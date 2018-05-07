Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Канада — Дания

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ГОЛ! Канада открывает счёт в матче! Шенн прорвался к воротам сборной Дании и выполнил бросок, Дам отбил шайбу, затем атака сборной Канады продолжилась. Барзал выполнил передачу на пятачок, Шенн не смог попасть по шайбе, но зато у Бейли получился хороший бросок и тут Дам спасти свою команду не смог.