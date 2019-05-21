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Трансляция
С конца
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'60
Финальная сирена! В североамериканском дерби канадцы обыграли американцев — 3:0! Таким образом, звёздно-полосатые получили в соперники по четвертьфиналу российскую сборную, а «кленовые листья» встретятся на этой же стадии со швейцарцами. На этом трансляцию завершаем. Впереди плей-офф турнира! Увидимся на хоккее!
'59
В полном составе канадская сборная.
'58
Ван Римсдайк красиво развернулся на пятаке, но за щиток вратаря шайбу протолкнуть не смог!
'57
Айкел подготовил кистевой бросок и исполнил в ближний угол ворот — Мюррей плечом шайбу перевёл за перекладину!
'56
'55
Забрались звёздно-полосатые в положение вне игры.
'54
Дюбуа не смог без скорости обыграть защитника на пути к воротам сборной США.
'53
34:26 — такова статистика бросков в створ к этой минуте.
'52
Нурс не смог вложиться в бросок в касание от левого борта.
'51
Сборная Канады в третьем периоде действует строго в экономном режиме.
'51
Сборная США бросает и накидывает всё на ворота, но распечатать канадский створ никак не удаётся.
'50
Американцы предложили ещё два броска с дальней дистанции, но они не стали проблемой для голкипера.
'49
Хьюз от синей линии несильно бросил, Канин в этот момент был на пятаке, но это не помешало Мюррею шайбу поймать.
'48
Манта классным пасом нашёл Кутюрье у ворот, бросок в касание низом Шнайдер парировал щитком!
'47
Капитан сборной США уже на льду. Игра в равных составах.
'46
Маршессо с кистей здорово бросил — чуть правее штанги!
'45
'44
Сутера вывели на бросок с ползоны — Мюррей справился с шайбой!
'43
Сборная США вроде бы контролирует шайбу, но это выглядит беззубо в атаке.
'42
Норс в канадской контратаке в ближний угол ворот нанёс бросок — там щиток вратаря встретил шайбу.
'41
Третий период матча покатил!
'40
Сирена на перерыв! За второй период канадцы увеличили преимущество в счёте — 3:0. Пока никаких предпосылок для американского камбэка.
'40
Жозеф с неудобной руки из центра зоны несильно бросил — Шнайдер на месте.
'39
Мощный дальний выстрел Хенрика — шайба попала в перекладину ворот сборной США!
'38
Строуму не дали бросить с близкого расстояния!
'37
Американцы в позиционной атаке время провели. У Хьюза не получился бросок от синей линии.
'36
'36
Побывала шайба в воротах сборной США, но судья её не засчитал! Подправление Стоуна с пятака было исполнено высоко поднятой клюшкой.
'34
Перехватили американцы шайбу в средней зоне, далее серией передач вывели на бросок Канина, но тот с кистей пальнул выше цели!
'33
Маршессо с ходу мощно зарядил — чуть выше ворот!
'32
В полном составе канадская сборная.
'31
Хорошо сборная США держит шайбу в зоне соперника, но пока без угроз воротам.
'30
'30
Ватрано сразу же после выхода из штрафного бокса получил передачу от Хьюза и укатил «один в ноль», бросок не забыл нанести, но шайба попала в штангу!
'29
Теодор с кистей от синей линии набросил, но шайба послушно направилась в ловушку Шнайдера.
'28
Канадцы комбинируют в зоне соперника, но слишком до верного.
'27
'27
Дюбуа не стал в касание щёлкать с центра зоны, отдав шайбу на левый край, а оттуда бросок Стечера стал для вратаря предсказуемым.
'27
Куинн Хьюз с кистей из убойной позиции промахнулся!
'26
Канин неожиданно получил шайбу у ворот сборной Канады, для броска пришлось разворачиваться, атаку с неудобной руки Мюррей остановил!
'25
Кутюрье пытался с разворота из-за ворот сделать передачу на пятак, но до партнёра по команде шайба не дошла.
'24
Келлер сместился от правого борта в центр зоны атаки и бросил — Теодор принял шайбу на себя.
'23
Атаку с ходу провели американцы, Веренски от правого края с ходу щёлкнул — мимо цели.
'22
Чирелли после паса из-за ворот в касание низом бросил — рядом со штангой!
'22
Шей от синей линии набросил шайбу на канадский пятак, но там не прошло классическое подправление.
'21
Второй период матча начался!
'20
Сирена на перерыв! Сборная Канады в первой половине периода забросила две шайбы — Дюбуа и Туррис отличились. Американцы из своих девяти бросков в створ пользы не извлекли.
'20
Кейн на левый край атаки шайбу отдал, Дебринкэт чуть продвинулся вперёд и бросил с острого угла — неточно.
'19
Ларкин получил повреждение после того, как шайба попала в грудь. Дилан нуждается в помощи врачей.
'18
Выбросили канадцы шайбу из своей зоны, Чирелли её подобрал, докатил до чужих ворот, обыграл защитника и бросил низом в падении — Шнайдер щитки успел сомкнуть!
'17
Годро обострил ситуацию у канадских ворот! Блином Мюррей шайбу отразил!
'16
Ничего американцы не придумали в позиционной атаке — шайба вышла в среднюю зону.
'15
Стечер от синей линии зарядил — Шнайдер щитком шайбу перевёл за пределы площадки.
'14
Шнайдер начудил с выходом к лицевому борту! Едва не прошёл пас из-за ворот на пятак сборной США!
'13
Уайт не успел нанести бросок с ползоны атаки — заблокирована попытка.
'12
Мартинес закрыл чужую синюю линию и бросил с кистей — Мюррей на месте.
'11
Не удалось американцам укатить в перспективную контратаку «три в три».
'10
Гораздо меньше у канадцев потерь шайбы — это бросается в глаза.
'9
'8
Справился Шнайдер с набросом от синей линии, увидев шайбу лишь в последний момент.
'7
Хватает в игре и жёстких силовых приёмов.
'6
Райан бросил по воротам от правого борта — Мюррей щитком шайбу легко парировал.
'5
Обмениваются команды позиционными атаками.
'4
Чирелли отобрал шайбу в зоне сборной США и бросил с разворота — штанга!
'3
Годро разогнал атаку с ходу, но передача от правого борта в центр чужой зоны не получилась.
'2
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за канадцами.
'0
Мэтт Мюррей против Кори Шнайдера — вратарское противостояние этой игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — США. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.