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Белоруссия играет с Швейцарией вничью. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Швейцария — Белоруссия

Александр Белинин

Сборная Швейцарии играет с командой Белоруссии на чемпионате мира по хоккею — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Алекси Рантала, Линус Элунд / Копенгаген, Роял-Арена
Идет 2-й период
Швейцария
2 : 2 2:2
Беларусь
Йоэль Вермин (Нино Нидеррайтер, Рамон Унтерзандер), 01:37
Свен Андригетто (Тимо Майер), 18:40
Джефф Плэтт (Шарль Ленгле, Роман Дюков), 05:54
Александр Павлович (Евгений Ковыршин, Александр Матерухин), 10:46
Швейцария
Беларусь
ВРАТАРИ
20 Рето Берра
63 Леонардо Дженони
ЗАЩИТНИКИ
16 Рафаэль Диас
34 Дин Кукан
38 Лукас Фрик
41 Мирко Мюллер
45 Михаэль Фора
65 Рамон Унтерзандер
76 Йоэль Дженацци
НАПАДАЮЩИЕ
14 Крис Бальтисбергер
15 Грегори Хофман
19 Рето Шеппи
22 Нино Нидеррайтер
28 Тимо Майер
46 Ноа Род
60 Тристан Шервай
71 Энцо Корви
79 Дамьен Риа
82 Симон Мозер
83 Йоэль Вермин 1
85 Свен Андригетто 1
92 Гаэтан Хас
Тренер: Патрик Фишер
ВРАТАРИ
1 Михаил Карнаухов
79 Виталий Трус
ЗАЩИТНИКИ
7 Владимир Денисов
9 Роман Дюков
14 Евгений Лисовец
18 Кристиан Хенкель
51 Степан Фальковский
55 Павел Воробей
89 Дмитрий Коробов
НАПАДАЮЩИЕ
10 Павел Развадовский
13 Сергей Дрозд
15 Артём Демков
16 Джефф Плэтт 1
17 Егор Шарангович
28 Александр Матерухин
70 Шарль Ленгле
71 Александр Павлович 1
74 Артём Левша
77 Александр Китаров
82 Артём Кислый
88 Евгений Ковыршин
91 Артур Гаврус
Тренер: Сергей Михайлович Пушков (и.о.)
Трансляция
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30
Плэтт с правого края вошёл в зону, качнул защитника и нанёс бросок чуть выше перекладины.
29
Швейцарцы ответили контратакой. Майер сделал длинную передачу вперёд, Андригетто выкатился один на один и бросил в угол — Карнаухов щитком зацепил шайбу.
28
Сборная Швейцарии в полном составе. Вернулся на лёд Нидеррайтер.
27
Швейцарцы грамотно располагаются и не дают бросать по воротам. Не доходит шайба до вратаря.
26
Удаление у Швейцарии. Нидеррайтер ударил соперника клюшкой по лицу.
25
Опасно! Матерухин оказался на дальней штанге, но швейцарцы помешали ему добить.
23
Контратакой ответили белорусы. Берра справился с дальним набросом Ленгле.
22
Опасно! Мозер получил передачу на ход, вырвался один на один и бросил в дальний угол — шайба прошла в сантиметрах от штанги!
21
Начался второй период!
20
Перерыв! Ничья 2:2 после 20 минут. Весёлая игра, много бросков и голевых моментов создали команды. Белорусы здорово действуют вторым номером и наказывают соперника за ошибки.
19
ГОЛ! Майер по центру вошёл в зону, выдержал паузу и бросил из-под защитника! Карнаухов не удержал шайбу, а Андригетто подобрал отскок и с острейшего угла поразил ворота соперника!
18
Швейцария в полном составе.
18
Швейцарцы выкатились два в два! Дело до броска не дошло, зато выиграли секунд 20.
17
Денисов приложился от синей линии! Шайба заметалась перед воротами, но Берра сумел её накрыть.
16
Удаление у Швейцарии. Нидеррайтер нарушил правила в средней зоне.
14
Фрик подключился к атаке, разобрался с двумя соперниками, но в итоге не получился бросок у швейцарца.
13
Что удивительно — преимущество по броскам у Швейцарии 11:3.
12
Корви на фланге обыграл двух соперников и бросил с острого угла — Карнаухов был начеку.
11
ГОЛ! Ковыршин от борта сделал перевод на Матерухина, который бросил с ползоны! Шайба выскочила на пятак, а Павлович перебросил щиток вратаря!
9
Майер разогнал атаку швейцарцев, вошёл в зону и бросил в нижний угол — Каранухов щитком зацепил шайбу.
8
Ленгле сместился на левый край и набросил на пятак, но партнёрам не удалось добить.
7
Хорошие скорости у швейцарцев — они продолжают активно лезть в атаку, нанося много бросков.
6
ГОЛ! Отыгрались белорусы! Ленгле ушёл за ворота, выдержал паузу и прострелил на Плэтта, который с пятака послал шайбу в сетку!
5
Беларусь в полном составе.
4
Опасно! Хофман на дальней штанге замыкал прострел партнёра — шайба попала в сетку с внешней стороны.
3
Удаление у Беларуси. Денисов в борьбе на пятке нарушил правила против Майера.
2
ГОЛ! Нидеррайтер на дриблинге ушёл от двух защитников и бросил по центру ворот! Карнаухов отразил шайбу перед собой, но Вермин оказался первым на добивании!
1
Момент у Швейцарии! Корви выиграл борьбу за воротами и прострелил на пятак, Нидеррайтер в касание не попал в дальний угол!
1
Поехали, матч начался!
0
Стартовые вратари: Рето Берра — Михаил Карнаухов.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швейцария — Беларусь. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.