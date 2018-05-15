Если россияне сегодня победят и завершат групповую стадию на первом месте, то в 1/4 финала чемпионата мира наши хоккеисты сыграют с командой, занявшей четвертую строчку в группе B, за которую поспорят между собой хозяева турнира сборная Дании и команда Латвии. В случае неудачного для нас результата, команда Воробьева в плей-офф сыграет с Канадой.