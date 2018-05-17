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ЧМ-2018. Финляндия обыгрывает Швейцарию. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ по хоккею Финляндия — Швейцария

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встречаются Финляндия и Швейцария. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
17 мая 21:15   |  1 период
Финляндия
Финляндия
1:0
Швейцария
Швейцария
1:0
Стадион «Йюске Банк Боксен», Хернинг | Судьи: Антонин Ержабек  (Чехия), Стивен Рено  (США)
1:0Нутиваара
1 период
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'15
Кивистё выполнил бросок в ближний угол ворот на этот раз со средней дистанции, Дженони отбил шайбу за ворота.
'14
Кивистё выполнил бросок по воротам с приличной дистанции, Дженони без всяких проблем справился с шайбой на этот раз.
'13
Шервай по правом у борту прошёл вперёд, но подключения от партнёров он так и не дождался и в итоге шайбу потерял.
'12
Сборная Финляндии уже начинает играть чуть ли не от преимущества, не сказать, что темп у нас высокий, посмотрим, что будет дальше.
'11
Нидеррайтер выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, у Сятери немного пока работы, но, когда нужно он выручает.
'10
От синей линии последовал опасный бросок по воротам сборной Швейцарии, Нутиваары, Дженони чуть ли не плечом отбил шайбу, но свою команду он так или иначе спас.
'9
Ахо подхватил шайбу в средней зоне, прорвался вперёд и выполнил бросок по воротам, Дженони выручил свою команду.
'8
ГОЛ! Финляндия открывает счёт в матче! Койвисто выполнил передачу к пятачку от угла площадки, Нутиваара удачно подключился к атаке и выполнил бросок по воротам, шайба задела щиток Дженони и влетела под перекладину.
'8
Немного разыгралась сборная Швейцарии. Сейчас и Майер в борьбе с соперником выполнил бросок по воротам, но попытка вновь оказалась не самой лучшей.
'7
Мюллер выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба прошла рядом со штангой.
'6
Фиала из круга вбрасывания выполнил бросок в дальний угол ворот, Сятери щитком спокойно отбил шайбу.
'5
Швейцария сегодня конечно играет от обороны, шансов у команды Патрика Фишера на выход в полуфинал немного, но безусловно она будет бороться.
'4
Толванен выполнил ещё один бросок по воротам со средней дистанции, Дженони удачно сыграл щитками и отбил шайбу к углу площадки.
'3
Ахо выполнил наброс на ворота сборной Швейцарии, но Савинайнен в борьбе с защитником не смог добраться до шайбы и в итоге её ко льду прижал Дженони.
'2
Сборная Финляндии сразу показывает свой боевой настрой, Толванен из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам, Дженони был на месте.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной Финляндии сегодня защищает Харри Сятери, а на страже ворот сборной Швейцарии будет Леонардо Дженони.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Финляндия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.