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Нападающий сборной Белоруссии по хоккею Джефф Плэтт

ЧМ-2018. Чехия издевается над Белоруссией. LIVE

Онлайн матча ЧМ-2018 по хоккею Белоруссия — Чехия

Сборная Белоруссии играет с командой Чехии на групповой стадии чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
11 мая 21:15   |  2 период
Беларусь
Беларусь
0:3
Чехия
Чехия
0:3
Стадион «Роял-Арена», Копенгаген | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Гордон Шукис  (Германия)
Развадовский2'
Фальковский2'
Денисов2'
командный штраф2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Шулак
Червенка2+2'
0:2Горак
0:3Ржепик
Подробная статистика матча
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'26
У белорусов по-прежнему ничего не получается в атаке. Францоуз практически без работы.
'25
Пастрняк на рывке ушёл от оппонента и доставил шайбу на пятак! Крейчи помешали бросить с близкого расстояния.
'24
Ещё момент у Чехии! Моравчик получил передачу на ход, выдержал паузу и бросил в верхний угол — шайба попала в крестовину и вылетела за пределы площадки!
'23
Червенка убежал в атаку по правому флангу и бросил в ближний угол — Трус был к этому готов.
'22
Опасно! Плеканец от борта прострелил на пятак, шайба отскочила к Гораку, который попал в штангу.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 3:0 в пользу Чехии после 20 минут. Заброшенными шайбами отметились Шулак, Горак и Ржепик. Команда Йозефа Яндача уверенно контролирует ход встречи, ничего не позволяя создать сопернику. Даже четырёхминутное большинство не помогло белорусам — моментов у ворот Францоуза не возникало.
'19
ГОЛ! Червенка в средней зоне сделал скидку на ход Ржепику, который прорвался по правому флангу и щёлкнул точно в ближнюю девятку! Трус не успел выставить ловушку.
'18
Чехи после затяжной перепасовки вывели Пастрняка на чужие ворота! Но защитник успел накрыть бросок Давида.
'17
По броскам в створ преимущество у Чехии — 12:4. Совсем ничего не получается у белорусов в атаке.
'16
ГОЛ! Красиво разыграли чехи! Плеканец выкатился с левого края, уложил вратаря на лёд, ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Горак в окружении трёх соперников вогнал шайбу в сетку!
'16
Беларусь в полном составе.
'15
Павлович бросился под шайбу и заблокировал дальний бросок Йордана.
'15
Крейчи сделал перевод на Пастрняка, который зарядил с левого края! Шайба попала в сетку с внешней стороны.
'14
Нарушение численного состава у Беларуси. Плэтт пошёл отбывать штраф.
'13
Чехи убежали в контратаку два в два! Факса не стал бросать, а предпочёл подержать шайбу в углу площадки.
'12
Не идёт большинство у белорусов — много потерь. Не хватает бросков по воротам.
'11
Китаров ушёл за ворота и прострелил на пятак, но Павлович не попал по шайбе с трёх метров!
'10
Удаление у Чехии. Червенка ударил соперника клюшкой по лицу и получил 2+2.
'9
ГОЛ! Чехи провели позиционную атаку. Крейчи сделал скидку на Шулака, который от синей линии вогнал шайбу в верхний угол! Яшкин на пятаке перекрыл обзор Трусу.
'8
Опасно! Крейчи получил передачу на левом фланге, сместился к центру и с ползоны бросил в перекладину!
'8
Втроём остались белорусы на 30 секунд! Денисов агрессивно пошёл в отбор и нарушил правила против Крейчи.
'6
Ещё одно удаление у белорусов. Фальковский за выброс шайбы получил малый штраф.
'6
Беларусь в полном составе — вернулся на лёд Развадовский.
'5
Неудачно прошла первая минута большинства для чехов. Денисов выиграл борьбу перед воротами и выбросил шайбу из зоны.
'4
Удаление у Беларуси. Развадовский придержал соперника клюшкой.
'3
Чехи с первых минут забрали территорию. Тяжело приходится белорусам — вся игра идёт у ворот Труса.
'2
Пастрняк с правого края вошёл в зону, обыграл защитника и бросил во вратаря.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Виталий Трус — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Беларусь — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.