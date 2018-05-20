Кто бы мог подумать, что состав финала будет таким, не правда ли? Нет, понятно, что Швецию там ждали. «Тре крунур», пожалуй, главный фаворит этого турнира по игре с самого начала. А вот выход Швейцарии — это, конечно, сюрприз. Правда, тоже относительный. Хоккей в этой стране развивается отлично, в НХЛ много игроков из страны часов и сыра, да и в финале ЧМ по хоккею швейцарцы уже играли!