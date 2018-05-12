'9

ГОЛ! Финляндия открывает счёт в матче! Рантанен из угла площадки выполнил передачу к пятачку, Шенн неудачно подставил клюшку и в итоге срезал шайбу в свои ворота. Также далеко не самым лучшим образом за воротами сыграл Власич, который потерял шайбу.