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В сборную России на чемпионат мира — 2018 попали семь игроков «Зенита»
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
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Испания / Примера
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Реал СосьедадЛеганес
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19:30
АлавесАтлетик Б
3:1
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19:30
БетисСевилья
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ЭйбарЛас-Пальмас
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2:0
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ЧМ-2018. Финляндия обыгрывает Канаду. LIVE

Онлайн матча ЧМ-2018 Канада — Финляндия

Сборная Канады по хоккею играет с командой Финляндии на чемпионате мира — 2018. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
12 мая 21:15   |  1 период
Канада
Канада
1:3
Финляндия
Финляндия
1:3
Стадион «Йюске Банк Боксен», Хернинг | Судьи: Марк Лемелин  (Альбукерке, США), Константин Оленин  (Москва, Россия)
Эдмундсон2'
1:1Пажо
Бейли2'
Бовилье2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Нутиваара2'
0:1Рантанен
1:2Песонен
1:3Рантанен
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'18
Макдэвид прорвался к воротам сборной Финляндии и попытался низом протолкнуть шайбу под Сятери, но Харри спас свою команду надёжно сыграв щитками.
'17
Попытается себя проявить Дарси Кемпер.
'17
В составе сборной Канады произошла замена голкипера. Не задалась игра у Кёртиса Макэлинни.
'17
ГОЛ! Финляндия вновь реализует большинство! Гранлунд выполнил передачу к воротам сборной Канады, Микко Рантанен принял шайбу и воспользовавшись тем, что Макэллини оступился и упал спокойно перебросил шайбу через голкипера.
'16
Удаление в составе сборной Канады. На скамейку штрафников за подножку отправился Антони Бовилье.
'15
Экблад выполнил бросок по воротам от правого борта, Сятери отбил шайбу, но никто из партнёров Аарона не смог сыграть на добивании.
'14
ГОЛ! Финляндия реализует большинство и вновь выходит вперёд! Нутиваара выполнил бросок по воротам от синей линии, Песонен удачно подставил клюшку на пятаке и шайба в итоге оказалась в сетке.
'13
Гранлунд выполнил передачу под бросок Капанену, который из круга вбрасывания послал шайбу в ближний угол ворот, получилось немного неточно.
'12
Удаление в составе сборной Канады. На скамейку штрафников отправился Джош Бейли.
'11
ГОЛ! Канада сравнивает счёт в матче! Хорват выиграл борьбу за воротами сборной Финляндии и выполнил передачу на Пажо, который у левого борта выдержал паузу и выполнил бросок по воротам, Песонен неудачно подставился под шайбу и не дал толком среагировать Сятери.
'10
Канада после пропущенной шайбы вновь активно пошла вперёд. Последовал бросок от синей линии в ближний угол ворот, Сятери спокойно справился с шайбой.
'9
ГОЛ! Финляндия открывает счёт в матче! Рантанен из угла площадки выполнил передачу к пятачку, Шенн неудачно подставил клюшку и в итоге срезал шайбу в свои ворота. Также далеко не самым лучшим образом за воротами сыграл Власич, который потерял шайбу.
'9
Эберле выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба прошла рядом со штангой на этот раз. Вскоре Толванен перехватил шайбу в зоне сборной Канады и сразу выполнил бросок в ближний угол ворот, Макэлинни был на месте.
'8
Покка выполнил опасный бросок в ближний угол ворот со средней дистанции, Макэлинни успел свести щитки и выручить свою команду.
'7
Капанен из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам, штанга спасла Канаду от неприятностей. Затем от синей лини последовал бросок по воротам Макэлинни, случился неприятный рикошет, но Канада всё же смогла отбиться.
'6
И сразу сборная Финляндии бросается в атаку в большинстве, Ахо с партнёрами проверил Макэлинни на прочность, но голкипер сборной Канады показал, что он также в игре.
'5
И вот уже удаление в составе сборной Канады. За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Джоэл Эдмундсон.
'5
Ньюджент-Хопкинс перехватил шайбу в зоне сборной Финляндии, отыгрался с Макдэвидом и выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Сятери был на месте.
'5
Дюбуа из средней зоны выполнил передачу на Макдэвида, Коннор выполнил бросок по ворота в падении, шайба полетела точно в Сятери.
'4
Ахо попытался по центру прорваться к воротам сборной Канады по центру, но в борьбе с защитниками он ожидаемо потерял шайбу.
'3
Экблад выполнил бросок по воротам от синей линии, Сятери шайбу отбил, далее последовало добивание, шайба прошла рядом со штангой.
'2
Ньюджент-Хопкинс в большинстве сразу выполнить бросок по воротам, Сятери выручил свою команду. Канада конечно сейчас будет совсем не против забить на первых минутах матча.
'1
Удаление в составе сборной Финляндии. На скамейку штрафников за выброс шайбы за пределы площадки отправился Маркус Нутиваара.
'1
Матч стартовал! Ворота сборной Канады сегодня защищает Кёртис Макэлинни, а на страже ворот сборной Финляндии будет играть Харри Сятери.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Финляндия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.