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Выравнивает игру сборная США. И вновь Бонино. Подхватил шайбу с правого края, но прошить шведского вратаря не сумел.
А вот и ответ американцев! Бонино бросил по воротам шведской сборной, Нильссон отбил перед собой, и шайбу подхватил Аткинсон. Но открыть счет не сумел.
Активны шведы с первой же минуты. Провели несколько подряд атак, Зибанеджад дошел до ворот, но переиграть Кинкейда не получилось.
Стартовое вбрасывание. Матч начался!
Команды выходят на лед. Все готово к началу матча!
На пути к финалу сборная Швеции одолела команду Латвии в четвертьфинальной встрече со счетом 3:2. Американцы с тем же счетом обыграли чехов.
Команда США сыграет в следующем составе:
Вратарь: Кинкэйд (Дарлинг); Мартинез — Мёрфи, Дербринкат — Уайт — Кейн Бутчер — Макэвой, Годро — Бонино — Аткинсон Пионик — Йенсен, Крайдер — Ларкин — Ли Хьюз, Коулмэн — Райан — Томпсон, Милано.
Представляем составы команд. Сборная Швеции:
Вратарь: Нильссон (Хелльберг) Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк Клинберг — Линдхольм, Хорнквист — Баклунд — Нюквист Викстранд — Экхольм, Форсберг — Кемпе — Арвидссон. Андерссон, Эверберг, де ла Роуз — Ларссон — Пяаярви.
Игра стартует в 16:15 мск.
Приветствуем всех любителей хоккея! Вашему вниманию онлайн-трансляция полуфинального матча чемпионата мира — 2018 между сборными Швеции и США.