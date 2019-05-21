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Швеция Россия

Уверенное лидерство: Россия разнесла Швецию

Россия уверенно переиграла Швецию на ЧМ по хоккею

В матче чемпионата мира по хоккею — 2019 российская сборная завершила групповой этап уверенной победой над Швецией. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
21 мая 21:15   |  закончен
Швеция
Швеция
4:7
Россия
Россия
1:0, 0:6, 3:1
Стадион «имени Ондрея Непелы», Братислава | Судьи: Оливье Гуен  (Канада), Ян Грибик  (Чехия)
1:0Ландеског
Хёрнквист10'
Экхольм2'
2:6Нюландер
3:7Экман-Ларссон
4:7Клингберг
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Андронов2'
Капризов2'
1:1Анисимов
1:2Дадонов
1:3Овечкин
1:4Капризов
1:5Григоренко
1:6Малкин
2:7Орлов
Ковальчук2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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Матч окончен

В первом периоде шведы были лучше и по делу вели, но во втором Россия их просто уничтожила, а в третьей 20-минутке команды просто доигрывали. Команда Ильи Воробьева одерживает семь побед в семи матчах группового этапа и выходит в плей-офф с первого места на американцев. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'60

Все, сирена прекращает игру.

'60

Капризов! Казалось, уже некуда деваться шайбе после прекрасной передачи Овечкина, но Кирилл не смог забросить! Снова штанга спасла Швецию.

'59

Очень быстро разыграли шведы, вывели на бросок Йона Клингберга, и тот через трафик дал с кистей в дальнюю девятку!

'59

ГОООООООООООООООООООЛ! Йон Клингберг — 4:7!

'59

Илья Ковальчук задержал соперника руками. Будем доигрывать в меньшинстве.

'59

Учитывая, что в параллельном матче Канада уверенно обыгрывает США, именно с американцами нам предстоит сыграть в первом матче плей-офф.

'57

Оливер Экман-Ларссон приехал с шайбой на пятак и бросил. Шайба прошла Василевскому за спину, но застряла перед воротами, и в итоге шведский капитан затолкал ее в сетку.

'57

ГООООООЛ! Оливер Экман-Ларссон — 3:7!

'56

Штанга! Спасает сборную Швеции после выхода Кучерова один в ноль.

'55

Гусев подхватил шайбу в средней зоне, протащил к чужому пятаку, но пас на Кучерова не прошел.

'53

Закрыли обзор Маркстрему и вывели на бросок Орлова, который из круга вбрасывания прошил несчастного Маркстрема.

'53

ГОООООООООООООООООЛ! Вильям Нюландер — 2:6!

'53

ГООООООООООООООООООООЛ! Дмитрий Орлов — 2:7!

'53

Долгая атака сборной Швеции закончилась пасом на Вильяма Нюландера на пятак, откуда он бросил между щитков Василевскому.

'52

Шикарный момент сам себе создает Нюландер, но Василевский тащит!

'50

Овечкин бросает сразу с выигранного Кузнецовым вбрасывания, как ранее Капризов. Маркстрем на месте.

'49

Кучеров и Хафизуллин вышли вдвоем на одного защитника. Динара повязали, поэтому Никита бросил сам с пятака — Маркстрем потащил.

'49

Элиас Петтерсон ворвался в нашу зону и бросил с кистей из левого круга вбрасывания. Пытался над плечом, но попал в плечо Василевскому.

'47

Оба наших звена покатали шайбу в чужой зоне, но забить так и не смогли. Швеция в полном составе.

'45

Вот и у шведов наконец удаление в этом матче. Россия поиграла вшестером и закончила броском Ковальчука — в Маркстрема. А Маттиас Экхольм поехал на две минуты за атаку не владевшего шайбой Кучерова. Первое большинство сборной России в матче.

'43

Сейв от Василевского — обе команды сейчас не дорабатывают в обороне.

'43

Бросок Овечкина в атаке три в три — выше ворот.

'42

Снова активно начинает сборная России, но Швеция отвечает своей неплохой атакой.

'41

Поееехали! Третий период стартовал.

Перерыв

Фантастический период, что тут скажешь? Россия отгрузила Швеции за 20 минут шесть безответных шайб! Вот это да! Приходим в себя и возвращаемся на третий период.

'40

Ну и все, этот замечательный период завершен. Сирена.

'40

Опытнейший Патрик Хернквист на нервах поговорил с арбитрами и получил дисципинарный штраф.

'40

Под занавес периода шведы подарили нам еще один супершанс! Овечкин перехватил шайбу, не дав ей выйти из зоны и не стал бросать сам, а отдал Кузнецову, который щелчком в касание все же не пробил Маркстрема!

'39

Шведы просто рассыпались! Маркстрем тащит подряд щелчок Никиты Гусева и добивание его тезки Кучерова.

'38

Что творится?! Шесть шайб за период пропустила поплывшая Швеция! Опять накрыли соперника в их зоне, Дадонов раскрутил шведов, отпасовал подключившемуся Задорову, а от того шайба попала к Малкину, который засадил под перекладину «с мясом».

'38

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Евгений Малкин — 1:6!

'38

Как же привез Элиас Линдхольм! От лицевого борта в своей зоне через центр делал передачу шведский форвард. Михаил Григоренко остановил шайбу телом и прошил голкипера в упор!

'38

ГООООООООООООООООООЛ! Михаил Григоренко — 1:5!

'37

Василевский без особых проблем справляется с броском Адриана Кемпе.

'36

Овечкин на скорости входит в зону и сам бросает из-под защитника — Маркстрем был готов и успел положить щиток.

'35

Вот и Кирилл забросил на этом ЧМ! Со вбрасывания! Кузнецов одним касанием выиграл дуэль на точке, а Капризов своим первым касанием зарядил прямо в «домик» Маркстрему!

'35

ГОООООООООООООООООЛ! Кирилл Капризов — 1:4!

'34

Шикарный сейв Василевского! А добить не дал зачистивший пятак Андронов.

'34

Густаффссон, удачно подключившись, атакует ворота Василевского по свободному пространству, но Андрей на месте!

'33

8-8 по броскам во втором периоде, но качество их очень разнится. Шайбой Россия при этом все же владеет не намного больше — 52% времени.

'32

Гусев и Кучеров опять творят хоккейную магию, но бросок у Кучерова не получается.

'31

Достаточно комфортно проходит для нашей команды игра во втором периоде. Не видно, как Швеция может переломить игру.

'29

А говорили, что они не могут играть вместе! Малкин вошел с шайбой в зону, оставил ее Овечину, который сместился в центр и через паузу без шансов для Маркстрема выстрелил с кистей.

'29

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Александр Овечкин — 1:3!

'29

КРЮГЕР! Классно выкатился на российский пятак, но не смог в ближнем бою переиграть Василевского!

'27

Сборная России во втором периоде играет лучше соперника и сейчас контролирует территорию и шайбу.

'25

ГОЛ ЗАСЧИТАН! РОССИЯ ВПЕРЕДИ!

'25

Арбитры смотрят видео на предмет игры высоко поднятой клюшкой!

'25

Не выпустили наши шведов из зоны. Сергачев бросил от синей линии, а Дадонов в падении подправил идеально! Гол очень похож на шведскую шайбу в этом матче!

'25

ГООООООООООООООООООЛ! Евгений Дадонов — 1:2!

'24

Снова Василевский на месте. Тащит очень опасный бросок Экман-Ларссона. В ответной атаке два подряд момента у сборной России, особенно остро было, когда атаковал Овечкин — чуть выше.

'24

Пару минут достаточно спокойного хоккея. Сначала шведы пробросились, сейчас набросили неопасно на ворота Василевского, но заработали вбрасывание в нашей зоне.

'22

Обменялись неплохими атаками сейчас, но вратари все контролируют.

'21

Очень активно начала сборная России второй период, и в итоге звено Анисимова поймало шведов на пересменке. Кучеров оставил себе за спину на входе в чужую зону Гусеву, который благодаря этому выкатился вдвоем с Анисимовым на одного защитника. Шикарный пас от Никиты под бросок и идеальный расстрел от Артема.

'21

ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Анисимов — 1:1!

'21

Поееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

В первом периоде шведы смотрелись получше и к тому же дважды играли в большинстве после наших удалений в чужой зоне, но гол провели в равных составах. России нужно добавлять. Пока по броскам в два раза уступаем: 10-5 в пользу «Тре крунур».

'20

На этом первый период завершен. Сирена.

'20

Последняя атака за сборной России, и она вышла очень опасной! Кучеров притащил шайбу в зону, оставил Сергачеву, в итоге кое-как доставили на пятак, а там в сутолоке тот же Кучеров бросил с бэкхенда, но дал выше ворот.

'19

Ландеског опасно набрасывает на наши ворота, Василевский снова играет ловушкой.

'19

Швеция выиграла на этом турнире все четыре игры, в которых открывала счет.

'19

Овечкин привез шайбу в шведскую зону и довольно неплохо бросил сам, а вторым темпом в этой атаке бросал еще и Капризов, но не попал.

'18

Ошибка Задорова едва не привела к огромным неприятностям. Братт накрыл нашего защитника и сделал прострел на пятак, но дальнюю штангу не дал замкнуть Василевский, сыгравший клюшкой.

'16

Луи Эрикссон подставляет клюшку под бросок низом от Элиаса Петтерссона — связка «Ванкувера» работает. Шайба проходит в сантиметрах от дальней штанги!

'17

И снова шведы здорово разыгрывают лишнего, но опять Василевский оставляет Россию в игре! Все, Капризов покинул штраф-бокс.

'15

И, к сожалению, наша атака заканчивается фолом Кирилла Капризова. Опять подножка в чужой зоне. Второе большинство у Швеции.

'15

Не самые высокие скорости, но это из-за напряжения. Борьба шикарная. Элиас Петтерссон кружил за нашими воротами, а потом мы привезли шайбу в шведскую зону, и Орлов могучим щелчком чуть не сломал лицевой борт. А Маркстрем-то не успевал!

'14

Дадонов, Нестеров и Малкин здорово разыграли в касание из своей зоны, через среднюю, в чужую, но последний пас получившего шайбу обратно Дадонова вышел неточным.

'13

Момент у Кучерова, но с острого угла немного не попадает в створ.

'12

В полном составе сборная России.

'12

Шикарно шведы разыгрывали лишнего, было несколько опасных моментов, особенно здорово в касание из правого круга вбрасывания щелкал Элиас Петтерссон. Василевский великолепен. Три секунды играть в меньшинстве нам осталось.

'10

Атаковала сборная России, но Сергей Андронов, чуть не успев к шайбе в чужой зоне, заплел клюшкой ноги сопернику. Первое в матче большинство сборной Швеции.

'10

Два подряд момента у Экман-Ларссона после подключения этого защитника на наш пятак — Василевский дважды тащит.

'9

Евгений Дадонов на огромной скорости устремился в чужую зону и не позволил случиться пробросу, но пас назад на пятак не нашел адресата.

'8

Опять шведы расставились в нашей зоне, Маркус Петтерссон бросил по воротам от синей линии, а Ландеског подставил клюшку на уровне пояса, еще и спрятав свое касание от Василевсого. И оно стало результативным. Наш голкипер тут ничего не мог сделать.

'8

ГОООООООООООООООООЛ! Габриэль Ландеског — 1:0.

'7

Дежурный сейв Василевского после броска от синей линии, но шведы подбирают шайбу, катают ее по борту и в итоге выводят на очень хорошую точку Клингберга — неточно.

'6

Звено Малкина расставляется в чужой зоне, и в итоге сам Евгений мощно заряжает от синей линии. Якуба Маркстрема не смутил даже трафик.

'5

Кузнецов на пересменке сделал опасную передачу с неудобной на дальнюю штангу Кучерову, где тому помешал бросить защитник.

'5

Опять звено Анисимова привозит шайбу в чужую зону, но до броска не дорисовали.

'3

Два подряд броска по воротам Василевского. Сначала голкипер не слишком удачно — перед собой — отразил выстрел Маркуса Крюгера от левого борта, а затем на добивании в борьбе с защитником играл Йеспер Братт, но Василевский тут сыграл здорово.

'2

«Тре крунур» ответили парой своих хороших и массированных атак, а затем звено Кузнецова довело дело до опасного броска.

'2

Первую опасную атаку проводит звено Анисимова. Сам Артем не стал бросать, в итоге довели шайбу до Кучерова, который отдал Хафизуллину на синюю линию, и защитник неприятно набросил на шведские ворота.

'1

Сразу же «Россия! Россия!» раздается под сводами арены в Братиславе.

'1

Поееехали! Матч начался.

21:15

В группе А еще остался матч Канада — США, который окончательно определит расстановку в четверке участников четвертьфинала, где сейчас у Финляндии первое место и 16 очков, Канада вторая с 15 баллами, Германия третья с тем же количеством очков, а американцы отстают на балл. Например, победа «звездно-полосатых» в основное время выведет их на первую строчку!

21:10

Матч очень важный. У шведов 15 очков, у нас 18, столько же у уже завершивших групповые матчи чехов, то есть победа «Тре крунур» в основное время уравняет команды по баллам, и в этом случае мы можем остаться даже на третьем месте в группе. Но и в случае первого места команды Воробьева пока совершенно непонятно, на кого мы попадем в плей-офф.

21:05

Обращает на себя внимание возвращение в состав Кирилла Капризова, причем он сразу же возвращается во второе звено к Овечкину и Кузнецову и постарается переломить пока что неудачный для себя турнир.

21:00

Вот в каком составе и сочетаниях звеньев сегодня сыграет сборная России:

Василевский (Георгиев).

Сергачев — Нестеров; Григоренко — Малкин — Дадонов. Орлов — Зайцев; Овечкин — Кузнецов — Капризов. Хафизуллин — Гавриков; Гусев — Анисимов — Кучеров. Задоров; Ковальчук — Андронов — Телегин. Барабанов.

20:55

Итак, сегодня нас ждет последний матч группового этапа чемпионата мира по хоккею для сборной России. На данный момент подопечные Ильи Воробьева одержали шесть побед в основное время в шести встречах, обыграв Норвегию, Австрию, Чехию, Италию, Латвию и Швейцарию. Впереди серьезнейшее испытание Швецией.

20:50

Начало игры запланировано на 21.15 мск.

20:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного матча группового раунда чемпионата мира — 2019, в котором встречаются сборные России и Швеции.