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Полуфинал ЧМ-2018. Швейцария обыгрывает Канаду. LIVE

Онлайн полуфинала ЧМ-2018 по хоккею Канада — Швейцария

Сборные Канады и Швейцарии встречаются в полуфинале чемпионата мира по хоккею — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
19 мая 20:15   |  перерыв
Канада
Канада
1:2
Швейцария
Швейцария
0:1, 1:1
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Микко Каукокари  (Финляндия), Йозеф Кубуш  (Словакия)
Нурс2'
1:1Хорват
Эдмундсон2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Шервай
1:2Хофман
Подробная статистика матча
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'40

И на этом все, завершен второй период. 2:1 в пользу Швейцарии!

'39

ОПАСНО! Макдэвид забежал за ворота, отдал оттуда передачу на пятак, и едва канадцы не сравняли счет . Вновь Дженони спасает.

'39

Мощный бросок удался Эдмундсону. Случился небольшой рикошет, но Дженони среагировал.

'38

Бо Хорват справа сместился на ближний угол ворот Дженони, обыграл защитника, но точно бросить у канадца не получилось.

'36

Опасно у ворот Канады! Йози пробежался с правого края в центр, но пробить толком не сумел.

'35

Затяжная атака у сборной Канады, но до удара дело не доходит. Отбиваются швейцарцы.

'33

О'Райлли бросил по воротам Дженони, тот отразил удар прямо перед собой.

'32

Опасно! Бейли сделал передачу с левого края в середину, оттуда шайба дошла до Бовилье, который в касание мощно щелкнул по воротам Дженони. Швейцарский голкипер сегодня хорош.

'31

Совсем необязательная потеря у канадцев в средней зоне. Вышли швейцарцы 3 в 2, но довести дело до удара не смогли.

'30

ГООООООООООООООООЛ! Грегори Хофман!! Проходит серия бросков от синей линии в сторону ворот Кемпера, но каждый раз шайба останавливается на пятаке, где начинается некоторая суматоха. И в один из моментов все-таки Хофман переправляет шайбу в пустые ворота! 2:1 в пользу швейцарской сборной!

'29

И тут же удаление у канадской команды. Эдмундсон отдохнет пару минут.

'28

ГОООООООООООООООЛ! Сравнивают счет канадцы! Хорват пробежался по левому краю и мощно пробил в дальний верхний угол ворот. Без шансов для Дженони! 1:1.

'27

УХ КАК ОПАСНО! Корви подхватил шайбу на левом краю и технично обыграл защитника, выйдя на ближний угол ворот. Кемпер на месте.

'26

Шенн получил шайбу в средней зоне и опасно щелкнул по воротам Дженони. Швейцарский голкипер выручил свою команду.

'25

Райан Ньюджент-Хопкинс потерял равновесие и упал, прикрыв собой шайбу. Хитро, но бесполезно.

'24

ОПАСНО! Потеряли шайбу швейцарцы у своих ворот, канадцы мигом организовали опасный момент, но Жан-Габриэль Пажо прошить Дженони не смог.

'22

Активно атакуют швейцарцы с самого начала и уже нанесли два опасных броска по воротам Кемпера.

'21

Стартовал второй период!

'20

И все, завершился первый период! Классную игру мы с вами наблюдаем. У обеих команд было полно шансов отличиться, но гол мы увидели только в конце периода. Отдыхаем!

'19

ГОООООООООООООООООООООЛ! Открывают счет швейцарцы! Шервай получил шайбу на левом краю, нанес мощный бросок по воротам Кемпера и попал в дальний верхний угол. 1:0!

'18

Барзал из-за ворот отпасовал на Бовилье и тот пробил мощно, но шайба пролетела выше ворот.

'17

И еще один шанс открыть счет у сборной Швейцарии! Организовали швейцарцы настоящий навал на ворота канадцев, но никак шайба не влетает туда.

'15

ОПАСНО! Остался один Майерр у ворот Кемпера. Невероятным образом швейцарец не смог переправить шайбу в сетку.

'14

Дюбуа оставил шайбу своему партнеру, тот мощно пробил, но попал в каркас ворот.

'13

Макдэвид вышел на ближний угол ворот швейцарцев, откуда нанес опасный бросок. Шайба едва прошла мимо Дженони, который выкатился слегка из-за ворот, но защитники вовремя сориентировались и нейтрализовали опасность.

'11

И ЕЩЕ ОДИН ОПАСНЫЙ МОМЕНТ У ВОРОТ КЕМПЕРА! Шервай получил передачу в середине и выкатился на ворота канадцев, нанеся невероятной силы бросок. Чудом шайба не попала в сетку

'10

ОПАСНО! Тимо Майерр сместился в центр и опасно щелкнул по воротам Кемпера. Тот отразил мощный удар швейцарца.

'9

Бейли делает передачу из-за ворот на Парейко. Удар у последнего от синей линии получился слабым и неточным.

'8

Классную и затяжную позиционную атаку устроило первое звено сборной Канады. До удара дело довести не получилось.

'7

Ньюджент-Хопкинс бросает с нулевого угла. Дженони прижимает шайбу ко льду.

'6

Власич мощно бросил от синей линии. Получилось опасно, но мимо ворот.

'5

В равных составах играют команды. И тут же Йоси забегает за ворота Кемпера и оттуда опасно простреливает. Передачу никто замкнуть не сумел.

'4

Отбиваются канадцы. Не могут швейцарские хоккеисты даже подойти к чужим воротам.

'3

ОПАСНО! Фиала подхватил шайбу у пятака и нанес опасный удар по воротам Кемпера. Тот отразил удар, началась суматоха, и Нурс сдвинул ворота. За это он получил 2 минуты штрафа.

'3

Выбегал Шенн один на один, но Дженони вовремя выкатился далеко из ворот, выбив шайбу за пределы площадки.

'2

Опасно! Кайл Туррис оказался один на левом краю и щелкнул по воротам Дженони! Вратарь на месте.

'1

Стартовое вбрасывание и матч начался!

20:13

Команды выходят на лед. Матч стартует с минуты на минуту.

20:06

Победитель встречи сыграет в финале против команды Швеции, которая ранее разгромила сборную США со счетом 6:0.

20:00

Сегодняшний матч обслуживают Микко Каукокари из Финляндии и Йозеф Кубуш из Словакии.

19:54

Сборная Швейцарии представила следующий состав:

Вратарь: Дженони (Берра);

Йоси — Диаз, Фиала — Нидеррайтер — Корви;

Кукан — Унтерзандер, Майерр — Вермин — Андригетто;

Мюллер — Фора, Хофманн — Мозер — Хаас;

Фрик, Балтисбергер, Шервай — Род — Шоппи.

19:51

Ознакомимся с составами команд. Сборная Канады: Вратарь: Кемпер (Макэлинни);

Власич — Парэйко, Туррис — Джост — О'Райлли;

Эдмундсон — Экблад, Шенн — Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид;

Мюррей — Нурс, Пажо — Дюбуа — Хорват;

Пулок, Бейли — Барзал — Бовилье, Эберле.

19:50

Игра начнется в 20:15 мск.

19:48

Приветствуем всех любителей хоккея! Вашему вниманию онлайн-трансляция полуфинального матча чемпионата мира — 2018 между сборным Канады и Швейцарии.