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Комбинирует Россия в чужой зоне. Велико ее преимущество. Надо воплощать в голы!
11:1 — соотношение бросков сейчас подавляющее в пользу России!
На добивании был ловок Максим. Это его третий гол на ЧМ-2018 уже.
Дадонов! И снова ведет словакам.
Расставились россияне по периметру чужой зоны. Пытаются организовать комбинацию. Чильяк пока хорош. Вытащил сейчас шайбу.
«Наша команда намного сильнее в плане мастерства. Главное, реализовать это мастерство. Один момент уже был», — заявил в эфире «Первого канала» экс-капитан сборной России Алексей Яшин.
Отбились подопечные Ильи Воробьева. Отбились и вернули численное равенство на площадке.
Гола нет, россиянам везет в защите.
Финны огрызнулись, хорошо большинство проводят. Шестеркин прижал шайбу ко льду. Заменяет он сегодня Кошечкина.
Анисимов мог бросать с острого угла, но предпочел отпасовать — и момент окончился.
Конечно, словаки не собрали на ЧМ свой наилучший состав. Однако и в этом варианте команды Крейга Рэмзи есть интересные исполнители.
Нормальное такое обнадеживающее начало для России. Хотя и против чехов, и со швейцарцами тоже стартовали хорошо. Первым потом уступили в овертайме, других одолели, но с огромным трудом.
Весьма активны команды на первых минутах... Дацюк первым отметился броском по воротам! Как и положено капитану.
Игра началась, состоялось стартовое вбрасывание!
Судейская бригада сегодня интернациональная: Марк Лемелин из США и финн Алекси Рантала.
Вратарь: Чильяк (Рыбар);
Секера — Чайковски, Криштоф — Юрчо — Надь;
Ярош — Дялога, Говорка — Бакош — Гашчак; Граняк — Фегервары, Бондра — Буц— Свитана; Яношик — Грман, Цингел — Кудрна — Марцинко.
Турнирная таблица в «российской» группе А пока выглядит так.
Россияне уже на стадионе.
Состав сборной России вашему вниманию.
Вратари: Шестеркин (Кошечкин);
Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;
Яковлев — Береглазов, Сошников— Шалунов— Мамин;
Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.
Матч со словаками — уже шестой для России на ЧМ-2018. В пяти предыдущих одержаны четыре победы при одном поражении. Словакия — соперник для россиян традиционно не простой. Ну и памятно еще поражение в стартовой игре Олимпиады-2018 — 1:2.
Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии.