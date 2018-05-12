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Трансляция
С конца
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'18
Макдэвид прорвался к воротам сборной Финляндии и попытался низом протолкнуть шайбу под Сятери, но Харри спас свою команду надёжно сыграв щитками.
'17
'17
'17
'16
'15
Экблад выполнил бросок по воротам от правого борта, Сятери отбил шайбу, но никто из партнёров Аарона не смог сыграть на добивании.
'14
'13
Гранлунд выполнил передачу под бросок Капанену, который из круга вбрасывания послал шайбу в ближний угол ворот, получилось немного неточно.
'12
'11
'10
Канада после пропущенной шайбы вновь активно пошла вперёд. Последовал бросок от синей линии в ближний угол ворот, Сятери спокойно справился с шайбой.
'9
'9
Эберле выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба прошла рядом со штангой на этот раз. Вскоре Толванен перехватил шайбу в зоне сборной Канады и сразу выполнил бросок в ближний угол ворот, Макэлинни был на месте.
'8
Покка выполнил опасный бросок в ближний угол ворот со средней дистанции, Макэлинни успел свести щитки и выручить свою команду.
'7
Капанен из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам, штанга спасла Канаду от неприятностей. Затем от синей лини последовал бросок по воротам Макэлинни, случился неприятный рикошет, но Канада всё же смогла отбиться.
'6
И сразу сборная Финляндии бросается в атаку в большинстве, Ахо с партнёрами проверил Макэлинни на прочность, но голкипер сборной Канады показал, что он также в игре.
'5
'5
Ньюджент-Хопкинс перехватил шайбу в зоне сборной Финляндии, отыгрался с Макдэвидом и выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Сятери был на месте.
'5
Дюбуа из средней зоны выполнил передачу на Макдэвида, Коннор выполнил бросок по ворота в падении, шайба полетела точно в Сятери.
'4
Ахо попытался по центру прорваться к воротам сборной Канады по центру, но в борьбе с защитниками он ожидаемо потерял шайбу.
'3
Экблад выполнил бросок по воротам от синей линии, Сятери шайбу отбил, далее последовало добивание, шайба прошла рядом со штангой.
'2
Ньюджент-Хопкинс в большинстве сразу выполнить бросок по воротам, Сятери выручил свою команду. Канада конечно сейчас будет совсем не против забить на первых минутах матча.
'1
'1
Матч стартовал! Ворота сборной Канады сегодня защищает Кёртис Макэлинни, а на страже ворот сборной Финляндии будет играть Харри Сятери.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Финляндия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.