- 1437052 просмотра Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
- 314438 просмотров Сборная России по хоккею уступила Чехии в овертайме на ЧМ-2018
- 255139 просмотров Почему Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения
- 245240 просмотров Самойлова не прошла в финал конкурса «Евровидение-2018»
- 215151 просмотр Почему ЗРК «Панцирь» в Сирии был уничтожен израильской ракетой
- 163190 просмотров Суд в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к России
- 149828 просмотров Стала известна дата официального открытия Крымского моста
СИРЕНА. Завершился первый период, счет не открыт. Отдохнем.
Последнюю минуту первого периода швейцарцы проводят в атаке. Несколько подходов к нашим воротам заканчиваются перехватом. Контратака ничем результативным не завершилась.
Играем в равных составах.
Перестала держаться шайба у подопечных Воробьева. Три-четыре передачи и потеря. Швейцарцы очень внимательны.
А вот теперь россияне в большинстве. Есть минута на реализацию.
Очень активны швейцарцы, но перестарались. Удален Корви за атаку на нашего вратаря.
Начинается пожар на пятачке у сборной России, который окончился ударом в створ ворот Кошечкина. Ну, и типичная толкучка. Ничего серьезного.
Очень неприятная потеря в центре площадки. Сборная Швейцарии начинает атаку и наносит несколько ударов в сторону наших ворот, а также зарабатывает удаление. Барабанов клюшкой ударил по ногам швейцарцу. Мы в меньшинстве.
Отлично слышно швейцарских болельщиков, поют хорошо. Но нас больше интересует происходящее на льду. Гавриков нанес плотный удар в створ ворот, Берра на месте.
6 - 4 по броскам в створ ворот в пользу сборной России. Пора бы уже и счет открыть.
Анисимов, Бучневич и Григоренко втроем кружили у ворот швейцарцев, а завершил комбинацию подоспевший Гавриков. Берра начеку.
Активизировались швейцарцы. Провели затяжную позиционную атаку, которая закончилась в итоге ничем. Перехватили наши шайбу.
Без результата. Отбегали наши в большинстве, но ничего особенного у ворот Берра не создали. В равных составах играют команды.
А вот и первое удаление. Андригетто сыграл неудачно и попал клюшкой по лицу Гаврикову. В большинстве россияне.
ОПАСНО! Дадонов перехватил обокрал защитника сборной Швейцарии у его ворот, но переиграть голкипера не удалось.
Показывают нам болельщиков. Много швейцарцев на трибунах. Но и наших тоже немало! Интересный хоккей нас ждет сегодня.
И первый опасный момент у ворот сборной Швейцарии! В штангу попадает шайба после броска Никиты Гусева!
Активно начали наши. Прессинг, атака и даже первый бросок в сторону ворот швейцарцев. Пока что неточно, но для пристрелки сойдет.
Производится стартовое взбрасывание иии... ИГРА НАЧАЛАСЬ! ПОЕХАЛИ!
Итак, команды на льду. Последние наставления, все готово к началу встречи.
Нельзя не упомянуть арбитров: Йозеф Кубуш (Словакия) и Гордон Шукис (Германия) судят сегодняшний матч.
Сборная Швейцарии же подходит к встрече в более приподнятом настроении: в прошлом матче швейцарцы обыграли Белоруссию — 5:2.
В прошлом матче россияне потерпели первое фиаско на этом чемпионате, уступив в овертайме чехам со счетом 3:4. В той же игре прервалась рекордная сухая серия команды Ильи Воробьева, которая составляла 194 минуты и 30 секунд.
В случае победы российская сборная останется на втором месте и не сможет обойти команду Швеции, которая лидирует с 14 баллами. Если же викторию одержат швейцарцы, то они опередят нашу команду и сместят сборную России на третью строчку.
Турнирное положение команд после четырех матчей:
Сборная России занимает второе место в группе A. В активе россиян десять очков.
Швейцарцы с девятью баллами располагаются на четвертой позиции.
А также состав наших соперников: Вратарь: Берра (Дженони);
Мюллер — Диас, Мозер — Корви — Нидеррайтер;
Кукан — Унтерзандер, Майер — Вермин — Андригетто;
Фрик — Фора, Хофман — Шеппи — Бальтисбергер;
Дженацци, Шервай — Хас — Род, Риа.
Вашему вниманию состав команды Ильи Воробьева:
Вратарь: Кошечкин (Шестеркин);
Киселевич — Гавриков, Гусев — Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;
Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Михеев.
Приветствуем всех читателей «Газеты.Ru». Буквально через 25 минут стартует матч между сборными России и Швейцарии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании.