'20

Сирена на перерыв! Швейцарцы активно провели стартовые смены в матче, а затем уже канадцы перехватили инициативу. При игре в равных составах отличиться команды не смогли, но в концовке двадцатиминутки «банкиры» счёт открыли, реализовав большинство.