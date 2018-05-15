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Трансляция
С конца
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'42
Канада третий период начинает достаточно активно, сейчас для этой команды уже единственная мотивация помочь Дарси Кемперу отыграть на «ноль» сегодня.
'41
Начинается третий период!
'40
Власич выполнил наброс на ворота от синей линии, Тройтле не сразу прижал шайбу ко льду, но сыграть на добивании сопернику Никлас всё же не позволил. Звучит сирена об окончании второго периода. Канада продолжает на классе действовать в матче с Германией и теперь уже команда Билла Питерса ведёт 2:0. Счёт конечно не критичный пока для сборной Германии, в третьем периоде подопечные Марко Штурма должны попытаться спасти игру, всё же им терять уже особо нечего.
'39
От синей линии вновь последовал бросок по воротам Кемпера, случился небольшой рикошет, но Дарси вновь без всяких проблем справился с шайбой.
'38
Заканчивается у нас постепенно второй период, сборная Канады вновь спокойно контролирует шайбу и ждёт перерыва.
'37
Удалось игрокам сборной Германии продержаться при игре в меньшинстве, но Канада, вновь без особо энтузиазма сейчас играет.
'36
Макдэвид из круга вбрасывания выполнил передачу на пятачок, О'Райлли подставил клюшку и шайба в итоге пролетела над перекладиной.
'35
'35
Нёбельс с острого угла выполнил бросок по воротам, Кемпер конечно же такие шайбы сегодня точно пропускать не собирается.
'34
Мебус выполнил от синей линии наброс на пятачок, Хагер смог подставить клюшку, но Кемпер вновь не дал себя переиграть.
'33
Мюррей выполнил бросок по воротам от синей линии, на этот раз один из защитников сборной Германии принял шайбу на себя.
'32
Шварц выполнил бросок по воротам с передачи Пулока, шайба прошла рядом со штангой на этот раз.
'31
От синей линии последовал бросок по воротам сборной Канады, Кемпер среагировал и отбил шайбу к углу площадки.
'30
Вот теперь Канада может ещё спокойнее играть вторую часть матча, но Германия должна продолжать бороться, играть ещё очень много.
'29
'28
Канада должна быть всё же внимательнее, пропустить сейчас для неё наверняка будет не очень приятно.
'27
Мебус выполнил наброс на ворота сборной Канады, Увира выполнил бросок по воротам, Кемпер спас свою команду.
'26
Без бросков по воротам пошла у нас игра, непривычно видеть такие матчи на чемпионате мира, но что уж поделать.
'25
Успокоилась немного игра, всё же Канада видимо действительно решила вновь при минимальном затрате сил набрать три очка, вчера Латвия за это наказала и очки отобрала.
'24
Креммер выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кемпер среагировал и уверенно поймал шайбу в ловушку.
'23
Мюррей выполнил наброс на ворота сборной Германии, но никто из партнёров сейчас не смог зацепиться за шайбу.
'22
Кагун под конец большинства сборной Германии выполнил бросок по воротам, шайба в очередной раз попала в защитника сборной Канады.
'21
Начинается второй период!
'20
Янник Зайденберг выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в игрока сборной Канады, который выбрал верную позицию. Под конец первого периода Деннис Зайденберг также выполнил бросок по воротам, но со средней дистанции, попытка вышла не самой лучшей. По итогам первого периода Канада пока достаточно спокойно переигрывает Германию 1:0. В начале второго периода у Германии ещё будет немного времени в большинстве, но команда Марко Штурма за это время может провести по сути не более двух атак.
'19
'18
Нёбельс выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Кемпер отбил шайбу перед собой, но его подстраховали защитники.
'17
Эдмундсон выполнил наброс на ворота сборной Германии, никто из партнёров не смог подставить клюшку и в итоге Тройтле забрал шайбу.
'16
Кагун выполнил бросок по воротам, Кемпер среагировал и отбил шайбу в угол площадки.
'15
Более-менее Германия пришла в себя после неудачного старта матча, быть может во втором периоде у Кемпера уже появится больше работы.
'14
Эберле попытался выполнить бросок по воротам со средней дистанции, на этот раз шайба попала в одного из защитников сборной Германии.
'13
Макдэвид выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Тройтле щитком отбил шайбу за ворота.
'12
О'Райлли от левого борта выполнил бросок в ближний угол ворот, Тройтле всё видел и спокойно прижал шайбу ко льду.
'11
Экблад со средней дистанции выполнил бросок по воротам, после небольшого рикошета шайба прошла рядом со штангой.
'10
Кагун прорвался к воротам сборной Канады и выполнил бросок, Кемпер выручил свою команду.
'9
Удалось игрокам сборной Германии продержаться при игре в меньшинстве, особо ничего опасного Канада за это время так и не придумала больше.
'8
Парэйко после выигранного вбрасывания выполнил неплохой бросок по воротам, Тройтле выручил свою команду.
'7
'6
В таком более-менее среднем темпе у нас пошёл хоккей, Канада сегодня по большому счёту играет в своё удовольствие, для неё вопрос выхода в плей-офф уже решён, а Германия свои шансы давно потеряла.
'5
Эхлиз выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Кемпер без всяких проблем отбил шайбу.
'4
Германия пока по большей части вынуждена играть от обороны, ещё ни одной атаки на ворота Кемпера подопечные Марко Штурма провести не смогли.
'3
Ньюджент-Хопкинс выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, на этот раз Тройтле отбил шайбу к углу площадки.
'2
Сегодня Канада решила также отметиться довольно быстрой заброшенной шайбой, посмотрим, что будет дальше, вчера в матче с Латвией сценарий был похожий.
'1
'1
Матч стартовал! Ворота сборной Канады сегодня защищает Дарси Кемпер, а на страже ворот сборной Германии будет играть Никлас Тройтле.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Германия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.