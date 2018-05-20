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США ведут у Канады в матче за бронзу ЧМ-2018. LIVE

Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2018 США — Канада

Сборная США встречается с командой Канады в матче за третье место на чемпионате мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
20 мая 16:45   |  2 период
США
США
1:0
Канада
Канада
0:0, 1:0
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Микко Каукокари  (Финляндия), Йозеф Кубуш  (Словакия)
Мёрфи2'
1:0Крайдер
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Джост2'
Макдэвид2'
Мюррей2'
Эдмундсон2'
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'27

Очередное большинство США катилось к безликому завершению, когда защитник Канады неожиданно не смог обработать шайбу в своей зоне, тут же включившийся Крис Крайдер подкараулил эту ошибку, мгновенно забрал диск и, обкатив вратаря, завез его в пустые ворота.

'27

ГООООООООООООООООООООООЛ! Крис Крайдер — 1:0!

'26

После штанги продолжили наступление американцы, и в итоге Джоэл Эдмундсон нарушает правила! Большинство для США.

'26

Штанга спасает ворота Канады.

'25

Был шансик у Годро у США, но в целом Канада в рабочем режиме дооборнялась в меньшинстве, а теперь в полном составе «кленовые листья».

'24

Пока в этом матче опаснее те, ко в меньшинстве. Провела быструю атаку Канада, в которой Экблад атаковал с пятака — Кинкэйд спас.

'23

И еще одно удаление у Канады. Райан Мюррей зачем-то сфолил в чужой зоне. Хотя Джонни Годро упал очень красиво.

'22

Закончилось удаление Макдэвида, ничего США не смогли сделать, а Канада в полном составе.

'21

Поеееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Ровный и достаточно медленный первый период. Команды явно раскачиваются. Ждем обострения во втором периоде. Пока отдыхаем.

'20

Секунда была у американцев, они сняли на вбрасывание в чужой зоне вратаря. Но до броска не успели дело довести. Сирена.

'20

В спокойной манере проходит концовка первого периода. Но прямо перед сиреной Коннор Макдэвид поставил сопернику подножку сопернику и отправился в штраф-боксу.

'19

Сумбурно сборная США провела большинство, не могла толком долго закрепиться в зоне, но в концовке создала пару отличных моментов. Шайба прошла выше ворот после первого броска, а затем во второй фазе спас Макиллени.

'17

Опаснейший момент был у США. Не смогли добить с пятака. А затем Тайлер Джост нарушил правила. Большинство для сборной США.

'15

Бэрзал! Здорово сыграл в чужой зоне, развернул защитника, но не попал в дальний угол. Атака продолжилась, и еще один момент возник после передачи на пятак и броска в касание. Кинкэйд на месте.

'14

Небольшую передышку взяли команды, без ворот и в средней зоне пару минут поиграли.

'12

Отбились американцы в меньшинстве, но сборная Канады могла додавить в последние 40 секунд большинства.

'11

Канада несколько вальяжно в чужой зоне располагается, особенно не угрожая воротам. Ну и упускают «кленовые листья» контратаку, в которой США чуть не забили.

'10

Коннор Мерфи выбил клюшку у Мэтта Бэрзала. Спорный эпизод, но удаление и первое большинство для Канады.

'8

Американцы активнее действуют в последнее время. Не то чтобы очень опасно, но по броскам 8-1 в их пользу!

'6

Вт и Макиллени отмечается очень приличным сейвом после броска с прохода от Уайта.

'5

Кинкэйд отражает опасный бросок Терриса.

'3

Момент! Парэйко заряжал от синей линии после паса назад от Дюбуа — мимо ворот.

'2

Канадцы в своем стиле начинают матч с активности у чужих ворот, стараясь забить быстрый гол.

16:35

Ворота сборной Канады защищает Кертис Макиллени.

'1

Поееееехали! Матч начался.

16:45

До этого года на чемпионатах мира США и Канада последний раз встречались в 2016 году, и тогда на групповом этапе (5:1) и в полуфинале (4:3) побеждали «кленовые листья».

16:30

Уже известны составы команд. Ворота сборной США сегодня будет защищать Кевин Кинкэйд.

16:40

Напомним, что эти сборные играли в подгруппе В и встречались в поединке первого тура, открывавшем турнир. В качельной игре, где Канада вела 2:0, а потом уступала со счетом 2:3 и 3:4, все решила серия буллитов. Решающая попытка на счету одноклубника Сергея Бобровского по «Коламбусу» Кэма Эткинсона — 5:4 Б в пользу США.

16:25

В итоге вместо «золотого» матча северо-американское дерби состоится в поединке за бронзу. Само собой, игра сегодня обещает быть интересной, потому что без медалей никто уезжать домой не хочет. Ну а тот факт, что на кону уже не чемпионский титул, должен немного раскрепостить соперников. На выходе мы ждем качественный обоюдоострый хоккей.

16:20

Эти команды вполне могли бы сыграть сегодня попозже в финале, но неприятно удивили своих поклонников. Наверное, США не были фаворитами в полуфинале против Швеции, но поражение со счетом 0:6 все равно выходит за рамки здравого смысла. Ну а канадские 2:3 в противостоянии с Швейцарией — и вовсе главная сенсация турнира.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча за третье место чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные США и Канады. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

15:00

Матч начнется в 16:45 мск.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию онлайн-трансляция матча за третье место чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные США и Канады.