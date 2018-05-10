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ЧМ-2018 по хоккею. Россия оглушила Чехию в дебюте. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Чехия — Россия

Дмитрий Окунев

Сборная России играет с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Бретт Айверсон, Линус Элунд / Копенгаген, Роял-Арена
Идет 1-й период
Чехия
0 : 1 0:1
Россия
Никита Нестеров (Александр Барабанов), 01:11
Чехия
Россия
ВРАТАРИ
33 Павел Францоуз
39 Давид Риттих
ЗАЩИТНИКИ
3 Радко Гудас
8 Либор Шулак
9 Давид Скленичка
17 Филип Гронек
47 Михал Йордан
60 Михал Моравчик
61 Адам Полашек
НАПАДАЮЩИЕ
10 Роман Червенка
11 Андрей Нестрашил
12 Радек Факса
14 Томаш Плеканец
18 Доминик Кубалик
23 Дмитрий Яшкин
26 Михал Ржепик
46 Давид Крейчи
51 Роман Горак
71 Томаш Гика
72 Филип Хитил
88 Давид Пастрняк
98 Мартин Нечас
Тренер: Йозеф Яндач
ВРАТАРИ
30 Игорь Шестёркин
83 Василий Кошечкин
ЗАЩИТНИКИ
3 Динар Хафизуллин
4 Владислав Гавриков
22 Никита Зайцев
44 Егор Яковлев
55 Богдан Киселевич
88 Никита Трямкин
89 Никита Нестеров 1
НАПАДАЮЩИЕ
7 Кирилл Капризов
11 Сергей Андронов
13 Павел Дацюк
15 Артём Анисимов
19 Павел Бучневич
25 Михаил Григоренко
29 Илья Каблуков
41 Никита Сошников
63 Евгений Дадонов
66 Илья Михеев
78 Максим Мамин
87 Максим Шалунов
94 Александр Барабанов
Тренер: Илья Петрович Воробьёв (и.о.)
Трансляция
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'10

Вот только сейчас пауза — Риттих прижал шайбу ко льду.

'9

Нет остановок в игре, очень динамичный хоккей мы наблюдаем.

'8

Переигрывают своих противников россияне. Чехи до сих пор и намека на момент не создали.

'7

Много россиян на трибунах. Хоккей им пока нравится.

'6

Российские фанаты ликуют, чешские преисполнены печали.

'6

А теперь пас Бучневича великолепно прошел на дальнюю штангу — вразумительного броска там не получилось, правда.

'5

Взрывное начало матча, ни дать, ни взять! И агрессивны россияне! Дадонов пытался выйти на позицию для броска.

'4

Кстати, в белом играют они потому, что номинальные хозяева матча — чехи — выбрали себе привычный красный цвет.

'4

Стильно, качественно, легко все сделали россияне!

'3

ГООООООООООООООЛ! Э-хех! Никита Нестеров открывает счет в матче! Барабанов круто обыграл соперника у борта, прорвался к воротам, но шайба отскочила в район синей линии — и оттуда приложился Нестеров. В «домик» Риттиху прошла шайбочка-то!

'2

Все спокойно на первых секундах... Отметим, это первая серьезная игра сборной России после трех легких прогулок, когда были добыты победы с крупным счетом.

'1

Состоялось стартовое вбрасывание. ПОЕХАЛИ!

21:15

Бретт Айверсон и Линус Элунд будут судить матч на «Роял-Арене» в Копенгагене.

21:10

Гусева пока в составе нет. Он тренируется с россиянами, ждут, когда выздоровеет.

21:05

Сборная Чехии:

Вратари:

Риттих Д. Защитники:

Гронек Ф.

Гудас Р.

Йордан М.

Моравчик М.

Полашек А.

Скленичка Д.

Шулак Л.

Нападающие:

Гика Т.

Горак Р.

Крейчи Д.

Кубалик Д.

Нестрашил А.

Нечас М.

Пастрняк Д.

Плеканец Т.

Ржепик М.

Факса Р.

Хитил Ф.

Червенка Р.

Яшкин Д.

21:00

Состав сборной России!

20:50

Сам матч начнется в 21:15 мск.

20:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции встречи России и Чехии на групповом этапе чемпионата мира — 2018.