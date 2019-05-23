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Трансляция
С конца
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'21
Маршессо от правого края в ближний угол ворот бросил, Дженони отбил шайбу перед собой, но добить канадцам не удалось.
'21
Продолжим! Второй период матча канадская сборная начинает в большинстве.
'20
Сирена на перерыв! Швейцарцы активно провели стартовые смены в матче, а затем уже канадцы перехватили инициативу. При игре в равных составах отличиться команды не смогли, но в концовке двадцатиминутки «банкиры» счёт открыли, реализовав большинство.
'20
'19
'18
Хас подготовленный бросок с кистей нанёс — мимо ворот.
'17
'16
Нурс опасно зарядил — рядом с дальней штангой ворот пролетела шайба!
'15
Покружили «кленовые» в зоне атаки, но обошлись без бросков по воротам.
'14
Макканн из-за ворот на пятак сделал пас, Туррис в борьбе с защитником бросил по щиткам вратаря!
'14
Отличные скорости в игре. Команды практически не замечают среднюю зону.
'13
Опасно! Дюбуа при добивании не смог перекинуть щиток швейцарского голкипера!
'12
Йози на правом борту подобрал шайбу, чуть улучшил позицию и бросил с кистей — чуть выше цели!
'11
Нидеррайтер с передачи Фиалы опасно щёлкнул с ползоны — рядом со штангой!
'10
Дженони закрыл ближний угол ворот щитком, парировав бросок Джоста.
'9
Канадцы добавляют в атаке после сонных стартовых минут матча.
'8
Чирелли на синей линии принял шайбу, проскочил мимо защитника, докатил до ворот, но в ближнем бою переиграть Дженони не сумел!
'7
Шабо набросил от синей линии на пятак, но у Турриса не прошло подправление.
'6
Шервай на хорошей скорости ворвался в зону атаки левым бортом и бросил в ближний угол ворот — Мюррей справился.
'5
Неправильный вход в зону соперника получился у швейцарцев — положение вне игры лайнсмен не пропустил.
'4
Маршессо нашёл на дальнем пятаке Фаббро, бросок того в ближний угол получился в сетку, но с внешней стороны ворот!
'3
Швейцарцы с хорошим настроем проводят старт поединка! Марчини со входа в зону атаки хлёсткий бросок исполнил — выше ворот!
'2
Решение рефери! Шайба не пересекла линию канадских ворот!
'2
Моментище у ворот сборной Канады! Нидеррайтер вылез на ворота и протолкнул шайбу под щитком Мюррея, но Нурс успел с «ленточки» шайбу выбить! Судьи решили взять просмотр.
'1
Встреча началась! Стартовое вбрасывание остаётся за швейцарцами.
'0
Мэтт Мюррей против Леонардо Дженони — вратарское противостояние этой игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Канада — Швейцария. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.