Сборная России вышла в четвертьфинал со второго места в группе А, пропустив вперед только Швецию, которой уступила в последнем туре. Хотя поражение подопечные Ильи Воробьева потерпели в игре с Чехией, в овертайме. Остальных обыграли. Канада тоже проиграла два матча — по буллитам США и Финляндии со счетом 1:5, — а еще лишь в овертайме переиграла Латвию (2:1). В итоге третье место после Финляндии и США в группе, перелет из Хернинга в Копенгаген и матч с Россией.