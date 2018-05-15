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УХ КАК ОПАСНО МОГЛО БЫТЬ! Перехватили шведы шайбу в середине и вышли на ворота Кошечкина. Повезло россиянам, что Баклунд пробил мимо!
Барабанов обежал ворота шведов и сделал передачу поперек. Некому было замкнуть ее.
ОПАСНО! Нюквист мощно щелкнул по воротам Кошечкина. Российский голкипер аж подпрыгнул, но шайбу отразил. ГОЛОВОЙ отразил!
Опасно Ларссон ворвался к нашим воротам, сместился слева в центр и хитро пробил по воротам. Кошечкин на месте.
Вновь выяснение отношений. Кемпе старался пробить с лета, но его в спину подталкивал российский защитник. Очень не понравилось это шведу.
Завершилась первая половина периода. Начинают огрызаться шведские хоккеисты, но пока ничем особенным кроме регулярных стычек не отмечаются.
ОПАСНО! Перехватил Дадонов шайбу в середине площадки, добежал до ворот, сблизился с Нильссоном, но переиграть шведского голкипера не сумел.
Выигрывает взбрасывание в нашей зоне игроки Швеции, проводят затяжную позиционную атаку и создают опасный момент у ворот Кошечкина, который фиксирует шайбу. Снова небольшая потасовка, но на этот раз без удалений.
Щелкнул Нюквист по воротам Кошечкина, но шайба от Хафизуллина улетает за пределы площадки.
Активно атакуют игроки команды Ильи Воробьева. Не могут пока что шведы привыкнуть к такому давлению в начале матча. Хотя мы-то знаем, как сборная России на этом турнире выдает яркое начало, а к концу периоду отдает шайбу сопернику. Надеемся, сегодня все будет иначе.
Продолжают россияне играть в большинстве, 5 на 4. Создают наши хоккеисты раз за разом опасность у ворот шведов, но пока без бросков.
И ГООООООООЛ!!! Первый пошел! Кирилл Капризов и Ко реализуют большинство. Гусев сделал передачу из-за ворот на Капризова и тот с пятачка мощно прошивает Нильссона!!!
И снова небольшие стычки. Ларссон клюшкой зарядил прямо по лицу Бучневичу. И тоже пошел отдыхать. Удаление — 2+2!
Сразу же страсти начинают кипеть. После 30-ти секунд первая потасовка. Жестко Ракелль толкнул российского хоккеиста в борт и получил удаление на две минуты.. В большинстве россияне.
Стартовое взбрасывание и... поехали! Матч стартовал!
И сразу же проброс. Взбрасывание у наших ворот.
Встречу обслуживают арбитры Оливье Гуен (Канада) и Тимоти Майер (США).
Итак, команды на льду. Все готово к началу матча.
Если россияне сегодня победят и завершат групповую стадию на первом месте, то в 1/4 финала чемпионата мира наши хоккеисты сыграют с командой, занявшей четвертую строчку в группе B, за которую поспорят между собой хозяева турнира сборная Дании и команда Латвии. В случае неудачного для нас результата, команда Воробьева в плей-офф сыграет с Канадой.
Напомним турнирное положение команд перед началом матча. Итак, сборная Швеции возглавляет группу А и имеет в своем активе 17 очков. Россияне располагаются на второй строчке с 16 баллами. Таким образом, российским хоккеистам необходимо сегодня побеждать, чтобы завершить групповой этап на первом месте.
Болельщики тоже уже на стадионе. Приятная атмосфера перед игрой.
Российские хоккеисты уже давно на месте. До начала матча десять минут.
Наши соперники представили такой состав на сегодняшнюю игру:
Вратари: Нильссон (Хелльберг); А. Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк; Клингберг — Линдхольм, Хёрнквист — Баклунд — Нюквист; Экхольм — Викстранд, Форсберг — Кемпе — Арвидссон; Й. Ларссон — де ла Роуз — Пяаярви, Эверберг, Андерссон.
Ворота сборной России сегодня будет защищать Василий Кошечкин. Полный состав команды Ильи Воробьева выглядит следующим образом:
Вратари: Кошечкин (Шестеркин); Гавриков — Киселевич, Гусев — Дацюк — Капризов; Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов; Яковлев — Береглазов, Бучневич — Андронов — Михеев; Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников.
Игра стартует в 21:15 мск.
Приветствуем всех любителей хоккея! Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию заключительного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции.