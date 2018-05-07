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ЧМ-2018 по хоккею. Канада забила Дании. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Канада — Дания

Антон Борисов

Сборная Канады по хоккею встречается с национальной командой Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Йозеф Кубуш, Линус Элунд / Хернинг, Йюске Банк Боксен
Идет 1-й период
Канада
1 : 0 1:0
Дания
Джош Бейли (Мэтью Барзал, Брэйден Шенн), 08:25 - бол
Канада
Дания
ВРАТАРИ
30 Кёртис Макэлинни
35 Дарси Кемпер
ЗАЩИТНИКИ
3 Джоэл Эдмундсон
5 Аарон Экблад
6 Райан Пулок
25 Дарнелл Нурс
27 Райан Мюррей
52 Тома Шабо
55 Колтон Парэйко
НАПАДАЮЩИЕ
7 Джордан Эберле
10 Брэйден Шенн
12 Джош Бейли 1
13 Мэтью Барзал
17 Джейден Шварц
18 Пьер-Люк Дюбуа
21 Тайсон Джост
44 Жан-Габриэль Пажо
53 Бо Хорват
72 Антони Бовилье
90 Райан О'Райлли
93 Райан Ньюджент-Хопкинс
97 Коннор Макдэвид
Тренер: Билл Питерс
ВРАТАРИ
31 Фредерик Андерсен
32 Себастьян Дам
ЗАЩИТНИКИ
5 Даниэль Нильсен
6 Стефан Лассен
25 Оливер Лауридсен
28 Эмиль Кристенсен
36 Филип Ларсен
41 Йеспер Йенсен
48 Николас Йенсен
НАПАДАЮЩИЕ
9 Фредерик Сторм
17 Никлас Йенсен
27 Оливер Бьёркстранд
29 Мортен Мадсен
33 Юлиан Якобсен
40 Йеспер Йенсен
43 Никлас Хардт
50 Матиас Бау
51 Франс Нильсен
63 Патрик Русселль
93 Петер Регин
Тренер: Янне Карлссон
Трансляция
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11
Якобсен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Макэлини всё видел и спокойно поймал шайбу.
10
Достаточно спокойно сборная Канады контролирует ход этого матча, сегодня зацепиться за очки у сборной Дании конечно совсем немного.
9
ГОЛ! Канада открывает счёт в матче! Шенн прорвался к воротам сборной Дании и выполнил бросок, Дам отбил шайбу, затем атака сборной Канады продолжилась. Барзал выполнил передачу на пятачок, Шенн не смог попасть по шайбе, но зато у Бейли получился хороший бросок и тут Дам спасти свою команду не смог.
8
Парэйко в своей зоне под давлением Хардта потерял шайбу в своей зоне, но ему помогли партнёры, у Дании в итоге атака в меньшинстве не получилась.
7
Удаление в составе сборной Дании. За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Эмиль Кристенсен.
6
Удалось игрокам сборной Канады продержаться без особых проблем при игре в меньшинстве, канадцы даже попробовали и контратаку провести.
5
Неплохо Дания в большинстве пока атакует, но Канада также внимательно играет в обороне и не даёт создать у своих ворот ничего опасного.
4
Удаление в составе сборной Канады. На скамейку штрафников отправился Джоэл Эдмундсон.
4
Шабо от синей линии выполнил бросок в угол ворот, Даму никто обзор перекрыть не успел и он под аплодисменты болельщиков забрал шайбу в ловушку.
4
Барзал выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Дам всё видел и спокойно поймал шайбу.
3
Сегодня в воротах сборной Дании играет второй голкипер, тренерский штаб решил, что Андерсену нет смысла тратить нервы в матче с Канадой.
2
Макдэвид выполнил бросок по воротам с острого угла, но шайба в створ не пошла и попала в сетку с внешней стороны.
1
Матч стартовал! Ворота сборной Канады сегодня защищает Кёртис Макэлини, а на страже ворот сборной Дании будет играть Себастьян Дам.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Дания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.