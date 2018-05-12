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Футбол /
13:54
В сборную России на чемпионат мира — 2018 попали семь игроков «Зенита»
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ГенгамМарсель
3:3
закончен
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияАвстрия
5:2
закончен
17:15
ДанияНорвегия
3:0
закончен
21:15
БеларусьЧехия
0:3
закончен
21:15
СШАЮжная Корея
13:1
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
Испания / Примера
17:15
Реал СосьедадЛеганес
3:2
закончен
19:30
АлавесАтлетик Б
3:1
закончен
19:30
ДепортивоВильярреал
2:4
закончен
19:30
БетисСевилья
2:2
закончен
19:30
ЭйбарЛас-Пальмас
1:0
закончен
19:30
ЖиронаВаленсия
0:1
закончен
19:30
ХетафеАтлетико М
0:1
закончен
21:45
Реал МадридСельта
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияШтутгарт
1:4
закончен
16:30
ХоффенхаймБоруссия Д
3:1
закончен
16:30
ГертаРБ Лейпциг
2:6
закончен
16:30
ФрайбургАугсбург
2:0
закончен
16:30
Шальке-04Айнтрахт Ф
1:0
закончен
16:30
БайерГанновер-96
3:2
закончен
16:30
ГамбургБоруссия М
2:1
закончен
16:30
МайнцВердер
1:2
закончен
16:30
ВольфсбургКёльн
4:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаКарпаты
1:1
закончен
17:00
Сталь КАлександрия
1:2
закончен
17:00
Олимпик ДЧерноморец
1:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
ТамбовОренбург
1:1
закончен
14:00
Спартак-2Сибирь
2:1
закончен
14:00
БалтикаТюмень
3:1
закончен
14:00
ЕнисейДинамо СПб
2:1
закончен
14:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
14:00
ФакелВолгарь
2:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградХимки
3:1
закончен
14:00
КубаньТомь
3:3
закончен
14:00
Луч-ЭнергияКрылья Советов
2:0
закончен
14:00
Авангард КОлимпиец
2:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоДженоа
1:0
закончен
21:45
Интер МСассуоло
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Франция / Лига 1
22:00
АмьенМетц
не начался
22:00
АнжеНант
не начался
22:00
БордоТулуза
не начался
22:00
ЛилльДижон
не начался
22:00
МонакоСент-Этьен
не начался
22:00
МонпельеТруа
не начался
22:00
НиццаКан
не начался
22:00
ПСЖРенн
не начался
22:00
СтрасбургЛион
не начался
ЧМ / 2018
13:15
СловакияШвеция
3:4 (ОТ)
закончен
13:15
ЛатвияГермания
3:1
закончен
17:15
АвстрияБеларусь
4:0
закончен
17:15
ДанияЮжная Корея
3:1
закончен
21:15
РоссияШвейцария
0:0
перерыв
21:15
КанадаФинляндия
1:3
1 период
НХЛ / плей-офф
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
75:92
закончен
12:00
Енисей Химки
84:89
закончен
15:30
Парма ЦСКА
76:111
закончен
18:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
92:86
закончен
18:00
Зенит Цмоки-Минск
83:76
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МДинамо М
не начался
14:00
ЦСКААнжи
не начался
14:00
АрсеналЛокомотив М
не начался
14:00
ЗенитСКА-Хабаровск
не начался
14:00
КраснодарРубин
не начался
14:00
УфаТосно
не начался
14:00
РостовУрал
не начался
14:00
АмкарАхмат
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ЧМ-2018. Россия не может распечатать ворота Швейцарии. LIVE

Онлайн матча ЧМ-2018 по хоккею Россия — Швейцария

Сборная России по хоккею играет со Швейцарией на чемпионате мира в Дании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
12 мая 21:15   |  перерыв
Россия
Россия
0:0
Швейцария
Швейцария
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Йозеф Кубуш  (Словакия), Гордон Шукис  (Германия)
Барабанов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Андригетто2'
Корви2'
Подробная статистика матча
Видео дня
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'20

СИРЕНА. Завершился первый период, счет не открыт. Отдохнем.

'19

Последнюю минуту первого периода швейцарцы проводят в атаке. Несколько подходов к нашим воротам заканчиваются перехватом. Контратака ничем результативным не завершилась.

'18

Играем в равных составах.

'17

Перестала держаться шайба у подопечных Воробьева. Три-четыре передачи и потеря. Швейцарцы очень внимательны.

'16

А вот теперь россияне в большинстве. Есть минута на реализацию.

'15

Очень активны швейцарцы, но перестарались. Удален Корви за атаку на нашего вратаря.

'14

Начинается пожар на пятачке у сборной России, который окончился ударом в створ ворот Кошечкина. Ну, и типичная толкучка. Ничего серьезного.

'13

Очень неприятная потеря в центре площадки. Сборная Швейцарии начинает атаку и наносит несколько ударов в сторону наших ворот, а также зарабатывает удаление. Барабанов клюшкой ударил по ногам швейцарцу. Мы в меньшинстве.

'12

Отлично слышно швейцарских болельщиков, поют хорошо. Но нас больше интересует происходящее на льду. Гавриков нанес плотный удар в створ ворот, Берра на месте.

'11

6 - 4 по броскам в створ ворот в пользу сборной России. Пора бы уже и счет открыть.

'10

Анисимов, Бучневич и Григоренко втроем кружили у ворот швейцарцев, а завершил комбинацию подоспевший Гавриков. Берра начеку.

'9

Активизировались швейцарцы. Провели затяжную позиционную атаку, которая закончилась в итоге ничем. Перехватили наши шайбу.

'8

Без результата. Отбегали наши в большинстве, но ничего особенного у ворот Берра не создали. В равных составах играют команды.

'6

А вот и первое удаление. Андригетто сыграл неудачно и попал клюшкой по лицу Гаврикову. В большинстве россияне.

'5

ОПАСНО! Дадонов перехватил обокрал защитника сборной Швейцарии у его ворот, но переиграть голкипера не удалось.

'4

Показывают нам болельщиков. Много швейцарцев на трибунах. Но и наших тоже немало! Интересный хоккей нас ждет сегодня.

'3

И первый опасный момент у ворот сборной Швейцарии! В штангу попадает шайба после броска Никиты Гусева!

'2

Активно начали наши. Прессинг, атака и даже первый бросок в сторону ворот швейцарцев. Пока что неточно, но для пристрелки сойдет.

'1

Производится стартовое взбрасывание иии... ИГРА НАЧАЛАСЬ! ПОЕХАЛИ!

21:15

Итак, команды на льду. Последние наставления, все готово к началу встречи.

21:14

Нельзя не упомянуть арбитров: Йозеф Кубуш (Словакия) и Гордон Шукис (Германия) судят сегодняшний матч.

21:08

Сборная Швейцарии же подходит к встрече в более приподнятом настроении: в прошлом матче швейцарцы обыграли Белоруссию — 5:2.

21:07

В прошлом матче россияне потерпели первое фиаско на этом чемпионате, уступив в овертайме чехам со счетом 3:4. В той же игре прервалась рекордная сухая серия команды Ильи Воробьева, которая составляла 194 минуты и 30 секунд.

21:05

В случае победы российская сборная останется на втором месте и не сможет обойти команду Швеции, которая лидирует с 14 баллами. Если же викторию одержат швейцарцы, то они опередят нашу команду и сместят сборную России на третью строчку.

21:00

Турнирное положение команд после четырех матчей:

Сборная России занимает второе место в группе A. В активе россиян десять очков.

Швейцарцы с девятью баллами располагаются на четвертой позиции.

20:55

А также состав наших соперников: Вратарь: Берра (Дженони);

Мюллер — Диас, Мозер — Корви — Нидеррайтер;

Кукан — Унтерзандер, Майер — Вермин — Андригетто;

Фрик — Фора, Хофман — Шеппи — Бальтисбергер;

Дженацци, Шервай — Хас — Род, Риа.

20:53

Вашему вниманию состав команды Ильи Воробьева:

Вратарь: Кошечкин (Шестеркин);

Киселевич — Гавриков, Гусев — Дацюк — Капризов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;

Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Михеев.

20:50

Приветствуем всех читателей «Газеты.Ru». Буквально через 25 минут стартует матч между сборными России и Швейцарии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании.