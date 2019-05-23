- 494301 просмотр «Шоу цветов» в Челси: как Кейт Миддлтон победила Меган Маркл
- 400891 просмотр В Киеве придумали, как не дать России вернуться в ПАСЕ
- 247466 просмотров Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»
- 230548 просмотров Врачи предупредили, что сон в автокресле может быть опасен для малыша
- 211850 просмотров США готовятся ввести санкции против «Северного потока-2»
- 197472 просмотра «Нельзя так делать»: Гагарина о победе дочери Алсу на «Голосе»
- 183477 просмотров Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Брэди Шей получил шайбу у синей линии и бросил в касание. Шайба рикошетом от российского защитника залетела в ворота. Василевский не среагировал.
Проиграли россияне вбрасывание в чужой зоне, но в отбор мгновенно вступил Капризов. Сделал Кирилл передачу из-за ворот на Кузнецова, тому бросить не дали.
Веренски перевел на правый край атаки, куда ворвался Айкел. 9-й номер сборной США сразу же нанес бросок с острого угла. Василевский шайбу ловит.
Кейн заковырялся с шайбой в своей зоне. Не дал Телегин капитану сборной США начать быструю атаку.
Статистика первого периода. Россияне перебросали американцев почти в два раза.
Кучеров прошел за воротами и отдал на Гусева. Тот, не раздумывая, щелкнул с левого края, Шнайдер отбил шайбу перед собой.
Зак Веренски бросил издали. Василевский реагирует и шайбу ловит без проблем.
Запросили американцы видеоповтор гола, правда, неясно, что именно смутило тренерский штаб Джеффа Блэшилла. Арбитры взятие ворот фиксируют, все чисто!
Вымучили российские хоккеисты это большинство. Гусев вновь откатил назад на Сергачева и тот мощно щелкнул издали! Шайба рикошетом от Айкела залетела в дальнюю «девятку»!
Гусев долго искал варианты на левом краю, в итоге отдал назад на Сергачева, а тот сразу же перевел на Кучерова. Шайба после броска Никиты пролетела над перекладиной.
Американцы после потери Кучерова устроили контратаку 4 в 3, но реализовать выпад не сумели. Кучеров же, кстати, и отработал в обороне, прервав прострел вдоль ворот.
Опасно могло быть! Кейн попал под прессинг Орлова и шайбу потерял, ее подхватил Ковальчук и ворвался на ударную позицию. Мог прострелить чуть правее, но решил сам бросить Илья. Шнайдер удар отразил.
Канин прорвался по правому краю и сразу же бросил, но в створ ворота не попал.
И вновь момент у ворот сборной США! В суматохе находятся американские защитники, еле-еле выносят шайбу с пятака, а Шнайдер для уверенности еще и ворота сдвинул.
А вот теперь могло получиться опасно! Ван Римсдайк отыграл на Айкела. Тот прострелил на Годро, но бросок у американца не вышел.
С трудом американцы выходят из своей зоны. Вынужден Канин просто выбросить шайбу подальше без какого-либо продолжения своей атаки.
Зайцев перепасовывается с Орловым у своих ворот, после чего Дмитрий попытался сделать наброс в направлении Овечкина. Очень неточно.
Ковальчук бросил с левого края. Шнайдер шайбу ловит спокойно, прижимая ее ко льду.
Продолжают россияне оказывать давление на ворота Шнайдера. Наброс за набросом на чужой пятак проводят подопечные Ильи Воробьева, заставляя американцев отбиваться.
Малкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба отскочила к Григоренко. Неточно бросил Михаил.
Ух, опасно могло быть! Кучеров оказался на левом краю и прострелил на пятак, где находился Анисимов в окружении двух защитников. Не дали пробить Артему.
Отвечают американцы. Годро вошел без сопротивления в зону, но переиграть Василевского не сумел. Надежен Андрей.
Сергачев получил шайбу на синей линии и сразу же нанес мощный бросок. Шнайдер удар отразил, но затем потерял шайбу из виду, в отличие от Никиты Гусева, который расстрелял пустые ворота американцев. 1:0!
Резво начинают американцы. Айкел ворвался в зону, но оттеснил его Нестеров.
Главные арбитры сегодняшней встречи Тобиас Бьёрк из Швеции и Оливье Гуен из Канады.
Команды появляются на льду!
Победитель сегодняшнего матча выйдет в полуфинал, где встретится с победителем противостояния Финляндия - Швеция. Финны со шведами также играют сегодня, но позже — в 21.15 мск.
Сборная России заняла первое место в группе B, одержав семь побед в семи матчах и набрав максимальное количество очков — 21. У команды США ситуация несколько сложнее. Уступив канадцам, американцы расположились на четвертой позиции с 14-ю баллами в своем активе.
А также состав сборной США. Первый вратарь у американцев: Кори Шнайдер.
Шнайдер (Демко); Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн; Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк; К. Хьюз — Хэнифин, Д. Хьюз — Крайдер — Ватрано; Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.
Состав сборной России на сегодняшний матч. Место в воротах ожидаемо занял Андрей Василевский.
Василевский (Георгиев); Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов; Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов; Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров; Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Начало игры запланировано на 17.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча чемпионата мира в Словакии, в котором встречаются сборные России и США.