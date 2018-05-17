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Борьба за инициативу. Атака на атаку, но все достаточно медленно и без особых моментов.
Не очень удачно Кюмпер отражает бросок Киселевича, но добить было некому.
Поеееехали! Второй период стартовал.
Втягивающий первый период не на самых высоких скоростях. Канадцы поактивнее в атаке, но в целом ситуация рабочая. Единственная шайба случилась, когда Россия играла в меньшинстве — Парайко «убил паука» щелчком. Отдыхаем и возвращаемся во втором периоде.
Барабанов хитро развернулся в чужой зоне и сделал пас на пятак, но там Влэшик отработал, и Кюмпер накрыл шайбу.
Не самый высокий темп игры, но борьба при этом идет на каждом участке льда. Пока канадцы побольше атакуют.
Тяжело было в меньшинстве сборной России, долго не могли выбросить из зоны шайбу, но в итоге достояли, хотя какое-то время канадцы держали нас в зоне еще и в формате пять на пять.
Продолжаем мы бросать при любой возможности, но выстрели российских форвардов пока уходят мимо створа.
Григоренко бросал с «усов», но шайба срикошетила от клюшки защитника и ушла мимо створа.
Жесткий силовой прием против Дадонова, но чисто сыграли с Евгением.
Сразу же сборная России закатилась в зону соперника после пропущенной шайбы... Несколько моментов создала команда Воробьева, но канадцы защищаются уверенно.
Все было в рабочем режиме, ничего не происходило, оставалось совсем чуть-чуть додержаться, но Макдэвид втащил шайбу в зону, откинул ее назад, а накативший Колтон Парайко мощным щелчком пробил Шестеркина!
Минуту отыграли в меньшинстве, пока полет нормальный.
Атакуют канадцы со вбрасывания и даже добивают, но Шестеркин снова внимателен. Начало пока за «кленовыми листьями».
Шестеркин первым из вратарей вступает в игру — ловит бросок, будет вбрасывание в нашей зоне.
Поеееехали! Матч начался!
Россия будет играть в красной форме, канадцы сегодня в белом — наши номинальные хозяева, так как заняли в своей группе место выше.
Россия — Канада — это всегда классика, эмоции, скорости и бескомпромиссная борьба. Битва будет жаркой и знатной, а проигравший может считать турнир проваленным.
На чемпионат мира в качестве основного вратаря летел Василий Кошечкин, и играл он неплохо, но Шестеркин не пропустил ни одной шайбы в своих двух матчах и одном периоде, проведенных на этом турнире. Видимо, поэтому Воробьев и решил сделать сегодня ставку на него. У Канады вратарская бригада является самым (и единственным) слабым звеном команды.
Свой состав объявила и сборная Канады. Ее ворота защищает Дарси Кюмпер.
Состав сборной России уже известен, и главная новость: ворота будет защищать Игорь Шестеркин!
Сборная России вышла в четвертьфинал со второго места в группе А, пропустив вперед только Швецию, которой уступила в последнем туре. Хотя поражение подопечные Ильи Воробьева потерпели в игре с Чехией, в овертайме. Остальных обыграли. Канада тоже проиграла два матча — по буллитам США и Финляндии со счетом 1:5, — а еще лишь в овертайме переиграла Латвию (2:1). В итоге третье место после Финляндии и США в группе, перелет из Хернинга в Копенгаген и матч с Россией.
Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею Россия — Канада! Это будет жарко! А вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Матч начнется в 17:15 мск.
Текстовая трансляция четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.