- 1428278 просмотров Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
- 307263 просмотра Сборная России по хоккею уступила Чехии в овертайме на ЧМ-2018
- 238783 просмотра Самойлова не прошла в финал конкурса «Евровидение-2018»
- 189406 просмотров Почему ЗРК «Панцирь» в Сирии был уничтожен израильской ракетой
- 162371 просмотр Суд в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к России
- 147284 просмотра Стала известна дата официального открытия Крымского моста
- 119872 просмотра Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст в стране
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Перерыв! 2:1 в пользу сборной Швеции после 20 минут. Шведы пропустили первыми, но сразу же включили скорости и ответили голами Эверберга и Нюквиста. Но словаки не сдаются и периодически отвечают острыми атаками.
'20
'19
И тут же шведы едва не забили третью шайбу! Юхан Ларссон по флангу убежал от защитника, но не сумел точно бросить с острого угла.
'19
'19
Сборная Словакии в полном составе.
'18
Ракелль! С пятака пытался переправить шайбу в ворота, но Рыбар всё перекрыл щитками.
'17
'16
'15
Момент у шведов! Петерссон ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, но Нюквисту помешали бросить с двух метров.
'14
Опасно! Эверберг получил передачу в центре зоны, развернулся и бросил в угол — Рыбар в шпагате среагировал. Пяаярви тут же добивал с острого угла, но голкипер переместился и забрал шайбу!
'13
По броскам в створ преимущество у шведов — 13:5.
'12
Ракелль! Красивым финтом убрал защитника и под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Рыбара.
'11
'10
Сборная Словакии в полном составе.
'10
Момент! Ракелль сместился к центру и из-под защитника бросил в угол — Рыбар среагировал, но добить шведам не удалось.
'9
Чайковски получил повреждение, блокируя бросок Ракелля. Пауза в игре.
'8
'7
Хорошее движение у шведов, «тре крунур» проводят много времени в чужой зоне.
'6
Момент у Швеции! Ракелль получил передачу под синюю линию, выкатился один на один и бросил в перекладину! Повезло словакам.
'5
Экман-Ларссон подключился к атаке и набросил от синей линии! Шайба прошла рядом со штангой.
'4
Плотно обороняются словаки и не дают сопернику свободного пространства. Шведы хоть и владеют территорией, но мало бросков.
'3
Словаки ответили контратакой. Юрчо на скорости убежал от защитника и с острого угла бросил во вратаря.
'2
Агрессивно начали шведы. Баклунд от синей линии с кистей бросил в верхний угол — Рыбар краем ловушки зацепил шайбу.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Патрик Рыбар — Магнус Хелльберг.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Швеция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени.