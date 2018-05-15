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Янник Зайденберг выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в игрока сборной Канады, который выбрал верную позицию. Под конец первого периода Деннис Зайденберг также выполнил бросок по воротам, но со средней дистанции, попытка вышла не самой лучшей. По итогам первого периода Канада пока достаточно спокойно переигрывает Германию 1:0. В начале второго периода у Германии ещё будет немного времени в большинстве, но команда Марко Штурма за это время может провести по сути не более двух атак.