- 226779 просмотров Путин утвердил членов нового правительства
- 225079 просмотров По-королевски: как принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл
- 143194 просмотра В Сочи прошли переговоры Путина и Меркель
- 138991 просмотр Bild считает Путина хозяином мировой политической арены
- 127190 просмотров На борту упавшего на Кубе лайнера находились 110 человек
- 101883 просмотра Сборная Швейцарии обыграла Канаду в полуфинале ЧМ-2018
- 99883 просмотра Онлайн-трансляция матча Шарапова — Халеп на турнире в Риме
Очередное большинство США катилось к безликому завершению, когда защитник Канады неожиданно не смог обработать шайбу в своей зоне, тут же включившийся Крис Крайдер подкараулил эту ошибку, мгновенно забрал диск и, обкатив вратаря, завез его в пустые ворота.
Был шансик у Годро у США, но в целом Канада в рабочем режиме дооборнялась в меньшинстве, а теперь в полном составе «кленовые листья».
Пока в этом матче опаснее те, ко в меньшинстве. Провела быструю атаку Канада, в которой Экблад атаковал с пятака — Кинкэйд спас.
Закончилось удаление Макдэвида, ничего США не смогли сделать, а Канада в полном составе.
Поеееееехали! Второй период стартовал.
Ровный и достаточно медленный первый период. Команды явно раскачиваются. Ждем обострения во втором периоде. Пока отдыхаем.
Небольшую передышку взяли команды, без ворот и в средней зоне пару минут поиграли.
Отбились американцы в меньшинстве, но сборная Канады могла додавить в последние 40 секунд большинства.
Американцы активнее действуют в последнее время. Не то чтобы очень опасно, но по броскам 8-1 в их пользу!
Канадцы в своем стиле начинают матч с активности у чужих ворот, стараясь забить быстрый гол.
Ворота сборной Канады защищает Кертис Макиллени.
Поееееехали! Матч начался.
До этого года на чемпионатах мира США и Канада последний раз встречались в 2016 году, и тогда на групповом этапе (5:1) и в полуфинале (4:3) побеждали «кленовые листья».
Уже известны составы команд. Ворота сборной США сегодня будет защищать Кевин Кинкэйд.
Напомним, что эти сборные играли в подгруппе В и встречались в поединке первого тура, открывавшем турнир. В качельной игре, где Канада вела 2:0, а потом уступала со счетом 2:3 и 3:4, все решила серия буллитов. Решающая попытка на счету одноклубника Сергея Бобровского по «Коламбусу» Кэма Эткинсона — 5:4 Б в пользу США.
В итоге вместо «золотого» матча северо-американское дерби состоится в поединке за бронзу. Само собой, игра сегодня обещает быть интересной, потому что без медалей никто уезжать домой не хочет. Ну а тот факт, что на кону уже не чемпионский титул, должен немного раскрепостить соперников. На выходе мы ждем качественный обоюдоострый хоккей.
Эти команды вполне могли бы сыграть сегодня попозже в финале, но неприятно удивили своих поклонников. Наверное, США не были фаворитами в полуфинале против Швеции, но поражение со счетом 0:6 все равно выходит за рамки здравого смысла. Ну а канадские 2:3 в противостоянии с Швейцарией — и вовсе главная сенсация турнира.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча за третье место чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные США и Канады. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Матч начнется в 16:45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию онлайн-трансляция матча за третье место чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные США и Канады.