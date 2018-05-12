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В сборную России на чемпионат мира — 2018 попали семь игроков «Зенита»
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ГенгамМарсель
3:3
закончен
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияАвстрия
5:2
закончен
17:15
ДанияНорвегия
3:0
закончен
21:15
БеларусьЧехия
0:3
закончен
21:15
СШАЮжная Корея
13:1
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияШтутгарт
не начался
16:30
ХоффенхаймБоруссия Д
не начался
16:30
ГертаРБ Лейпциг
не начался
16:30
ФрайбургАугсбург
не начался
16:30
Шальке-04Айнтрахт Ф
не начался
16:30
БайерГанновер-96
не начался
16:30
ГамбургБоруссия М
не начался
16:30
МайнцВердер
не начался
16:30
ВольфсбургКёльн
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Реал СосьедадЛеганес
не начался
19:30
АлавесАтлетик Б
не начался
19:30
ДепортивоВильярреал
не начался
19:30
БетисСевилья
не начался
19:30
ЭйбарЛас-Пальмас
не начался
19:30
ЖиронаВаленсия
не начался
19:30
ХетафеАтлетико М
не начался
21:45
Реал МадридСельта
не начался
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14:00
ТамбовОренбург
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14:00
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14:00
Зенит-2Шинник
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14:00
ФакелВолгарь
не начался
14:00
Ротор-ВолгоградХимки
не начался
14:00
КубаньТомь
не начался
14:00
Луч-ЭнергияКрылья Советов
не начался
14:00
Авангард КОлимпиец
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Украина / Премьер-лига
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ЗиркаКарпаты
не начался
17:00
Сталь КАлександрия
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17:00
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МонакоСент-Этьен
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НиццаКан
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Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
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ЧМ-2018 по хоккею. Словакия — Швеция. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Словакия — Швеция

Сборные Швеции и Словакии встречаются в рамках чемпионата мира — 2018 по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
12 мая 13:15   |  перерыв
Словакия
Словакия
1:2
Швеция
Швеция
1:2
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Бретт Айверсон  (Канада), Стивен Рено  (США)
Гашчак2'
1:0Юрчо
Марцинко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Эверберг
1:2Нюквист
Линдхольм2'
Подробная статистика матча
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'20
Перерыв! 2:1 в пользу сборной Швеции после 20 минут. Шведы пропустили первыми, но сразу же включили скорости и ответили голами Эверберга и Нюквиста. Но словаки не сдаются и периодически отвечают острыми атаками.
'20
Удаление у Швеции. Линдхольм прихватил рвавшегося в атаку Бакоша.
'19
И тут же шведы едва не забили третью шайбу! Юхан Ларссон по флангу убежал от защитника, но не сумел точно бросить с острого угла.
'19
ГОЛ! Баклунд набросил на пятак, Нюквист выиграл борьбу перед воротами и со второй попытки поразил ворота словаков!
'19
Сборная Словакии в полном составе.
'18
Ракелль! С пятака пытался переправить шайбу в ворота, но Рыбар всё перекрыл щитками.
'17
Удаление у Словакии. Марцинко проиграл позицию и прихватил соперника клюшкой.
'16
ГОЛ! Клингберг получил передачу на синей линии и набросил на ворота, а Эверберг в борьбе на пятаке переправил шайбу в ворота!
'15
Момент у шведов! Петерссон ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, но Нюквисту помешали бросить с двух метров.
'14
Опасно! Эверберг получил передачу в центре зоны, развернулся и бросил в угол — Рыбар в шпагате среагировал. Пяаярви тут же добивал с острого угла, но голкипер переместился и забрал шайбу!
'13
По броскам в створ преимущество у шведов — 13:5.
'12
Ракелль! Красивым финтом убрал защитника и под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Рыбара.
'11
ГОЛ! Словаки провели позиционную атаку. Юрчо на пятаке подставил клюшку под наброс Грмана, шайба изменила направление и влетела в нижний угол в противоход Хелльбергу!
'10
Сборная Словакии в полном составе.
'10
Момент! Ракелль сместился к центру и из-под защитника бросил в угол — Рыбар среагировал, но добить шведам не удалось.
'9
Чайковски получил повреждение, блокируя бросок Ракелля. Пауза в игре.
'8
Удаление у Словакии. Гашчак под углом выкатился на ворота и врезался в Хелльберга — малый штраф за атаку вратаря.
'7
Хорошее движение у шведов, «тре крунур» проводят много времени в чужой зоне.
'6
Момент у Швеции! Ракелль получил передачу под синюю линию, выкатился один на один и бросил в перекладину! Повезло словакам.
'5
Экман-Ларссон подключился к атаке и набросил от синей линии! Шайба прошла рядом со штангой.
'4
Плотно обороняются словаки и не дают сопернику свободного пространства. Шведы хоть и владеют территорией, но мало бросков.
'3
Словаки ответили контратакой. Юрчо на скорости убежал от защитника и с острого угла бросил во вратаря.
'2
Агрессивно начали шведы. Баклунд от синей линии с кистей бросил в верхний угол — Рыбар краем ловушки зацепил шайбу.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Патрик Рыбар — Магнус Хелльберг.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Швеция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени.