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Нечас попытался выполнить бросок в ближний от себя угол ворот, но на этот раз Мартин не попал в створ и поймать Кинкейда на перемещении не получилось. Начало третьего периода сборная Чехии также проведёт в большинстве, а пока можно сказать, что подопечные Йозефа Яндача смогли переломить ход матча, счёт по итогам двух периодов теперь равный 2:2. Сборная США видимо после первого периода решила, что она сделала своё дело, теперь же американцам вновь нужно найти свою игру, а иначе для них всё может закончится печально в четвертьфинале чемпионата мира.