Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею Канада — Дания

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Якобсен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Макэлини всё видел и спокойно поймал шайбу.
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Достаточно спокойно сборная Канады контролирует ход этого матча, сегодня зацепиться за очки у сборной Дании конечно совсем немного.
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Парэйко в своей зоне под давлением Хардта потерял шайбу в своей зоне, но ему помогли партнёры, у Дании в итоге атака в меньшинстве не получилась.
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Удалось игрокам сборной Канады продержаться без особых проблем при игре в меньшинстве, канадцы даже попробовали и контратаку провести.
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Неплохо Дания в большинстве пока атакует, но Канада также внимательно играет в обороне и не даёт создать у своих ворот ничего опасного.
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Шабо от синей линии выполнил бросок в угол ворот, Даму никто обзор перекрыть не успел и он под аплодисменты болельщиков забрал шайбу в ловушку.
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Барзал выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Дам всё видел и спокойно поймал шайбу.
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Сегодня в воротах сборной Дании играет второй голкипер, тренерский штаб решил, что Андерсену нет смысла тратить нервы в матче с Канадой.
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Макдэвид выполнил бросок по воротам с острого угла, но шайба в створ не пошла и попала в сетку с внешней стороны.
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Матч стартовал! Ворота сборной Канады сегодня защищает Кёртис Макэлини, а на страже ворот сборной Дании будет играть Себастьян Дам.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Дания. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.