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В первом периоде шведы были лучше и по делу вели, но во втором Россия их просто уничтожила, а в третьей 20-минутке команды просто доигрывали. Команда Ильи Воробьева одерживает семь побед в семи матчах группового этапа и выходит в плей-офф с первого места на американцев. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Очень быстро разыграли шведы, вывели на бросок Йона Клингберга, и тот через трафик дал с кистей в дальнюю девятку!
Учитывая, что в параллельном матче Канада уверенно обыгрывает США, именно с американцами нам предстоит сыграть в первом матче плей-офф.
Оливер Экман-Ларссон приехал с шайбой на пятак и бросил. Шайба прошла Василевскому за спину, но застряла перед воротами, и в итоге шведский капитан затолкал ее в сетку.
Гусев подхватил шайбу в средней зоне, протащил к чужому пятаку, но пас на Кучерова не прошел.
Закрыли обзор Маркстрему и вывели на бросок Орлова, который из круга вбрасывания прошил несчастного Маркстрема.
Долгая атака сборной Швеции закончилась пасом на Вильяма Нюландера на пятак, откуда он бросил между щитков Василевскому.
Оба наших звена покатали шайбу в чужой зоне, но забить так и не смогли. Швеция в полном составе.
Сейв от Василевского — обе команды сейчас не дорабатывают в обороне.
Бросок Овечкина в атаке три в три — выше ворот.
Снова активно начинает сборная России, но Швеция отвечает своей неплохой атакой.
Поееехали! Третий период стартовал.
Фантастический период, что тут скажешь? Россия отгрузила Швеции за 20 минут шесть безответных шайб! Вот это да! Приходим в себя и возвращаемся на третий период.
Что творится?! Шесть шайб за период пропустила поплывшая Швеция! Опять накрыли соперника в их зоне, Дадонов раскрутил шведов, отпасовал подключившемуся Задорову, а от того шайба попала к Малкину, который засадил под перекладину «с мясом».
Как же привез Элиас Линдхольм! От лицевого борта в своей зоне через центр делал передачу шведский форвард. Михаил Григоренко остановил шайбу телом и прошил голкипера в упор!
Василевский без особых проблем справляется с броском Адриана Кемпе.
Вот и Кирилл забросил на этом ЧМ! Со вбрасывания! Кузнецов одним касанием выиграл дуэль на точке, а Капризов своим первым касанием зарядил прямо в «домик» Маркстрему!
8-8 по броскам во втором периоде, но качество их очень разнится. Шайбой Россия при этом все же владеет не намного больше — 52% времени.
Достаточно комфортно проходит для нашей команды игра во втором периоде. Не видно, как Швеция может переломить игру.
А говорили, что они не могут играть вместе! Малкин вошел с шайбой в зону, оставил ее Овечину, который сместился в центр и через паузу без шансов для Маркстрема выстрелил с кистей.
Сборная России во втором периоде играет лучше соперника и сейчас контролирует территорию и шайбу.
Не выпустили наши шведов из зоны. Сергачев бросил от синей линии, а Дадонов в падении подправил идеально! Гол очень похож на шведскую шайбу в этом матче!
Пару минут достаточно спокойного хоккея. Сначала шведы пробросились, сейчас набросили неопасно на ворота Василевского, но заработали вбрасывание в нашей зоне.
Обменялись неплохими атаками сейчас, но вратари все контролируют.
Очень активно начала сборная России второй период, и в итоге звено Анисимова поймало шведов на пересменке. Кучеров оставил себе за спину на входе в чужую зону Гусеву, который благодаря этому выкатился вдвоем с Анисимовым на одного защитника. Шикарный пас от Никиты под бросок и идеальный расстрел от Артема.
Поееехали! Второй период стартовал.
В первом периоде шведы смотрелись получше и к тому же дважды играли в большинстве после наших удалений в чужой зоне, но гол провели в равных составах. России нужно добавлять. Пока по броскам в два раза уступаем: 10-5 в пользу «Тре крунур».
Швеция выиграла на этом турнире все четыре игры, в которых открывала счет.
Овечкин привез шайбу в шведскую зону и довольно неплохо бросил сам, а вторым темпом в этой атаке бросал еще и Капризов, но не попал.
И снова шведы здорово разыгрывают лишнего, но опять Василевский оставляет Россию в игре! Все, Капризов покинул штраф-бокс.
Дадонов, Нестеров и Малкин здорово разыграли в касание из своей зоны, через среднюю, в чужую, но последний пас получившего шайбу обратно Дадонова вышел неточным.
В полном составе сборная России.
Евгений Дадонов на огромной скорости устремился в чужую зону и не позволил случиться пробросу, но пас назад на пятак не нашел адресата.
Опять шведы расставились в нашей зоне, Маркус Петтерссон бросил по воротам от синей линии, а Ландеског подставил клюшку на уровне пояса, еще и спрятав свое касание от Василевсого. И оно стало результативным. Наш голкипер тут ничего не мог сделать.
ГОООООООООООООООООЛ! Габриэль Ландеског — 1:0.
Звено Малкина расставляется в чужой зоне, и в итоге сам Евгений мощно заряжает от синей линии. Якуба Маркстрема не смутил даже трафик.
Кузнецов на пересменке сделал опасную передачу с неудобной на дальнюю штангу Кучерову, где тому помешал бросить защитник.
Опять звено Анисимова привозит шайбу в чужую зону, но до броска не дорисовали.
Первую опасную атаку проводит звено Анисимова. Сам Артем не стал бросать, в итоге довели шайбу до Кучерова, который отдал Хафизуллину на синюю линию, и защитник неприятно набросил на шведские ворота.
Сразу же «Россия! Россия!» раздается под сводами арены в Братиславе.
Поееехали! Матч начался.
В группе А еще остался матч Канада — США, который окончательно определит расстановку в четверке участников четвертьфинала, где сейчас у Финляндии первое место и 16 очков, Канада вторая с 15 баллами, Германия третья с тем же количеством очков, а американцы отстают на балл. Например, победа «звездно-полосатых» в основное время выведет их на первую строчку!
Матч очень важный. У шведов 15 очков, у нас 18, столько же у уже завершивших групповые матчи чехов, то есть победа «Тре крунур» в основное время уравняет команды по баллам, и в этом случае мы можем остаться даже на третьем месте в группе. Но и в случае первого места команды Воробьева пока совершенно непонятно, на кого мы попадем в плей-офф.
Обращает на себя внимание возвращение в состав Кирилла Капризова, причем он сразу же возвращается во второе звено к Овечкину и Кузнецову и постарается переломить пока что неудачный для себя турнир.
Вот в каком составе и сочетаниях звеньев сегодня сыграет сборная России:
Василевский (Георгиев).
Сергачев — Нестеров; Григоренко — Малкин — Дадонов. Орлов — Зайцев; Овечкин — Кузнецов — Капризов. Хафизуллин — Гавриков; Гусев — Анисимов — Кучеров. Задоров; Ковальчук — Андронов — Телегин. Барабанов.
Итак, сегодня нас ждет последний матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для сборной России. На данный момент подопечные Ильи Воробьева одержали шесть побед в основное время в шести встречах, обыграв Норвегию, Австрию, Чехию, Италию, Латвию и Швейцарию. Впереди серьезнейшее испытание Швецией.
Начало игры запланировано на 21.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного матча группового раунда чемпионата мира — 2019, в котором встречаются сборные России и Швеции.