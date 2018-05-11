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Трансляция
С конца
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'26
У белорусов по-прежнему ничего не получается в атаке. Францоуз практически без работы.
'25
Пастрняк на рывке ушёл от оппонента и доставил шайбу на пятак! Крейчи помешали бросить с близкого расстояния.
'24
Ещё момент у Чехии! Моравчик получил передачу на ход, выдержал паузу и бросил в верхний угол — шайба попала в крестовину и вылетела за пределы площадки!
'23
Червенка убежал в атаку по правому флангу и бросил в ближний угол — Трус был к этому готов.
'22
Опасно! Плеканец от борта прострелил на пятак, шайба отскочила к Гораку, который попал в штангу.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 3:0 в пользу Чехии после 20 минут. Заброшенными шайбами отметились Шулак, Горак и Ржепик. Команда Йозефа Яндача уверенно контролирует ход встречи, ничего не позволяя создать сопернику. Даже четырёхминутное большинство не помогло белорусам — моментов у ворот Францоуза не возникало.
'19
'18
Чехи после затяжной перепасовки вывели Пастрняка на чужие ворота! Но защитник успел накрыть бросок Давида.
'17
По броскам в створ преимущество у Чехии — 12:4. Совсем ничего не получается у белорусов в атаке.
'16
'16
Беларусь в полном составе.
'15
Павлович бросился под шайбу и заблокировал дальний бросок Йордана.
'15
Крейчи сделал перевод на Пастрняка, который зарядил с левого края! Шайба попала в сетку с внешней стороны.
'14
'13
Чехи убежали в контратаку два в два! Факса не стал бросать, а предпочёл подержать шайбу в углу площадки.
'12
Не идёт большинство у белорусов — много потерь. Не хватает бросков по воротам.
'11
Китаров ушёл за ворота и прострелил на пятак, но Павлович не попал по шайбе с трёх метров!
'10
'9
'8
Опасно! Крейчи получил передачу на левом фланге, сместился к центру и с ползоны бросил в перекладину!
'8
'6
'6
Беларусь в полном составе — вернулся на лёд Развадовский.
'5
Неудачно прошла первая минута большинства для чехов. Денисов выиграл борьбу перед воротами и выбросил шайбу из зоны.
'4
'3
Чехи с первых минут забрали территорию. Тяжело приходится белорусам — вся игра идёт у ворот Труса.
'2
Пастрняк с правого края вошёл в зону, обыграл защитника и бросил во вратаря.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Виталий Трус — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Беларусь — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.