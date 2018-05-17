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ЧМ-2018. Швеция — Латвия. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ по хоккею Швеция — Латвия

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею встречаются Швеция и Латвия. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
17 мая 21:15   |  1 период
Швеция
Швеция
0:0
Латвия
Латвия
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Тимоти Майер  (США), Константин Оленин  (Москва, Россия)
1 период
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'15
Букартс! С левого края сместился к центру и бросил под перекладину — Нильссон блином зацепил шайбу.
'14
Латвия цепко играет в обороне и не оставляет свободных зон. У шведов по-прежнему всего один бросок в створ.
'12
Арвидссон вылез на пятак и сдвинул ворота. Пауза в игре возникла.
'11
Джериньш! Выкатился из-за ворот и бросил с острого угла — Нильссон был начеку.
'10
Десять минут сыграно, по броскам в створ преимущество у Латвии — 2:1. Аккуратно действуют команды.
'9
Зибанеджад и Ракелль разыграли шайбу за воротами. Последовал прострел на пятак, но там никого не оказалось.
'8
Хорошая динамика, но мало бросков. Вратари практически без работы.
'7
Цибульскис! Вошёл в зону и с кистей бросил из-под защитника — промах.
'5
Экман-Ларссон набросил от синей линии. Шайба заметалась перед воротами, но не удалось добить шведам.
'4
Хёрнквист по центру вылез на пятак! В последний момент защитник накрыл его бросок.
'3
Хорошие скорости на первых минутах. Латвийцы стараются отвечать атакой на атаку.
'2
Два в два выкатились латвийцы! Букартс опасно бросил с левого края — шайба прошла рядом со штангой.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Андерс Нильссон — Элвис Мерзликин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: Швеция — Латвия. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.