выполнил, Хаканпяя прицелился и стрельнул точно под дальнюю штангу ворот!
'29
Песонен по левому краю ворвался в зону соперника и с кистей бросил — Лундквист в ловушку шайбу заманил.
'28
Миккола не уступил Кемпе в скорости, не позволив шведскому форварду прорваться к воротам.
'27
Шайба выскочила к шведским воротам, Саллинен с неудобной руки бросил, но Лундквист был готов к такому повороту!
'26
ГОЛ! Позиционная атака финнов завершилась кистевым броском Линдбома, шайба отрикошетила от шведского защитника и нашла свою приют в воротах!
'25
Оямяки получил передачу из-за ворот и бросил под острым углом — выше перекладины.
'24
Кивиранта по центру закатился в зону соперника и с кистей бросил в дальний угол ворот — Лундквист справился!
'23
Ланкинен в ближний угол ворот шайбу не пустил после броска от правого борта.
'22
Начинаются знаменитые шведские кружева по зоне соперника.
'21
ГОЛ! Получил Элиас Петтерссон передачу в средней зоне, пересёк чужую синюю линию, обыграл защитника и после небольшой паузы с кистей бросил точно в цель!
'21
Второй период матча стартовал!
'20
Сирена на перерыв! Первый период матча окончен. Финны первым же броском открыли счёт в матче, шведы на это ответили двумя заброшенными шайбами.
'19
Ланкинен справился с броском Кемпе, а Лехтонен успел зачистить собственный пятак.
'18
Лундквист не без проблем справился с простым броском.
'17
ГОЛ! Экман-Ларссон от синей линии набросил на ворота, Хернквист налету подправил, после чего шайба от конька финского игрока отправилась за линию створа!
'16
Ланкинен не оставил свободного пространства у штанги, легко парировав бросок от борта.
'15
Братт попал под жёсткий силовой приём. Хаканпяя хитовал соперника.
'14
Ланкинен среагировал на бросок от правого борта, шайба осталась на пятаке, но Элиас Петтерссон прокатил мимо добивания!
'13
Теперь уже шведская сборная больше прибывает в зоне атаки, но при этом много игры по периметру.
'12
Густафссон прокатился вдоль синей линии и выполнил наброс — шайба ушла за ворота.
'11
Кивиранта опасно бросил в направлении дальнего угла шведских ворот — минимальный промах!
'10
Отбилась сборная Финляндии в меньшинстве.
'9
Элиас Петтерссон на пятак отдал, Эрикссон подставил клюшку, но шайба прошла рядом с дальним углом ворот!
'8
Маннинен наказан двумя минутами штрафа за задержку соперника клюшкой.
'7
Сейчас чуть больше игры в зоне шведов, но при этом нельзя сказать, что финны действуют первым номером.
'6
Миккола закрыл чужую синюю линию и зарядил по воротам — мимо дубля!
'5
Лундквист едва не придумал момент у своих ворот, опрометчиво выкатившись за шайбой к лицевому борту.
'4
Финская позиционная атака застряла у борта, а затем шайба вышла в среднюю зону.
'3
ГОЛ! Быстрая реализация большинства! Нюландер выполнил поперечную передачу на левый круг вбрасывания, Клингберг в касание бросил и поразил ближний угол ворот, который вратарь не успел перекрыть!
'3
Лайнсмен насчитал у финнов одного лишнего на льду — нарушение численного состава. Кивиранта отправился отбывать командный штраф.
'2
ГОЛ! Первый же бросок в створ становился голевым! Миккола в касание от синей линии щёлкнул — шайба залетела в ближний угол ворот!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание шведы забрали себе.
'0
Кевин Ланкинен против Хенрика Лундквиста — вратарское противостояние этого поединка.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швеция. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.