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Хоккеисты сборной России Александр Барабанов,Илья Каблуков, Никита Зайцев и Максим Шалунов

ЧМ-2018 по хоккею. Россия забила Словакии. LIVE

Онлайн матча Россия — Словакия на чемпионате мира по хоккею

Сборная России встречается с национальной командой Словакии в рамках чемпионата мира по хоккею — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
14 мая 17:15   |  1 период
Россия
Россия
1:0
Словакия
Словакия
1:0
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Марк Лемелин  (Альбукерке, США), Алекси Рантала  (Финляндия)
Трямкин2'
1:0Мамин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Юрчо2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'14

Комбинирует Россия в чужой зоне. Велико ее преимущество. Надо воплощать в голы!

'13

11:1 — соотношение бросков сейчас подавляющее в пользу России!

'12

На добивании был ловок Максим. Это его третий гол на ЧМ-2018 уже.

'12

ГОООООООООООООООЛ! Россия открывает счет в матче! Мамин отличился, отправил шайбу в притирку со штангой.

'11

Дадонов! И снова ведет словакам.

'10

Расставились россияне по периметру чужой зоны. Пытаются организовать комбинацию. Чильяк пока хорош. Вытащил сейчас шайбу.

'9

Пришло время России поиграть в большинстве.

'7

«Наша команда намного сильнее в плане мастерства. Главное, реализовать это мастерство. Один момент уже был», — заявил в эфире «Первого канала» экс-капитан сборной России Алексей Яшин.

'7

Отбились подопечные Ильи Воробьева. Отбились и вернули численное равенство на площадке.

'6

Гола нет, россиянам везет в защите.

'5

Финны огрызнулись, хорошо большинство проводят. Шестеркин прижал шайбу ко льду. Заменяет он сегодня Кошечкина.

'5

Так, удаление у нас. Первое в матче. Трямкин за грубую атаку соперника отправлен в штрафной бокс на две минуты.

'5

В штангу угодила шайба после удара кого-то из россиян!

'4

Анисимов мог бросать с острого угла, но предпочел отпасовать — и момент окончился.

'3

Конечно, словаки не собрали на ЧМ свой наилучший состав. Однако и в этом варианте команды Крейга Рэмзи есть интересные исполнители.

'3

Нормальное такое обнадеживающее начало для России. Хотя и против чехов, и со швейцарцами тоже стартовали хорошо. Первым потом уступили в овертайме, других одолели, но с огромным трудом.

'2

Весьма активны команды на первых минутах... Дацюк первым отметился броском по воротам! Как и положено капитану.

'1

Игра началась, состоялось стартовое вбрасывание!

17:05

Судейская бригада сегодня интернациональная: Марк Лемелин из США и финн Алекси Рантала.

17:00

Вратарь: Чильяк (Рыбар);

Секера — Чайковски, Криштоф — Юрчо — Надь;

Ярош — Дялога, Говорка — Бакош — Гашчак; Граняк — Фегервары, Бондра — Буц— Свитана; Яношик — Грман, Цингел — Кудрна — Марцинко.

16:55

Турнирная таблица в «российской» группе А пока выглядит так.

16:50

Россияне уже на стадионе.

16:45

Состав сборной России вашему вниманию.

Вратари: Шестеркин (Кошечкин);

Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;

Яковлев — Береглазов, Сошников— Шалунов— Мамин;

Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.

16:30

Матч со словаками — уже шестой для России на ЧМ-2018. В пяти предыдущих одержаны четыре победы при одном поражении. Словакия — соперник для россиян традиционно не простой. Ну и памятно еще поражение в стартовой игре Олимпиады-2018 — 1:2.

10:05

Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

10:00

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии.