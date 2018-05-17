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ЧМ-2018. Россия проигрывает Канаде. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ по хоккею Россия — Канада

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встречаются сборные России и Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
17 мая 17:15   |  перерыв
Россия
Россия
0:1
Канада
Канада
0:1
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Марк Лемелин  (Альбукерке, США), Алекси Рантала  (Финляндия)
Андронов2'
командный штраф2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
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'22

Борьба за инициативу. Атака на атаку, но все достаточно медленно и без особых моментов.

'21

Не очень удачно Кюмпер отражает бросок Киселевича, но добить было некому.

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Втягивающий первый период не на самых высоких скоростях. Канадцы поактивнее в атаке, но в целом ситуация рабочая. Единственная шайба случилась, когда Россия играла в меньшинстве — Парайко «убил паука» щелчком. Отдыхаем и возвращаемся во втором периоде.

'20

Под занавес первого периода Нюджент-Хопкинс прощает сборную России, не попадая в ворота. И на этом звучит сирена на перерыв.

'19

Барабанов хитро развернулся в чужой зоне и сделал пас на пятак, но там Влэшик отработал, и Кюмпер накрыл шайбу.

'17

Не самый высокий темп игры, но борьба при этом идет на каждом участке льда. Пока канадцы побольше атакуют.

'16

Ошибка Хафизуллина в своей зоне чуть не привела ко второму голу, однако Шестеркин успел положить щиток и выручил.

'14

Тяжело было в меньшинстве сборной России, долго не могли выбросить из зоны шайбу, но в итоге достояли, хотя какое-то время канадцы держали нас в зоне еще и в формате пять на пять.

'12

Шестеро хоккеистов разом оказались на льду с сборной России. Нарушение численного состава, и у Канады будет второе большинство. Первое «кленовые листья» реализовали.

'10

Продолжаем мы бросать при любой возможности, но выстрели российских форвардов пока уходят мимо створа.

'8

Григоренко бросал с «усов», но шайба срикошетила от клюшки защитника и ушла мимо створа.

'8

«Россия, Россия», — заряжают болельщики на трибунах в Копенгагене. А тем временем опаснейший момент создает Канада. В быстрой атаке вывели на пятак накатывавшего туда Джордана Эберле. Тот обыграл Шестеркина, но не успел положить шайбу в угол.

'7

Жесткий силовой прием против Дадонова, но чисто сыграли с Евгением.

'6

Сразу же сборная России закатилась в зону соперника после пропущенной шайбы... Несколько моментов создала команда Воробьева, но канадцы защищаются уверенно.

'5

Все было в рабочем режиме, ничего не происходило, оставалось совсем чуть-чуть додержаться, но Макдэвид втащил шайбу в зону, откинул ее назад, а накативший Колтон Парайко мощным щелчком пробил Шестеркина!

'5

ГОООООООООООООООООООЛ! Колтон Парайко — 0:1!

'4

Минуту отыграли в меньшинстве, пока полет нормальный.

'3

В ответной атаке Шестеркин справился с броском Макдэвида, а закончилась атака канадцев удалением Сергея Андронова. Первое большинство в матче у Канады.

'3

А вот и первый бросок сборной России. Михеев поборолся в углу и сделал пас на пятак, откуда атаковал Сошников — на месте Кюмпер.

'2

Атакуют канадцы со вбрасывания и даже добивают, но Шестеркин снова внимателен. Начало пока за «кленовыми листьями».

'1

Шестеркин первым из вратарей вступает в игру — ловит бросок, будет вбрасывание в нашей зоне.

'1

Поеееехали! Матч начался!

17:15

Россия будет играть в красной форме, канадцы сегодня в белом — наши номинальные хозяева, так как заняли в своей группе место выше.

17:10

Россия — Канада — это всегда классика, эмоции, скорости и бескомпромиссная борьба. Битва будет жаркой и знатной, а проигравший может считать турнир проваленным.

17:05

На чемпионат мира в качестве основного вратаря летел Василий Кошечкин, и играл он неплохо, но Шестеркин не пропустил ни одной шайбы в своих двух матчах и одном периоде, проведенных на этом турнире. Видимо, поэтому Воробьев и решил сделать сегодня ставку на него. У Канады вратарская бригада является самым (и единственным) слабым звеном команды.

17:00

Свой состав объявила и сборная Канады. Ее ворота защищает Дарси Кюмпер.

16:55

Состав сборной России уже известен, и главная новость: ворота будет защищать Игорь Шестеркин!

16:50

Сборная России вышла в четвертьфинал со второго места в группе А, пропустив вперед только Швецию, которой уступила в последнем туре. Хотя поражение подопечные Ильи Воробьева потерпели в игре с Чехией, в овертайме. Остальных обыграли. Канада тоже проиграла два матча — по буллитам США и Финляндии со счетом 1:5, — а еще лишь в овертайме переиграла Латвию (2:1). В итоге третье место после Финляндии и США в группе, перелет из Хернинга в Копенгаген и матч с Россией.

16:45

Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею Россия — Канада! Это будет жарко! А вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Матч начнется в 17:15 мск.

10:00

Текстовая трансляция четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.