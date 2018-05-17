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Трансляция
С конца
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'60
'59
Ли выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Пастрняк принял шайбу на себя и спас свою команду.
'58
'58
'57
Ларкин со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Францоуз всё видел и пусть не сразу, но шайбу всё же забрал.
'56
Гика выполнил очередной бросок по воротам сборной США, Кинкейд в третьем периоде пока не подводит.
'55
Йордан от синей линии выдержал паузу и выполнил бросок по воротам, Факса старался подставить клюшку, но сборная США всё же отвела угрозу от своих ворот.
'54
Скленичка выполнил бросок по воротам практически от синей линии, Кинкейд был на месте.
'53
Совсем у сборной Чехии не получилось большинство на этот раз, практически ничего интересного в атаке на этот раз чехи так и не придумали.
'52
Гронек выполнил бросок по воротам от синей линии, Кинкейд отбил шайбу, а затем его сразу подстраховали защитники.
'51
'51
Пока достаточно умело игроки сборной США обороняются, Чехии очень сложно что-то опасное придумать впереди.
'50
Кейн с неудобной руки выполнил бросок по воротам, на этот раз Патрику совсем немного не хватило точности.
'49
Шулак выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кинкейд отбил шайбу за пределы площадки.
'48
Нужно теперь сборной Чехии приходить как можно быстрее в себя и вновь сравнивать счёт, время более-менее ещё достаточно.
'47
'47
Гика мог вывести свою команду вперёд, но ему не удалось выполнить точный бросок со средней дистанции.
'46
Немного успокоилась игра, сейчас обе сборные рисковать не будут, всё же пропущенная шайба может достаточно дорого стоить.
'45
Крейчи выполнил опасную передачу к пятачку, после борьбы Яшкин выполнил бросок, но Кинкейд среагировал и забрал шайбу.
'44
Годро выполнил бросок в ближний угол ворот со средней дистанции, Францоуз спокойно отбил шайбу к углу площадки.
'43
Ларкин забрался в борьбе с Гудасом в зону Францоуза, это запрещено и теперь вбрасывание вынесено в среднюю зону.
'42
'42
'42
Яшкин выполнил бросок в ближний угол ворот от правого борта, Кинкейд спокойно отбил шайбу. Сборная США более-менее спокойно продержалась при игре в меньшинстве.
'41
Начинается третий период!
'40
Нечас попытался выполнить бросок в ближний от себя угол ворот, но на этот раз Мартин не попал в створ и поймать Кинкейда на перемещении не получилось. Начало третьего периода сборная Чехии также проведёт в большинстве, а пока можно сказать, что подопечные Йозефа Яндача смогли переломить ход матча, счёт по итогам двух периодов теперь равный 2:2. Сборная США видимо после первого периода решила, что она сделала своё дело, теперь же американцам вновь нужно найти свою игру, а иначе для них всё может закончится печально в четвертьфинале чемпионата мира.
'39
'38
Скленичка выполнил бросок в дальний угол ворот со средней дистанции, шайба ушла в сторону от цели.
'37
Коулман выполнил бросок по воротам со средней дистанции в борьбе с защитниками, Францоуз спокойно справился с шайбой на этот раз.
'36
Францоуз неудачно теперь сыграл за воротами и выбросил шайбу точно на соперника, который сразу выполнил бросок, шайба на счастье чешского голкипера попала в сетку с внешней стороны.
'35
Гудас сейчас провёл достаточно жёсткий силовой приём, но вроде бы с игроком сборной США всё нормально.
'34
И теперь уже Чехия провела быструю контратаку, которая завершилась опасным броском в исполнении Пастрняка, но Давиду немного не хватило точности.
'33
Дженсен выполнил бросок по воротам от синей линии, Францоуз неудачно отбил шайбу, но его подстраховали защитники.
'32
Факса выполнил бросок в дальний угол ворот со средней дистанции, шайба на этот раз не пошла в створ.
'31
'31
'31
Нечас прорвался в зону сборной США и выполнил передачу под бросок Кубалику, Кинкейд выручил свою команду на этот раз.
'31
Дженсен выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в Скленичку.
'30
Ли попытался выполнить бросок в дальний угол ворот в борьбе с Моравчиком, но попытка оказалась неудачной.
'29
Мёрфи выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в одного из игроков сборной Чехии.
'28
Ларкин выполнил передачу под бросок Коулману, Блейк удачно подставил клюшку, но Францоуз переместился очень вовремя и ловушкой поймал шайбу.
'27
Ли выполнил бросок по воротам от синей линии, Францоуз отбил шайбу перед собой, но затем Бонино и Аткинсон не смогли сыграть на добивании в борьбе с защитниками.
'26
Сразу сборная США после пропущенной шайбы пошла вперёд и уже совсем по другому атаки стали проходить у этих хоккеистов.
'25
'24
Хитил выполнил передачу на Плеканеца, который уже уехал за ворота, но всё же выполнил бросок в расчёте на рикошет, однако Кинкейд грамотно сыграл щитком.
'23
Аткинсон с кистей выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Францоуз удачно сыграл ловушкой и забрал шайбу.
'22
Ржепик со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Кинкейд всё видел и намертво поймал шайбу.
'21
Начинается второй период!
'20
Макэвой выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба прошла рядом со штангой. Вскоре Аткинсон выполнил бросок по воротам очередной, но Францоуз выбрал верную позицию и справился с шайбой. По итогам первого периода сборная США пока переигрывает Чехию 2:0. По игре команда Джеффа Блэшилла также смотрится лучше, пока счёт полностью по игре, посмотрим, сможет ли Чехия прибавить по ходу второго периода.
'19
Червенка со средней дистанции выполнил бросок в дальний угол ворот, Кинкейд видел момент броска и спокойно забрал шайбу в ловушку.
'18
Шулак сам на этот раз ворвался в зону сборной США и попытался выполнить ещё один бросок по воротам, шайба на этот раз попала в Дженсена.
'17
Шулак выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба на этот раз пролетела рядом со штангой. Для Чехии конечно важно отыграть одну шайбу до перерыва.
'16
Полашек выполнил неплохой бросок по воротам со средней дистанции, Кинкейд отбил шайбу, а затем Пастрняк не смог сыграть на добивании.
'15
Моравчик выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кинкейд всё видел и спокойно забрал шайбу.
'14
Дебринкэт выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Францоуз неудачно отбил шайбу, но его смогли подстраховать защитники на этот раз.
'13
'12
Попытался Пастрняк пройти вперёд по центру с передачи Яшкина, но защитники сборной США сыграли очень внимательно и шайбу быстро перехватили.
'11
'11
Ларкин прорвался к воротам сборной Чехии и смог потревожить Францоуза, но голкипер свою команду не подвёл и тут.
'10
Пастрняк выполнил два броска по воротам сборной США со средней дистанции, но пока попасть в створ Давиду никак не получается.
'9
'8
Мартинес выполнил передачу на дальнюю штангу, но Макэвой в борьбе с защитниками не смог выполнить бросок по владениям Францоуза.
'7
Крейчи попытался выполнить бросок по воротам из круга вбрасывания, но Мартинес принял шайбу на себя.
'6
Бонино выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Францоуз был на месте.
'5
Червенка от левого борта выполнил передачу под бросок Ржепику, попытка у Михала не особо получилась, но и защитникам сборной США всё активнее и активнее приходится вступать в игру.
'4
Скленичка выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба полетела неудачно и в итоге подбила Яшкина, которому теперь на скамейке оказывают помощь.
'3
Годро из-за ворот выполнил передачу под бросок Аткинсону, Кэм проверил Францоуза на прочность, но голкипер сборной Чехии свою команду не подвёл.
'2
Мёрфи выполнил бросок по воротам от синей линии и уже сломал клюшку, шайба же попала в одного из игроков сборной Чехии.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной США сегодня защищает Кейт Кинкейд, а на страже ворот сборной Чехии достаточно неожиданно оказался Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: США — Чехия. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.