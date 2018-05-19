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Полуфинал Швеция — США

Полуфинал ЧМ-2018. Швеция — США. LIVE

Онлайн полуфинала ЧМ-2018 по хоккею Швеция — США

Сборные Швеции и США встречаются в полуфинале чемпионата мира по хоккею — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
19 мая 16:15   |  1 период
Швеция
Швеция
0:0
США
США
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи:
1 период
2 период
3 период
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'4

Выравнивает игру сборная США. И вновь Бонино. Подхватил шайбу с правого края, но прошить шведского вратаря не сумел.

'3

А вот и ответ американцев! Бонино бросил по воротам шведской сборной, Нильссон отбил перед собой, и шайбу подхватил Аткинсон. Но открыть счет не сумел.

'2

Активны шведы с первой же минуты. Провели несколько подряд атак, Зибанеджад дошел до ворот, но переиграть Кинкейда не получилось.

'1

Стартовое вбрасывание. Матч начался!

16:12

Команды выходят на лед. Все готово к началу матча!

16:10

На пути к финалу сборная Швеции одолела команду Латвии в четвертьфинальной встрече со счетом 3:2. Американцы с тем же счетом обыграли чехов.

16:06

Команда США сыграет в следующем составе:

Вратарь: Кинкэйд (Дарлинг); Мартинез — Мёрфи, Дербринкат — Уайт — Кейн Бутчер — Макэвой, Годро — Бонино — Аткинсон Пионик — Йенсен, Крайдер — Ларкин — Ли Хьюз, Коулмэн — Райан — Томпсон, Милано.

16:05

Представляем составы команд. Сборная Швеции:

Вратарь: Нильссон (Хелльберг) Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк Клинберг — Линдхольм, Хорнквист — Баклунд — Нюквист Викстранд — Экхольм, Форсберг — Кемпе — Арвидссон. Андерссон, Эверберг, де ла Роуз — Ларссон — Пяаярви.

16:02

Игра стартует в 16:15 мск.

16:00

Приветствуем всех любителей хоккея! Вашему вниманию онлайн-трансляция полуфинального матча чемпионата мира — 2018 между сборными Швеции и США.