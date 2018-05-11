'20

Перерыв! 3:0 в пользу Чехии после 20 минут. Заброшенными шайбами отметились Шулак, Горак и Ржепик. Команда Йозефа Яндача уверенно контролирует ход встречи, ничего не позволяя создать сопернику. Даже четырёхминутное большинство не помогло белорусам — моментов у ворот Францоуза не возникало.