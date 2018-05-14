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Трансляция
С конца
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'38
Барзал выполнил опасный бросок по воротам сборной Латвии, Гудлевскис спас свою команду. Пропускать вторую шайбу Латвии также довольно опасно.
'37
Букартс выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, попытка оказалась неудачной.
'36
Вот и закончилось ещё одно большинство для сборной Латвии, очередной хороший шанс сравнять счёт в матче подопечные Боба Хартли упустили.
'35
Первую минуту при игре в меньшинстве сборная Канады вновь спокойно держится, даже никаких бросков по воротам Кемпера пока нет.
'34
'34
Мейя выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в одного из защитников сборной Канады.
'33
Ньюджент-Хопкинс выполнил бросок по воротам в борьбе с защитниками, Гудлевскис щитками отвёл угрозу от своих ворот.
'32
Очередная атака сборной Канады завершилась неплохим броском по воротам, на этот раз мог отличиться Бейли, но Гудлевскис спас Латвию.
'31
Эдмундсон со средней дистанции выполнил бросок по воротам, шайба пролетела рядом со штангой.
'30
Индрашис выполнил бросок по воротам с передачи Сотниекса, Кемпер среагировал и выручил свою команду.
'29
Эберле теперь выполнил бросок в ближний угол ворот, Гудлевскис такие шайбы готов отбивать до конца матча.
'28
Шварц выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Гудлевскис был на месте.
'27
Бейли выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Гудлевскис отбил шайбу, а затем его подстраховали защитники.
'26
Удалось Латвии на какое-то время перевести игру к воротам сборной Канады, пришлось Кемперу поработать, но по-прежнему забить пока никак у команды Боба Хартли не получается.
'25
Блюгерс выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кемпер выручил свою команду.
'24
Достаточно уверенно сборная Канады продержалась при игре в меньшинстве. Латвии конечно такие шансы надо пытаться лучше реализовывать, а иначе как забивать.
'23
Цибульскис выполнил бросок по воротам от синей линии, Кемпер отбил шайбу, а на добивании никто из игроков сборной Латвии сыграть не смог.
'22
'21
Начинается второй период!
'20
Звучит сирена на перерыв. После первого периода сборная Канады переигрывает Латвию 1:0. Канада пока полностью играет в этом матче на классе, Латвия старается временами что-то придумывать интересное в атаке, но сегодня пока и Дарси Кемпер надёжен. Ждём более яркого хоккея, а пока немного отдохнём.
'19
Не самый яркий матч у нас пока выходит на этом чемпионате, но уже всё же седьмой тур группового этапа, игроки могут немного и устать.
'18
Бовилье выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в защитника сборной Латвии.
'17
Хорват выполнил передачу на Эберле, который выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Гудлевскис среагировал и поймал шайбу в ловушку.
'16
Эберле попытался выбраться из-за ворот сборной Латвии, но его накрыли защитники и шайбу перехватили.
'15
Экблад потерял шайбу за своими воротами, оттуда сразу последовала передача на пятачок, но Аболс не смог подстроиться под шайбу и выполнить бросок.
'14
Сотниекс выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Кемпер без всяких проблем поймал шайбу.
'13
Галвиньш попытался выполнить бросок по воротам со входа в зону, шайба ушла немного в сторону от цели.
'12
Темп матча из-за этого у нас тоже заметно упал, Канада как раз старается уже спокойно играть от своего преимущества.
'11
Игроки сборной Канады больше времени проводят с шайбой, но Латвия довольно плотно обороняется и не даёт бросать по своим воротам.
'10
Болельщики сборной Латвии также активно гонят команду вперёд, хотят они увидеть очередную сенсацию.
'9
Шенн попытался выполнить передачу на Ньюджента-Хопкинса, который мог с пятачка выполнить бросок по воротам, но защитники сборной Латвии смогли перехватить шайбу.
'8
Эберле выполнил бросок в ближний угол ворот от правого борта, Гудлевскис спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
'7
Более-менее равная пошла игра, Латвия сегодня показывает, что она будет до последнего бороться за очки.
'6
Перевели игроки сборной Канады шайбу в зону сборной Латвии, пошли набросы на ворота, но Гудлевскис пока на месте.
'5
Канадцы много владеют шайбой и стараются бросать при первой возможности. Много работы у Гудлевскиса.
'4
Контратака Латвии! Кениньш на пятаке замыкал прострел с фланга — Кемпер выловил шайбу в ловушку.
'3
'2
О'Райлли по центру вошёл в зону и бросил из-под защитника — Гудлевскис блином зацепил шайбу.
'1
Джериньш! Нанёс бросок с правого края — шайба прошла в метре от штанги.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Дарси Кемпер — Кристерс Гудлевскис.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.