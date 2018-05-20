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- 104157 просмотров Сборная Швейцарии обыграла Канаду в полуфинале ЧМ-2018
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На этот раз путь Швейцарии в финал выглядит еще более солидно! Сотворены две главные сенсации турнира. Выйдя с четвертого места из группы А, альпийцы в четвертьфинале одолели победителя группы В Финляндию (3:2). Ну а в полуфинале была бита Канада (3:2)! Кстати, канадцы, как и американцы в 2013-м, обыграли в четвертьфинале Россию. Швеция в четвертьфинале не без труда одолела крепкую Латвию (3:2), а вот в полуфинале скандинавы буквально уничтожили США — 6:0!
В 2013 году в решающем матче чемпионата мира в Стокгольме сошлись именно эти сборные, и тогда Швеция разбомбила впервые добравшихся до медалей ЧМ вообще швейцарцев со счетом 5:1. А на пути к той игре альпийцы переиграли Чехию и США!
Кто бы мог подумать, что состав финала будет таким, не правда ли? Нет, понятно, что Швецию там ждали. «Тре крунур», пожалуй, главный фаворит этого турнира по игре с самого начала. А вот выход Швейцарии — это, конечно, сюрприз. Правда, тоже относительный. Хоккей в этой стране развивается отлично, в НХЛ много игроков из страны часов и сыра, да и в финале ЧМ по хоккею швейцарцы уже играли!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции финального матча чемпионата мира по хоккею. Швеция против Швейцарии! Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Матч начнется в 21:15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные Швеции и Швейцарии.