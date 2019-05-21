Матч очень важный. У шведов 15 очков, у нас 18, столько же у уже завершивших групповые матчи чехов, то есть победа «Тре крунур» в основное время уравняет команды по баллам, и в этом случае мы можем остаться даже на третьем месте в группе. Но и в случае первого места команды Воробьева пока совершенно непонятно, на кого мы попадем в плей-офф.