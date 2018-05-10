Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Чехия — Россия

�������� Состав сборной России на матч с Чехией.

По сравнению с игрой �������� произошли 2 изменения: Василий Кошечкин вернулся в ворота, а Никита Сошников заявлен 13-м нападающим. Матч пройдёт на «Роял Арене», начало в 21:15 (мск). За его ходом можно следить на @MatchTV pic.twitter.com/vvraGgivZr