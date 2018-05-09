Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Швейцария — Белоруссия

30
Плэтт с правого края вошёл в зону, качнул защитника и нанёс бросок чуть выше перекладины.
29
Швейцарцы ответили контратакой. Майер сделал длинную передачу вперёд, Андригетто выкатился один на один и бросил в угол — Карнаухов щитком зацепил шайбу.
28
Сборная Швейцарии в полном составе. Вернулся на лёд Нидеррайтер.
27
Швейцарцы грамотно располагаются и не дают бросать по воротам. Не доходит шайба до вратаря.
26
25
Опасно! Матерухин оказался на дальней штанге, но швейцарцы помешали ему добить.
23
Контратакой ответили белорусы. Берра справился с дальним набросом Ленгле.
22
Опасно! Мозер получил передачу на ход, вырвался один на один и бросил в дальний угол — шайба прошла в сантиметрах от штанги!
21
Начался второй период!
20
Перерыв! Ничья 2:2 после 20 минут. Весёлая игра, много бросков и голевых моментов создали команды. Белорусы здорово действуют вторым номером и наказывают соперника за ошибки.
19
18
Швейцария в полном составе.
18
Швейцарцы выкатились два в два! Дело до броска не дошло, зато выиграли секунд 20.
17
Денисов приложился от синей линии! Шайба заметалась перед воротами, но Берра сумел её накрыть.
16
14
Фрик подключился к атаке, разобрался с двумя соперниками, но в итоге не получился бросок у швейцарца.
13
Что удивительно — преимущество по броскам у Швейцарии 11:3.
12
Корви на фланге обыграл двух соперников и бросил с острого угла — Карнаухов был начеку.
11
9
Майер разогнал атаку швейцарцев, вошёл в зону и бросил в нижний угол — Каранухов щитком зацепил шайбу.
8
Ленгле сместился на левый край и набросил на пятак, но партнёрам не удалось добить.
7
Хорошие скорости у швейцарцев — они продолжают активно лезть в атаку, нанося много бросков.
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5
Беларусь в полном составе.
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Опасно! Хофман на дальней штанге замыкал прострел партнёра — шайба попала в сетку с внешней стороны.
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Момент у Швейцарии! Корви выиграл борьбу за воротами и прострелил на пятак, Нидеррайтер в касание не попал в дальний угол!
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Поехали, матч начался!
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Стартовые вратари: Рето Берра — Михаил Карнаухов.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швейцария — Беларусь. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.