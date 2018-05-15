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Трансляция
С конца
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'52
'52
'51
'50
Сборная Финляндии в полном составе.
'49
Не идёт большинство американцев — финны грамотно обороняются, не позволяя бросать по воротам.
'48
'48
'48
Сборная США в полном составе.
'47
Финны спокойно держат шайбу и не форсируют события. Не доходит дело до бросков.
'46
'45
Годро совершил проход по флангу и бросил с острого угла — шайба ушла чуть в сторону.
'43
Финны откатились в оборону и не дают свободного пространства сопернику. Броски не доходят до Сятери.
'42
Гиббонс врезался в борт и получил повреждение. Пауза в игре.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 3:0 в пользу сборной Финляндии после 40 минут. Американцы владеют территорией и много бросают, но Сятери действует уверенно и не допускает отскоков. А под занавес периода финны упрочили своё лидерство благодаря шайбе Рантанена.
'38
'38
Хейсканен подключился к атаке! Финн на паузе убрал соперника и бросил верхом — Кинкейд плечом отразил шайбу.
'37
Дебринкэт промчался по правому флангу и зарядил из-под защитника! Сятери грамотно занял позицию и забрал шайбу.
'36
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 7:7.
'35
Опасно! Ахо ушёл за ворота и прострелил в центр, Гранлунд бросил в верхний угол, но Кинкейд черенком клюшки зацепил шайбу!
'34
Макэвой применил силовой приём против мощного Антиллы, сорвав атаку финнов.
'33
Американцы провели атаку левым флангом, Коулман послал шайбу в сетку с внешней стороны.
'31
Толванен сместился к центру и бросил из-под защитника — рядом со штангой!
'30
Ахо вылез из-за ворот и бросил с острого угла! Рантанену и Гранлунду не удалось добить с пятака.
'29
Американцы провели затяжную атаку. Батчер набросил от синей линии — шайба после рикошета ушла в сторону.
'28
Ахо попытался убежать в контратаку. Макэвой поставил корпус и оттеснил соперника от шайбы.
'27
Добавили в активности американцы. Много владеют шайбой «звёздно-полосатые».
'26
Ларкин! Сместился на левый край и бросил с острейшего угла — шайба прошла рядом с девяткой!
'25
Нутиваара подключился к атаке и набросил на пятак! Песонену не удалось переправить шайбу в дальний угол.
'24
Момент у США! Шайба заметалась перед воротами Сятери, но Гиббонсу не удалось добить с двух метров.
'22
Финляндия в полном составе.
'22
Опасно! Кейн с правого края прострелил вдоль ворот, но Ли из убойной позиции не попал по шайбе.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу сборной Финляндии после 20 минут. У финнов дубль оформил Ахо. Американцы активно начали и действовали первым номером, но постепенно игра выровнялась.
'20
'18
'17
Гранлунд бросил с острого угла! Кинкейд отразил шайбу перед собой, но Рантанену не удалось добить.
'16
По броскам в створ преимущество у США — 12:9. Поактивнее выглядят американцы, но реализация лучше у финнов.
'15
Уверенно американцы провели меньшинство — вернулся на лёд Аткинсон.
'14
Финны выиграли борьбу за воротами, Гранлунд прострелил на Савинайнена, который бросил низом — Кинкейд щитком отразил шайбу.
'13
'12
Рантанен бросил с левого края и попал в шею Кинкейду. Пауза — оказывают помощь голкиперу американцев.
'11
'10
Теревяйнен! Выиграл подбор на пятаке и бросил в угол — Кинкейд в шпагате дотянулся до шайбы, но финнам не удалось добить.
'9
Кейн сделал передачу на ход Аткинсону, который прорвался по флангу и бросил в угол — Сятери среагировал.
'8
Выстояли финны в меньшинстве — вернулся на лёд Койвисто.
'8
Батчер выбрался на свободное пространство и бросил под перекладину — Сятери блином зацепил шайбу.
'7
Кейн ушёл в угол площадки и доставил шайбу на пятак, но финны помешали Ли бросить по воротам.
'6
'5
Два в два выкатились финны! Савинайнен под углом выкатился на ворота и прострелил на пятак, но Ахо не успел к шайбе.
'4
Опасно! Райан выиграл борьбу у борта и сделал перевод на пятак, но Сятери среагировал на бросок Гиббонса в упор!
'3
С первых же минут пошла динамичная игра, команды обмениваются скоростными атаками.
'2
Кейн разогнал атаку американцев, вошёл в зону и сделал перевод на дальнюю штангу, но Аткинсон не сумел обработать шайбу.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Харри Сятери — Кейт Кинкейд.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Финляндия — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени.