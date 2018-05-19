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И на этом все, завершен второй период. 2:1 в пользу Швейцарии!
ОПАСНО! Макдэвид забежал за ворота, отдал оттуда передачу на пятак, и едва канадцы не сравняли счет . Вновь Дженони спасает.
Мощный бросок удался Эдмундсону. Случился небольшой рикошет, но Дженони среагировал.
Бо Хорват справа сместился на ближний угол ворот Дженони, обыграл защитника, но точно бросить у канадца не получилось.
Опасно у ворот Канады! Йози пробежался с правого края в центр, но пробить толком не сумел.
Затяжная атака у сборной Канады, но до удара дело не доходит. Отбиваются швейцарцы.
О'Райлли бросил по воротам Дженони, тот отразил удар прямо перед собой.
Опасно! Бейли сделал передачу с левого края в середину, оттуда шайба дошла до Бовилье, который в касание мощно щелкнул по воротам Дженони. Швейцарский голкипер сегодня хорош.
Совсем необязательная потеря у канадцев в средней зоне. Вышли швейцарцы 3 в 2, но довести дело до удара не смогли.
ГООООООООООООООООЛ! Грегори Хофман!! Проходит серия бросков от синей линии в сторону ворот Кемпера, но каждый раз шайба останавливается на пятаке, где начинается некоторая суматоха. И в один из моментов все-таки Хофман переправляет шайбу в пустые ворота! 2:1 в пользу швейцарской сборной!
И тут же удаление у канадской команды. Эдмундсон отдохнет пару минут.
ГОООООООООООООООЛ! Сравнивают счет канадцы! Хорват пробежался по левому краю и мощно пробил в дальний верхний угол ворот. Без шансов для Дженони! 1:1.
УХ КАК ОПАСНО! Корви подхватил шайбу на левом краю и технично обыграл защитника, выйдя на ближний угол ворот. Кемпер на месте.
Шенн получил шайбу в средней зоне и опасно щелкнул по воротам Дженони. Швейцарский голкипер выручил свою команду.
Райан Ньюджент-Хопкинс потерял равновесие и упал, прикрыв собой шайбу. Хитро, но бесполезно.
ОПАСНО! Потеряли шайбу швейцарцы у своих ворот, канадцы мигом организовали опасный момент, но Жан-Габриэль Пажо прошить Дженони не смог.
Активно атакуют швейцарцы с самого начала и уже нанесли два опасных броска по воротам Кемпера.
Стартовал второй период!
И все, завершился первый период! Классную игру мы с вами наблюдаем. У обеих команд было полно шансов отличиться, но гол мы увидели только в конце периода. Отдыхаем!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Открывают счет швейцарцы! Шервай получил шайбу на левом краю, нанес мощный бросок по воротам Кемпера и попал в дальний верхний угол. 1:0!
Барзал из-за ворот отпасовал на Бовилье и тот пробил мощно, но шайба пролетела выше ворот.
И еще один шанс открыть счет у сборной Швейцарии! Организовали швейцарцы настоящий навал на ворота канадцев, но никак шайба не влетает туда.
ОПАСНО! Остался один Майерр у ворот Кемпера. Невероятным образом швейцарец не смог переправить шайбу в сетку.
Дюбуа оставил шайбу своему партнеру, тот мощно пробил, но попал в каркас ворот.
Макдэвид вышел на ближний угол ворот швейцарцев, откуда нанес опасный бросок. Шайба едва прошла мимо Дженони, который выкатился слегка из-за ворот, но защитники вовремя сориентировались и нейтрализовали опасность.
И ЕЩЕ ОДИН ОПАСНЫЙ МОМЕНТ У ВОРОТ КЕМПЕРА! Шервай получил передачу в середине и выкатился на ворота канадцев, нанеся невероятной силы бросок. Чудом шайба не попала в сетку
ОПАСНО! Тимо Майерр сместился в центр и опасно щелкнул по воротам Кемпера. Тот отразил мощный удар швейцарца.
Бейли делает передачу из-за ворот на Парейко. Удар у последнего от синей линии получился слабым и неточным.
Классную и затяжную позиционную атаку устроило первое звено сборной Канады. До удара дело довести не получилось.
Ньюджент-Хопкинс бросает с нулевого угла. Дженони прижимает шайбу ко льду.
Власич мощно бросил от синей линии. Получилось опасно, но мимо ворот.
В равных составах играют команды. И тут же Йоси забегает за ворота Кемпера и оттуда опасно простреливает. Передачу никто замкнуть не сумел.
Отбиваются канадцы. Не могут швейцарские хоккеисты даже подойти к чужим воротам.
ОПАСНО! Фиала подхватил шайбу у пятака и нанес опасный удар по воротам Кемпера. Тот отразил удар, началась суматоха, и Нурс сдвинул ворота. За это он получил 2 минуты штрафа.
Выбегал Шенн один на один, но Дженони вовремя выкатился далеко из ворот, выбив шайбу за пределы площадки.
Опасно! Кайл Туррис оказался один на левом краю и щелкнул по воротам Дженони! Вратарь на месте.
Стартовое вбрасывание и матч начался!
Команды выходят на лед. Матч стартует с минуты на минуту.
Победитель встречи сыграет в финале против команды Швеции, которая ранее разгромила сборную США со счетом 6:0.
Сегодняшний матч обслуживают Микко Каукокари из Финляндии и Йозеф Кубуш из Словакии.
Сборная Швейцарии представила следующий состав:
Вратарь: Дженони (Берра);
Йоси — Диаз, Фиала — Нидеррайтер — Корви;
Кукан — Унтерзандер, Майерр — Вермин — Андригетто;
Мюллер — Фора, Хофманн — Мозер — Хаас;
Фрик, Балтисбергер, Шервай — Род — Шоппи.
Ознакомимся с составами команд. Сборная Канады: Вратарь: Кемпер (Макэлинни);
Власич — Парэйко, Туррис — Джост — О'Райлли;
Эдмундсон — Экблад, Шенн — Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид;
Мюррей — Нурс, Пажо — Дюбуа — Хорват;
Пулок, Бейли — Барзал — Бовилье, Эберле.
Игра начнется в 20:15 мск.
Приветствуем всех любителей хоккея! Вашему вниманию онлайн-трансляция полуфинального матча чемпионата мира — 2018 между сборным Канады и Швейцарии.