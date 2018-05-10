Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Чехия — Россия

Вот только сейчас пауза — Риттих прижал шайбу ко льду.
Нет остановок в игре, очень динамичный хоккей мы наблюдаем.
Переигрывают своих противников россияне. Чехи до сих пор и намека на момент не создали.
Много россиян на трибунах. Хоккей им пока нравится.
Российские фанаты ликуют, чешские преисполнены печали.
Взрывное начало матча, ни дать, ни взять! И агрессивны россияне! Дадонов пытался выйти на позицию для броска.
Кстати, в белом играют они потому, что номинальные хозяева матча — чехи — выбрали себе привычный красный цвет.
Стильно, качественно, легко все сделали россияне!
Все спокойно на первых секундах... Отметим, это первая серьезная игра сборной России после трех легких прогулок, когда были добыты победы с крупным счетом.
Состоялось стартовое вбрасывание. ПОЕХАЛИ!
Бретт Айверсон и Линус Элунд будут судить матч на «Роял-Арене» в Копенгагене.
Гусева пока в составе нет. Он тренируется с россиянами, ждут, когда выздоровеет.
Сборная Чехии:
Вратари:
Риттих Д. Защитники:
Гронек Ф.
Гудас Р.
Йордан М.
Моравчик М.
Полашек А.
Скленичка Д.
Шулак Л.
Нападающие:
Гика Т.
Горак Р.
Крейчи Д.
Кубалик Д.
Нестрашил А.
Нечас М.
Пастрняк Д.
Плеканец Т.
Ржепик М.
Факса Р.
Хитил Ф.
Червенка Р.
Яшкин Д.
Состав сборной России!
Сам матч начнется в 21:15 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции встречи России и Чехии на групповом этапе чемпионата мира — 2018.