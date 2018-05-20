В итоге вместо «золотого» матча северо-американское дерби состоится в поединке за бронзу. Само собой, игра сегодня обещает быть интересной, потому что без медалей никто уезжать домой не хочет. Ну а тот факт, что на кону уже не чемпионский титул, должен немного раскрепостить соперников. На выходе мы ждем качественный обоюдоострый хоккей.